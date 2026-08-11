https://ukraina.ru/20260811/energeticheskie-voyny-ssha-spasayut-kazakhstanskuyu-neft-ot-ukrainy-rumyniya-i-frantsiya-byutsya-za-uran-1082382539.html

Энергетические войны: США спасают казахстанскую нефть от Украины, Румыния и Франция бьются за уран

Энергетические войны: США спасают казахстанскую нефть от Украины, Румыния и Франция бьются за уран - 11.08.2026 Украина.ру

Энергетические войны: США спасают казахстанскую нефть от Украины, Румыния и Франция бьются за уран

Украина под давлением США согласилась не наносить удары по некоторым нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры Черного моря, имеющим критическое значение для экспорта казахстанской нефти

2026-08-11T09:56

2026-08-11T09:56

2026-08-11T11:51

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Казахстан переориентировал экспортные потоки нефти из-за атак на КТККазахстан в июле перенаправил часть экспортных объёмов сырой нефти на альтернативные маршруты. Эти меры связаны со сбоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщило 10 августа Минэнерго Казахстана."Министерством были проведены работы по перераспределению экспортных потоков. Часть объемов нефти были переориентированы на другие действующие маршруты. В частности, зафиксировано увеличение транспортировки по направлению Атырау-Самара и рост поставок в Китайскую Народную Республику", – сказано в сообщении.В министерстве отметили, что по остальным экспортным направлениям транспортировка сохранилась на уровне средних плановых показателей.Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам украинских БПЛА. Консорциум сообщал об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и приём нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти.В частности, 30 июля КТК вновь приостановил отгрузки после того, как во время погрузки был атакован и загорелся танкер NISSOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого был ТОО "Тенгизшевройл" (американская компания Chevron). Тогда же в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.Как сообщило 8 августа агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, Украина согласилась не наносить удары по некоторым нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры Черного моря, имеющим критическое значение для экспорта казахстанской нефти, после того как удары по судам в прошлом месяце приостановили погрузку. Обязательство Киева стало результатом встреч высокопоставленных представителей администрации США и руководства Украины, написало агентство. В Казахстане эту информацию официально не комментировали.Особое значение договорённости Киева и Вашингтона имеют для терминала КТК, который критически важен для поставок казахстанской нефти на мировой рынок, так как у страны нет достаточных альтернативных маршрутов экспорта. Обычно через КТК проходит около 2% мировых поставок сырой нефти, и европейские НПЗ сильно зависят от этих объёмов, отмечено в публикации Bloomberg.КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана.В частности, КТК обеспечивает транспортировку нефти с трёх крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Объём перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн тонн, при этом более 75% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются западные компании "Тенгизшевройл" (Chevron), ExxonMobil, Eni, Shell, а также национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз". Прогноз перевалки по КТК на 2026 год – 72 млн тонн нефти.Акционерами КТК являются Российская Федерация – 31%, Казахстан – 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKOIL International GmbH – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.Индия хочет построить глубоководный нефтепровод от Персидского заливаБританская инженерная компания Peritus International получила заказ от индийской South Asia Gas Enterprises (SAGE) на проведение технико-экономического обоснования строительства подводного трубопровода, который может пройти от Объединенных Арабских Эмиратов по дну Аравийского моря к побережью Индии. Об этом 8 августа сообщило отраслевое издание TradeWinds.Исследование проводится на фоне роста обеспокоенности безопасностью энергетических маршрутов в регионе. Уязвимость морских поставок особенно проявилась на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. Несмотря на рост закупок российской нефти в последние годы, около 40% индийского импорта сырья по-прежнему проходит через Ормузский пролив. Возможные перебои в этом маршруте создают риски для стабильности поставок и цен на энергоносители, отметило издание.По данным британского брокера Alibra Shipping, компания Peritus провела ТЭО проекта глубоководного газопровода "Ближний Восток – Индия" (Middle East to India Deepwater Pipeline, MEIDP) протяженностью 1200 км от Персидского залива до Индии. Исследование включало изучение глубоководных участков дна Аравийского моря, которые делают строительство любого подводного трубопровода особенно сложной задачей. Строительство же нефтепровода будет значительно сложнее из-за необходимости транспортировки сырой нефти на экстремальных глубинах.