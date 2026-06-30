https://ukraina.ru/20260630/voennyy-ekspert-zelenskiy-mozhet-ustroit-provokatsiyu-v-belorussii-esli-ego-dodavyat-anglosaksy-1080776948.html

Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы

Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы - 30.06.2026 Украина.ру

Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы

Зеленский может устроить вооруженную провокацию на белорусской границе под давлением западных кураторов, считает эксперт. Белорусская армия боеспособна и подготовлена, а Россия не останется в стороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-30T05:45

2026-06-30T05:45

2026-06-30T05:45

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Киевский режим переходит к новому этапу эскалации. Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", предполагающий ракетно-дроновые удары и диверсии.Одновременно президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросам внутренней безопасности и отношениям с ближайшими соседями. В Кремле подчеркнули, что защита границ и противодействие провокациям находятся на постоянном контроле.Отвечая на вопрос о возможных действиях Киева, Алехин заявил, что Зеленский самостоятельно ничего не предпримет. "Наверняка на него давят англосаксы. Если его додавят, он может учинить какую-то вооруженную провокацию даже с проникновением ДРГ на белорусскую территорию", — сказал эксперт.По словам Алехина, никто точно не знает, что представляет собой белорусская армия, — информация о ней крайне скудна. Главное, что она боеспособна, а командный состав подготовлен. Кроме того, Белоруссия уже давно готовится к возможным провокациям и даже к началу боевых действий, добавил он.Эксперт подчеркнул, что Россия не останется в стороне. "На маневрах учитывался фактор современных войны, когда в условиях господства БПЛА боевые действия ведутся малыми группами спецназа. Поэтому я не думаю, что такие вооруженные провокации Украины могут совсем уж застать нас врасплох", — резюмировал Алехин.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.

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