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Пожар произошел на Комсомольском НПЗ

Пожар произошел на Комсомольском НПЗ - 11.08.2026 Украина.ру

Пожар произошел на Комсомольском НПЗ

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре, сообщило 11 августа в канале на платформе "Макс" правительство Хабаровского края

2026-08-11T09:53

2026-08-11T09:53

2026-08-11T09:53

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украина.ру

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"Сегодня утром на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию. На место незамедлительно прибыли экстренные службы: в ликвидации последствий были задействованы 45 пожарных и 13 единиц техники. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет", - говорится в материале.По данным властей региона, работа завода не прекращалась, выпуск продукции производился в полном объеме. Сейчас на объекте ведутся ремонтные работы.Комсомольский НПЗ — один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, который снабжает топливом сразу несколько регионов. Любая крупная авария или остановка мощностей на таком объекте может быстро спровоцировать локальный дефицит бензина и дизеля на заправках, а также привести к росту розничных цен. О других событиях - в материале Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа на сайте Украина.ру.

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новости, хабаровский край, дальний восток, нпз, вооруженные силы украины, украина.ру