Газопровод MEIDP потенциально может быть проложен до побережья Гуджарата на глубине до 3450 м, что сделает его одной из самых глубоководных систем морских трубопроводов из когда-либо построенных. По оценкам официальных лиц, строительство займет от 5 до 7 лет, а ввод трубопровода в эксплуатацию может произойти в период с 2031 по 2033 гг. Стоимость проекта оценивается примерно в 4,7–4,8 млрд долларов.При этом Alibra отмечает, что официального решения о строительстве пока нет. Министерство нефти и природного газа Индии ранее заявляло, что формального предложения или активных переговоров по проекту не ведётся.Эксперты предупреждают, что даже альтернативные трубопроводы не устраняют полностью риски для энергетической инфраструктуры. По мнению специалистов британского брокера Gibson, такие объекты сложно защищать, особенно в регионах, где действуют вооруженные группировки и поддерживаемые извне формирования. Кроме того, распространение недорогих беспилотников снижает порог для атак на критически важную инфраструктуру.Таким образом, производители и потребители нефти продолжают искать способы уменьшить зависимость от Ормузского пролива, однако создание новых маршрутов потребует значительных инвестиций, времени и решения сложных вопросов безопасности, отмечено в публикации TradeWinds.Румыния рискует конфликтом с Францией из-за урана из НигераРумынская компания Nuclearelectrica, оператор единственной в стране АЭС "Чернаводэ", проявила заинтересованность в приобретении примерно 300 тонн уранового концентрата, что составляет около трети стратегического запаса Нигера, написал 10 августа журнал Jeune Afrique.По информации издания, ещё в апреле генеральный директор Nuclearelectrica Космин Гица направил официальное обращение властям Нигера с предложением о покупке урана. Министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи в ответном письме подтвердил готовность страны "диверсифицировать партнерские отношения" и "рассмотреть возможности поставок урана в Румынию и Европу".В августе румынская делегация уже посетила Ниамей, где представитель дочерней структуры Nuclearelectrica заявил о "твёрдом и однозначном интересе к закупке 300 тонн урана". Один из опрошенных изданием экспертов оценил возможную сумму сделки примерно в 40 млн долларов – с учетом скидки около 30% от рыночной стоимости.По данным Jeune Afrique, стороны после обмена письмами достигли принципиальной договоренности. В Nuclearelectrica опровергли эту информацию, что неудивительно, ведь в случае получения урана из Нигера у румынской компании могут возникнуть юридические сложности с Парижем, который является давним партнёром Бухареста. Французский атомный гигант Orano, ранее контролировавший добычу на нигерском месторождении Somair, инициировал несколько судебных разбирательств, стремясь вернуть запасы урана под свой контроль.Издание подчеркивает, что пришедшие к власти в 2023 году военные Нигера взяли курс на пересмотр системы добычи сырья иностранными компаниями. В рамках этой политики у Orano была отозвана лицензия на эксплуатацию уранового месторождения, а ее дочерняя компания Somair, управляющая единственным действующим рудником, национализирована. На долю Нигера в 2023 году приходилось около 6% мирового производства урана, при этом Франция получала из этой страны сырье для 15% своих атомных потребностей.Румыния располагает замкнутым циклом производства ядерного топлива. Завод ядерного топлива в Питешти (FCN Pitesti / Mioveni) – это единственное предприятие в Европе, имеющее лицензию на производство топливных сборок для реакторов типа CANDU. Именно здесь изготавливаются тепловыделяющие сборки, которые загружаются в реакторы АЭС "Чернаводэ". Ежегодно завод производит около 12 тыс. топливных сборок для двух действующих энергоблоков румынской АЭС.При этом собственной добычи урана Румыния не ведет с 2021 года. Страна полностью зависит от импортного уранового концентрата, основным поставщиком которого является Казахстан. Видимо, предлагаемые Нигером скидки на урановое сырьё настолько серьёзные, что в Румынии готовы рискнуть хорошими отношениями с Францией. Другой вопрос, что поставленный на румынские заводы нигерский уран может быть арестован по иску Orano.США находятся в плохой форме. Когда начнется окончательный бардак в Штатах, мы попкорн будем вкушать только первые пять минут. Потом станет очень страшно. Подробнее - в материале Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием

https://ukraina.ru/20260807/khotite-po-vzroslomu-putin-ne-forsiroval-ataki-na-energetiku-ukrainy-a-teper-zhdite-zimy--gasparyan-1082309213.html

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эксклюзив, казахстан, нигер, румыния, энергетика, украина, франция, сша, украина.ру