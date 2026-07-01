https://ukraina.ru/20260701/naftalinovyy-general-zaluzhnyy-snova-metit-v-prezidenty-1080869825.html

Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты

Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты - 01.07.2026 Украина.ру

Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты

Зеленский снова завёл старые песни о главном - про выборы. Когда электорат начинает закисать и слишком внимателен к проблемам в стране, когда от западных партнеров требуется получить новые военные плюшки в виде ракет и дронов, украинские технологи запускают в информационное поле вечного кандидата и соперника Зеленского - Железного генерала.

2026-07-01T13:45

2026-07-01T13:45

2026-07-01T13:49

эксклюзив

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валерий залужный

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шарль де голль

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"Залужный прибыл с тайным визитом на Банковую", "Коалиции ЗЕ и За не будет", "Залужный метит в президенты" - заголовки украинских СМИ и год назад, и сегодня. Тем не менее то, что тема выборов периодически всплывает в украинской политике важный сигнал. Почему? Отвечали эксперты в своих соцсетях.Политолог Илья ГеращенковЗалужный теперь потенциальный конкурент Зеленского и это другой политический архетип. Если информация о его намерении баллотироваться подтвердится, украинская политика войдет в новую фазу: против действующего военного президента может выйти бывший главком, на которого значительная часть общества проецирует не партийные ожидания, а запрос на порядок, компетентность и иной способ завершения войны.Исторически такие фигуры уже появлялись. Первая аналогия - Шарль де Голль. Генерал, который возвращается в политику не как обычный кандидат, а как "арбитр нации" в момент кризиса прежней системы. Де Голль был нужен Франции не только как военный символ, но и как человек, способный предложить новую конструкцию государства после травмы войны и управленческого распада. В случае Залужного похожая рамка может возникнуть, если он будет говорить не просто "я лучше Зеленского", а "Украине нужна новая модель власти, армии, восстановления и переговоров".Вторая аналогия - Дуайт Эйзенхауэр. Генерал-победитель, который пришел в политику как фигура доверия и компетентного завершения войны. Его сила была не в партийной агрессии, а в том, что избиратель видел в нем человека, который понимает войну лучше политиков и может привести страну к миру без капитуляции. Для Залужного это, пожалуй, самый сильный сценарий: кампания не против армии, не против сопротивления, не против Запада, а за профессиональное управление финалом боевых действий.Третья аналогия - Александр Лебедь. Генерал как кандидат порядка, прямого слова и усталости от политического класса. Лебедь в 1996 году стал голосом тех, кто хотел сильной руки, но не партийной номенклатуры. Мира, но не слабости. Этот образ для Залужного тоже возможен: "честный генерал против политиков". Но это одновременно и риск. Потому что образ генерала быстро мобилизует доверие, но сам по себе не заменяет команду, программу, экономику, дипломатию и институты.Главная интрига в том, что Залужный может стать для Украины фигурой перехода к послевоенному устройству. Не просто кандидатом, а символом вопроса: кто имеет право вести страну после самой тяжелой фазы конфликта - политик, который был президентом, или военный, который был командующим?Для Зеленского это крайне опасная конфигурация. С ним можно спорить как с политиком. С Залужным сложнее: атака на него легко превращается в атаку на армию, фронт и военное достоинство. Поэтому Банковая будет пытаться представить его кампанию как угрозу раскола. А сам Залужный, если будет действовать грамотно, наоборот, должен идти в рамке национального объединения: не реванш генерала, а новый контракт общества и государства.Москва привыкла смотреть на украинскую политику через фигуру Зеленского. Но если Залужный действительно станет кандидатом, а тем более победит, России, возможно, придется в будущем вести переговоры уже не с Зеленским, а с человеком, который для значительной части украинского общества будет обладать иной легитимностью - фронтовой, военной, символической.Это не означает, что переговоры станут проще. Возможно, наоборот - с Залужным они будут жестче. Но они могут стать более предметными. Потому что генерал, в отличие от политика военного времени, будет вынужден отвечать не только за лозунги, но и за финальную цену войны, границы компромисса и устройство мира после нее.Публицист Андрей ПерлаМежду тем, Залужный сказал Зеленскому, что если осенью на Украине пройдут президентские выборы, то он будет в них участвовать. Что важно в этом сообщении? Что Зеленский таки планирует выборы, причем уже этой осенью. А это означает, что он уверен в скором завершении войны. А это, в свою очередь, значит, что никаких территорий никто вернуть незалежной Украине не рассчитывает. Рассчитывает удержать большую часть того, что есть сейчас, после чего "переходить к мирному строительству".То есть несмотря на все все крики с Запада "мы побеждаем", побеждаем-то, выходит, как раз мы. И вопрос только в скорости и юридическом оформлении признания этого факта.Украинский блогер Ирина МудренкоОбъясняю по пальцам, почему не будет коалиции Зе+За. А её точно не будет. На днях фейкометы распространили очередную басню о якобы союзе между Зеленским и Залужным. Так вот. Она абсолютно высосана из пальца, а идея коалиции между Зе и За априори ошибочна.Во-первых, разные пугалки об объединении Залужного и Зеленского уже были. Вспомните, как в 2024 году Ермак сел на самолет и приехал в Лондон, чтобы пожать руку Залужному и предложить ему общее политическое будущее. Валерий Федорович послушал Завгоспа, а потом сказал свое генеральское "болт". Но встреча для Зеленского обернулась полным фиаско. Совместное вручение детишкам подарков – явно не успех, которого ждали на Банковой. А еще вспомните нынешние рандеву в январе. Зеленский индивидуально встречался с Залужным, Притулой и Стерненко*. Хитрые пиарщики с Банковой даже назвали эти встречи "Командой Украины". Злые языки говорят, что президент говорил со своими политическими оппонентами о возможных союзах, но у него никакой команды не получилось. По крайней мере, с Залужным.Во-вторых, у ЗЕ и ЗА, мягко говоря, не самые лучшие отношения. Валерий Федорович помнит все хорошее, что для него и для Украины сделал Владимир Саныч. И о том, как Верховный топал ножкой и не хотел готовиться к полномасштабному вторжению, и о попытке обысков СБУ в его командном пункте, и о вмешательстве в контрнаступление, и о зависти к его высокой популярности, и о заказных информационных кампаниях. Более того! Есть мнение, что Залужный получил ранение под Ореховым после телефонного разговора с одним очень мощным менеджером президента. Запомните! Союзы, построенные на недоверии и антипатии, не приносят ни добра, ни пользы. В-третьих, а зачем Залужному мезальянс с Зеленским? Что может предложить Железному генералу эта коррупционная ондатра? Условное здание в Династии? Железный генерал руководствуется ценностями и не измеряет успех через призму имущества. Хочу вам напомнить, как Залужный отказался от наследства в миллион долларов от американца украинского происхождения и передал деньги на ВСУ. К тому же Залужный – умный. Он видит, что выборы довольно призрачны, и главное сейчас – сохранить Украину. А если он вздумает идти в политику, то точно не купит билет на зеленый Титаник. В-четвертых. Этот пункт не понравится даже многим единомышленникам. А какой резон Железному генералу идти в приемы к любому из политиков? Залужный мыслит как стратег и государственник. Говорит о порядке будущего мира, новой архитектуре безопасности и развитии технологий. Все его статьи можно смело соединить в доктрину. Поэтому он не должен быть дополнением к чужому политическому проекту. Пусть даже к проекту с очень правильной риторикой. Он уже лидер, который может объединить вокруг себя людей.Это я очертила собственное видение.Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил КарягинВброс о том, что Зеленский встречался с Залужным и якобы пытался отговорить последнего от участия в выборах – не более чем красивая сказка, которая не имеет ничего общего с реальностью. Нужно лишь продемонстрировать, что подготовка к выборам идет полным ходом. Вот, посмотрите, даже уже предвыборная стратегия ведется, конкуренты прощупываются.Почему сейчас? Во-первых, Зеленский ждет реализации некоего решения G7 (видимо, по поставкам дальнобойных ракет и дронов), поэтому нужно продемонстрировать свою системность и договороспособность. У западных партнеров есть пунктик по поводу выборов? Любой каприз за ваши поставки. Во-вторых, внутренняя аудитория снова начинает закисать. Проблемы никуда не денутся. Необходима тепловая ракета для отвлечения внимания. Надежда на скорое обновление власти, которого на самом деле не будет, может сработать на некоторое время. В-третьих, неприятный информационный фон. Официальный старт выборов противника – как доказательство того, что электоральная машина в условиях конфликта может функционировать. В общем, ничего нового. Но сам по себе факт вброса, конечно, показателен.Подробнее о том, чем увлекался последнее время экс-командующий сухопутными войсками Украины - в статье Незаконно занимается хирургией и предрекает вечную войну. Чем занимается Валерий Залужный*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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