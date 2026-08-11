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"Палящий зной" для ВСУ: в Киеве и Запорожье поражены крупные военные склады и комбинаты

"Палящий зной" для ВСУ: в Киеве и Запорожье поражены крупные военные склады и комбинаты - 11.08.2026 Украина.ру

"Палящий зной" для ВСУ: в Киеве и Запорожье поражены крупные военные склады и комбинаты

Российские военные в ночь на вторник нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. Как рассказали в Минобороны России, в украинской столице высокоточными ударами был поражен автоматизированный сортировочный комплекс терминала "Новая почта"

2026-08-11T10:54

2026-08-11T10:54

2026-08-11T11:23

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По данным ведомства, объект обеспечивал хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства БПЛА большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств РЭБ.Кроме того, в Киеве был поражен транспортно-логистический центр "Киев-3" (офисно-складской комплекс "Сан-парк"). На этом крупном объекте площадью около 50 тысяч квадратных метров осуществлялось хранение наземных станций управления, комплектующих и до 15 тысяч единиц ударных FPV-дронов, включая беспилотники "Бешкет", "Спук", "Комик-А" и "Горобец", оснащенные тепловизионными камерами.Одновременно с этим в Запорожье под удар попал металлургический комбинат "Запорожсталь", мощности которого использовались для установки защитных экранов от дронов на тяжелую бронетехнику ВСУ. Комментируя результаты ночной атаки, Министерство обороны разместило в своих соцсетях изображение РСЗО в момент ракетного залпа, сопроводив его лаконичной подписью: "Июльская жара сменилась для врага палящим зноем".Использование украинской стороной гражданских логистических компаний, таких как "Новая почта", и крупных коммерческих складов для нужд армии давно приобрело системный характер. Из-за развитой сети филиалов и больших площадей эти объекты массово превращаются ВСУ в скрытые перевалочные базы и цеха сборки беспилотников.О других событиях - в материале Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа на сайте Украина.ру.

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