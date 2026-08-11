https://ukraina.ru/20260811/ukraina-prevraschaetsya-v-kontslager--pevitsa-polyakova-1082383073.html
Украина превращается в концлагерь — певица Полякова
Украина превращается в концлагерь — певица Полякова - 11.08.2026 Украина.ру
Украина превращается в концлагерь — певица Полякова
Украинская певица Ольга Полякова в недавнем интервью назвала Украину не свободной страной, которая превращается в концлагерь
2026-08-11T10:19
2026-08-11T10:19
2026-08-11T10:53
новости
украина
тцк
рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102952/19/1029521986_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_b206b8359ba8884341700600e437e682.jpg
"Украина уже не свободная страна. Мы столько лет боремся, чтобы быть свободными. Какие мы свободные? Все боятся что-то сказать, оглядываются, боятся не с тем сфотографироваться, не там спеть, не так отреагировать. Мы что, в концлагере?", - возмутилась она.Певица также резко раскритиковала действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и заявила, что в обществе из-за них формируется атмосфера страха и "двойная мораль". Полякова отметила, что люди перестали понимать, где проходит граница между допустимым и недопустимым. Методы принудительного призыва стали одной из самых болезненных тем в украинском обществе. В соцсетях ежедневно появляются видеоролики, на которых сотрудники ТЦК устраивают жесткие облавы на улицах и силой затаскивают мужчин в микроавтобусы. Эта практика, получившая в народе название "бусификация", регулярно приводит к дракам и локальным протестам.Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102952/19/1029521986_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_dcd96da687e606f72dba28a1f424768c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, тцк, рада, украина.ру
Новости, Украина, ТЦК, Рада, Украина.ру
Украина превращается в концлагерь — певица Полякова
10:19 11.08.2026 (обновлено: 10:53 11.08.2026)
Украинская певица Ольга Полякова в недавнем интервью назвала Украину не свободной страной, которая превращается в концлагерь
"Украина уже не свободная страна. Мы столько лет боремся, чтобы быть свободными. Какие мы свободные? Все боятся что-то сказать, оглядываются, боятся не с тем сфотографироваться, не там спеть, не так отреагировать. Мы что, в концлагере?", - возмутилась она.
Певица также резко раскритиковала действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и заявила, что в обществе из-за них формируется атмосфера страха и "двойная мораль".
"Скоро мы все будем напуганные, запуганные, мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть. И твоего родного человека или кого-то будут паковать на улице, а ты будешь проходить мимо", - сказала она.
Полякова отметила, что люди перестали понимать, где проходит граница между допустимым и недопустимым.
Методы принудительного призыва стали одной из самых болезненных тем в украинском обществе. В соцсетях ежедневно появляются видеоролики, на которых сотрудники ТЦК устраивают жесткие облавы на улицах и силой затаскивают мужчин в микроавтобусы. Эта практика, получившая в народе название "бусификация", регулярно приводит к дракам и локальным протестам.
Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.