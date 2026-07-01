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Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля

Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля - 01.07.2026 Украина.ру

Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля

Советник президента Эстонии Мадис Ролл признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Санкт-Петербург. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-01T13:00

2026-07-01T13:00

2026-07-01T13:04

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Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Петербург, сообщили пранкеры Владимир Столяров и Алексей Кузнецов, более известные, как Вован и Лексус.Пранкеры позвонили ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Детали разговора опубликовали в телеграм-канале."Я надеюсь, что, если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении", — заявил Ролл.По его словам, вина за инциденты с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики лежит на России."Мы ни в коем случае не возлагаем на вас вину. Позиция правительства такова, что мы вообще не виним Украину. Мы виним Россию", – отметил Ролл.Также пранкеры поговорили с советником по нацбезопасности президента Литвы Дейвидасом Матулёнисом. Тот признался, что литовское население беспокоится из-за украинских БПЛА, но Литва по-прежнему поддерживает атаки на РФ."Мы очень поддерживаем все действия против целей в России. Мы стараемся избегать любой критики [Киева]. Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для провокаций против нас", – указал Матулёнис.В последнее время в прибалтийских государствах участились падения дронов ВСУ, сбившихся с курса. О таких случаях заявляли в Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина может втёмную использовать их воздушное пространство для атак на Россию.Обстрелы и налётыУтром 1 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 21:00 по московскому времени 30 июня до 08:00 по московскому времени 1 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 15 атак на этот регион России: 8 на горловском, 3 на донецком и по 1 на макеевском, тельмановском, енакиевском и кураховском направлениях, выпустив в общей сложности 15 боеприпасов. Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц. Погиб 1 и ранены 3 сотрудников МЧС России 29 июня в Донецке. Поступили дополнительные сведения о гибели 3 и ранении 3 гражданских лиц в Донецке, Кировском, Горняке, за 28 июня – о ранении 1 гражданского лица в Старобешевском муниципальном округе.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилые домостроения, 2 объекта гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, автобус.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 37 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 2; Горностаевка — 4; Алёшки — 6; Каиры — 2; Новая Збурьевка — 5", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Корсунка, Новая Маячка и Днепряны.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов ВСУ."За прошедшие сутки зафиксировано 15 фактов целенаправленных атак противника на населённые пункты Запорожской области, пострадали три человека", – писал Балицкий.В Каменско-Днепровском муниципальном округе, на автомобильной дороге Днепровка — Заповитное атаке БПЛА подверглись два гражданских автомобиля. Также под удар беспилотника попал гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа. Благо пострадавших нет."В пгт Михайловка в результате падения осколков БПЛА пострадал мужчина 1966 года рождения. В городе Каменка-Днепровская осколочные ранения получила местная жительница 1981 года рождения. В селе Семёновка Пологовского муниципального округа беспилотник ударил по территории частного жилого дома — тяжёлые ранения получила женщина 1946 года рождения, она доставлена в медицинское учреждение. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отмечал губернатор.В городе Днепрорудное Васильевского округа повреждён многоквартирный жилой дом и загорелась сухая растительность. Предварительно, пострадавших нет.Утром 1 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Алексеевском округе село Меняйлово атаковано беспилотником. Без последствий. В Белгородском округе посёлки Политотдельский, Октябрьский, сёла Бессоновка, Вторая Наумовка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Наумовка, Николаевка, Отрадное, Толоконное, Топлинка, Чайки, Ясные Зори и хутор Церковный атакованы 43 беспилотниками, 27 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Церковный при детонации дронов ранены три мирных жителя. Двое из них госпитализированы в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое. В селе Бессоновка от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю пострадал водитель. Мужчина был отпущен на амбулаторное лечение, но позже повторно обратился в больницу. Лечение продолжает в профильном отделении городской больницы №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён", – указывалось в сводке.В селе Отрадное повреждены ГАЗель, объект торговли и частный дом, в хуторе Церковный — грузовой автомобиль, в селе Красный Октябрь — 2 автомобиля, в посёлке Октябрьский — коммерческий объект, частный дом, забор другого дома, 3 легковых и 2 грузовых автомобиля, в селе Красный Хутор — грузовая машина, в селе Николаевка огнём повреждён частный дом."В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Хотмыжск произведены удары 6 беспилотников, 3 из которых сбиты. Сегодня ночью в посёлке Борисовка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина уничтожена огнём. В селе Берёзовка повреждён частный дом", – сообщал Оперштаб.В Валуйском округе по городу Валуйки, сёлам Аркатово, Борки, Двулучное, Казинка, Ураево и хутору Михайловка совершены атаки 12 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В селе Двулучное при атаке беспилотника на автомобиль ранены двое мужчин. Они отпущены на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В селе Казинка повреждён объект инфраструктуры, в городе Валуйки — административное здание.Над Вейделевским округом сбит беспилотник. Последствий нет.В Волоконовском округе хутор Гаевка атакован FPV-дроном — повреждён автомобиль. Также над округом сбиты 3 беспилотника."В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Дунайка, Замостье и Луговка один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и нанесены удары 18 беспилотников, 12 из которых сбиты. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, получивший осколочное ранение предплечья от детонации дрона в селе Головчино 29 июня. После оказания помощи отпущен домой. В селе Луговка повреждена машина, в селе Замостье — 2 хозпостройки, в селе Дунайка — коммерческий объект. Сегодня ночью от атаки дрона в Грайвороне повреждено административное здание. В селе Головчино вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом, хозпостройка и машина", – указывалось в сводке.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, хуторам Вязовской, Первомайский и Фищево выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 29 беспилотников, 24 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждены многоквартирный дом и 2 грузовых автомобиля, в хуторе Вязовской — 2 грузовых автомобиля."Над Новооскольским округом сбит беспилотник самолётного типа. Без повреждений. В Ракитянском округе по посёлку Пролетарский, сёлам Криничное и Цибулевка нанесены удары 7 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Криничное в результате детонации дрона ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. В посёлке Пролетарский повреждены частный дом, коммерческое здание и ГАЗель, в селе Криничное — 5 автомобилей и грузовая машина", – указывалось в сводке.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Зимовенька, Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Червона Дибровка совершены атаки 45 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты."В селе Нижнее Берёзово-Второе в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина, ещё один получил ранения. Пострадавший находится на стационарном лечении в Шебекинской ЦРБ. В городе Шебекино от удара дрона по машине ранен мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Ещё трое человек пострадали при детонации FPV-дрона на остановке. Один из них продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода, остальные — амбулаторно. Вечером в больницу обратился мужчина, получивший акубаротравму вследствие удара дрона по грузовому автомобилю в Шебекино. Он продолжает амбулаторное лечение", – сообщал Оперштаб.В Шебекино повреждены 4 автомобиля, гараж, помещение предприятия, а также сгорел грузовой автомобиль, в селе Нижнее Берёзово-Второе повреждены 2 машины, в селе Доброе — грузовой автомобиль, в селе Нежеголь — автомобиль, в селе Червона Дибровка — административное здание предприятия и автомобиль, в селе Белянка — складское здание, в селе Большетроицкое — автомобиль, в селе Дмитриевка — частный дом, в селе Новая Таволжанка — МКД, надворная постройка и 3 частных дома, один из которых загорелся. Сегодня утром от детонации FPV-дрона в селе Зимовенька повреждены 2 автомобиля. Одна из машин загорелась — возгорание потушено.В Яковлевском округе сёла Кустовое и Серетино атакованы 2 беспилотниками. В селе Серетино повреждён автомобиль.В 11:40 губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ."Враг атаковал город Рыльск. Сегодня ночью с помощью беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье. Также ранен сотрудник полиции. Сейчас обстановка напряжённая. Враг продолжает свои нападки. Объявлена опасность атаки БПЛА", – написал он в своём телеграм-канале.Хинштейн призвал всех жителей быть крайне осмотрительными."Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!" – подчеркнул Хинштейн.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о том, что ожидает Украину в июле – в статье Дмитрия Ковалевича "Отмена бронирования, рост тарифов на воду и отключения света. Что ожидает украинцев в июле".

https://ukraina.ru/20260701/prevraschenie-ukrainy-v-khab-terroristicheskoy-organizatsii-iranskaya-sdelka-khronika-sobytiy-na-utro-1-1080856647.html

https://ukraina.ru/20260630/armiya-rossii-nastupaet-kitay-prizyvaet-k-peregovoram-po-ukraine-pokushenie-v-monako-itogi-30-iyunya-1080836505.html

https://ukraina.ru/20260630/sryv-dogovora-s-polshey-provaly-vsu-podrobnosti-terakta-v-monako-khronika-sobytiy-na-1300-30-iyunya-1080819224.html

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эксклюзив, хроники, вован и лексус, евгений балицкий, рустем умеров, вооруженные силы украины, снбо, мчс, шебекино, украина, россия, украина.ру