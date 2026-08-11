https://ukraina.ru/20260811/pozhar-proizoshel-na-komsomolskom-npz-1082382106.html
Пожар произошел на Комсомольском НПЗ
Пожар произошел на Комсомольском НПЗ - 11.08.2026 Украина.ру
Пожар произошел на Комсомольском НПЗ
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре, сообщило 11 августа в канале на платформе "Макс" правительство Хабаровского края
2026-08-11T09:53
2026-08-11T09:53
2026-08-11T09:53
новости
хабаровский край
дальний восток
нпз
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102872/22/1028722269_0:642:1360:1407_1920x0_80_0_0_055bdb0f2197ca6cf7f75a48447cf9da.jpg
"Сегодня утром на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию. На место незамедлительно прибыли экстренные службы: в ликвидации последствий были задействованы 45 пожарных и 13 единиц техники. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет", - говорится в материале.По данным властей региона, работа завода не прекращалась, выпуск продукции производился в полном объеме. Сейчас на объекте ведутся ремонтные работы.Комсомольский НПЗ — один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, который снабжает топливом сразу несколько регионов. Любая крупная авария или остановка мощностей на таком объекте может быстро спровоцировать локальный дефицит бензина и дизеля на заправках, а также привести к росту розничных цен. О других событиях - в материале Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа на сайте Украина.ру.
хабаровский край
дальний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102872/22/1028722269_0:514:1360:1534_1920x0_80_0_0_df1947e19c9f2ae8040a3c9f1870a89e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хабаровский край, дальний восток, нпз, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Хабаровский край, Дальний Восток, НПЗ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Пожар произошел на Комсомольском НПЗ
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре, сообщило 11 августа в канале на платформе "Макс" правительство Хабаровского края
"Сегодня утром на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию. На место незамедлительно прибыли экстренные службы: в ликвидации последствий были задействованы 45 пожарных и 13 единиц техники. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет", - говорится в материале.
По данным властей региона, работа завода не прекращалась, выпуск продукции производился в полном объеме. Сейчас на объекте ведутся ремонтные работы.
Комсомольский НПЗ — один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, который снабжает топливом сразу несколько регионов. Любая крупная авария или остановка мощностей на таком объекте может быстро спровоцировать локальный дефицит бензина и дизеля на заправках, а также привести к росту розничных цен.