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Отмена бронирования, рост тарифов на воду и отключения света. Что ожидает украинцев в июле

Отмена бронирования, рост тарифов на воду и отключения света. Что ожидает украинцев в июле - 01.07.2026 Украина.ру

Отмена бронирования, рост тарифов на воду и отключения света. Что ожидает украинцев в июле

В июле украинцам обещают представить план реформы ТЦК. Министр обороны Михаил Федоров обещал сделать это еще в июне, а ранее – в предыдущих месяцах. Причиной задержки называют поиск средств на реализацию первого этапа реформы ВСУ, связанного с изменением условий службы.

2026-07-01T05:50

2026-07-01T05:50

2026-07-01T05:50

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Подробностей реформы ТЦК по-прежнему не приводится. Украинцы в соцсетях уверены, что дело ограничится очередной красивой презентацией, но практику похищения и избиения мужчин это не прекратит.Нардеп Алексей Гончаренко* говорит, что уже полгода слушает обещания министра обороны, но не видит реального результата - когда же людей перестанут похищать с улиц и избивать. "Минобороны обещало изменить всё ещё в апреле. Потом - в мае. Теперь - снова обещают в июне-июле. Тем временем меняются только прайс-листы в ТЦК", - написал Гончаренко* в своем канале.Пока что Кабмин Украины в конце июня принял постановление об ужесточении мобилизации, повысив размер зарплаты, необходимой для бронирования сотрудников. Теперь она должна быть на уровне 1900 евро, то есть, намного выше, чем в большинстве стран Европы. Таким образом, мобилизации могут официально избежать лишь достаточно состоятельные люди, а вот бедных и "середнячков" будут бросать под каток российской армии.В июле украинские власти ожидают от саммита НАТО в Анкаре обязательство по финансированию в размере 70 миллиардов евро без участия США. Однако западные СМИ утверждают, что этот вопрос будет самым спорным на саммите. Как объяснили изданию Politico европейские дипломаты, цель заявления - сделать более "обязательной" прямую двустороннюю поддержку Киева со стороны членов Альянса, то есть, они должны будут подписаться под гарантиями выделения Украине средств сверх европейского кредита в 90 млрд евро. Однако в конечном итоге каждое государство будет самостоятельно принимать решение. Словакия, например, уже официально отказалась в этом участвовать. Украинское издание "Страна" пишет, что сам проект такого "дофинансирования" направлен на то, чтобы подключить американцев к поддержке Киева.Однако итальянская газета Corriere della Sera пишет 9 июня, что на саммите НАТО утвердят не более 10-12 млрд долл новой помощи Украине. Это, дескать, связано с прекращением американской помощи и "утратой Вашингтоном желания поддерживать Киев и его борьбу". Проще говоря, без США европейцы, как обычно, сделают упор на некие символические жесты поддержки, но деньги прижмут.Премьер-министр Юлия Свириденко ожидает в июле поступления нового транша от МВФ в размере 690 миллионов долларов. Обычно Фонд не выдает кредиты неплатежеспособным заемщикам, но в случае с Украиной он делает редкое исключение из правил, что говорит о важности этого антироссийского проекта для западных элит, в том числе для американских финансистов, являющихся основными донорами Фонда.Под новый кредит Фонд требует "либерализовать тарифы", то есть, поднять их для простых украинцев, что лишь увеличит задолженность.В ряде украинских городов с 1 июля ожидается повышение тарифов на водоснабжение: в отдельных случаях более чем в три раза. По данным водоканалов, большинство предприятий уже объявили о планах пересмотра цен. Причинами повышения называют рост затрат на электроэнергию, топливо, реагенты, ремонтные работы и оплату труда. Дополнительно отмечается, что суммарная задолженность водоканалов Украины за электроэнергию превысила 10 млрд грн. В целом же все годы "незалежности" прослеживается четкая зависимость: чем больше западные фонды и государства дают денег киевскому правительству, тем больше в итоге платят простые украинцы.Также с 1 июля в Украине вступает в силу законодательное требование о наличии биоэтанола в бензине (по требованию европейских "зеленых"). Вместо привычного "А-95" заправки будут торговать топливом Е5 и Е10 (с 5% и 10%-м содержанием биоэтанола соответственно). На рынке говорят о возможном дефиците топлива, соответствующего новым нормам, а также о росте цен на него - примерно на гривну за литр.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко обещает украинцам возвращение к отключениям света в июле, если РФ возобновит массированные удары по энергетике. "Потенциально, после массированных обстрелов возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды. "Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей", - говорит Зайченко. Эксперты также отмечают, что генерация электроэнергии на украинских АЭС будет низкой из-за ремонтов.Киевский политолог Андрей Золотарев говорит, что на Украине как-то с тёплым временем года позабыли о том, что и в июле начинается пик потребления электроэнергии. "Говорят, что на несколько гигаватт может возникнуть дефицит электроэнергии. Вот такой был удобный момент (для РФ) - ударить в июне, чтобы проблему ощутили в июле. Поэтому, точек уязвимости не только у России, но и у нас хватает", - говорит политолог. В связи с дальнобойными ударами по территории РФ Золотарев ожидает массированной "ответки" по украинской энергетике, подчеркивая, что цену за продолжение войны будут платить простые украинцы.О том, как украинская власть находит нетрадиционные способы пополнения бюджета - в статье "Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской Америки"

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украина, россия, киев, алексей гончаренко, андрей золотарев, михаил федоров, тцк, нато, вооруженные силы украины, эксклюзив