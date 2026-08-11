https://ukraina.ru/20260811/vs-rf-szhimayut-vsu-v-koltso-v-sumskoy-oblasti--marochko-1082384886.html

ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской области — Марочко

ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской области — Марочко - 11.08.2026 Украина.ру

ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской области — Марочко

Российские военные сжимают в кольцо подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Юнаковки в Сумской области, заявил 11 августа подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко

2026-08-11T11:26

2026-08-11T11:26

2026-08-11T11:28

сумская область

россия

юнаковка

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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"У Юнаковки наши военнослужащие продолжают брать в оперативное окружение украинскую группировку. Сейчас юго-западнее Марьино и северо-западнее Могрицы наши военнослужащие движутся навстречу друг другу", — уточнил Марочко.По его словам, между движущимися навстречу друг другу российскими авангардами остается менее двух километров.Юнаковка является важнейшим логистическим узлом для ВСУ на Сумском направлении, через который шло снабжение и переброска резервов украинской армии. Ранее во вторник мы описывали обстановку на Сумском направлении, где украинские формирования предпринимают контратаки в районе Могрицы. Российские подразделения ведут штурм опорных пунктов около Садков. Боестолкновения продолжаются на окраинах Хотени, а также в районах Уланово и Вольной Слободы.Подробнее - в материале Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа на сайте Украина.ру.

сумская область

россия

юнаковка

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сумская область, россия, юнаковка, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация