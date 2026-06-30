Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/voennyy-ekspert-zelenskiy-mozhet-ustroit-provokatsiyu-v-belorussii-esli-ego-dodavyat-anglosaksy-1080776948.html
Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы
Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы - 30.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы
Зеленский может устроить вооруженную провокацию на белорусской границе под давлением западных кураторов, считает эксперт. Белорусская армия боеспособна и подготовлена, а Россия не останется в стороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-30T05:45
2026-06-30T05:45
новости
россия
украина
владимир зеленский
геннадий алехин
украина.ру
главные новости
главное
бпла
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_40579dc61ded85483e62a6b3ee74a1ea.jpg
Киевский режим переходит к новому этапу эскалации. Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", предполагающий ракетно-дроновые удары и диверсии.Одновременно президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросам внутренней безопасности и отношениям с ближайшими соседями. В Кремле подчеркнули, что защита границ и противодействие провокациям находятся на постоянном контроле.Отвечая на вопрос о возможных действиях Киева, Алехин заявил, что Зеленский самостоятельно ничего не предпримет. "Наверняка на него давят англосаксы. Если его додавят, он может учинить какую-то вооруженную провокацию даже с проникновением ДРГ на белорусскую территорию", — сказал эксперт.По словам Алехина, никто точно не знает, что представляет собой белорусская армия, — информация о ней крайне скудна. Главное, что она боеспособна, а командный состав подготовлен. Кроме того, Белоруссия уже давно готовится к возможным провокациям и даже к началу боевых действий, добавил он.Эксперт подчеркнул, что Россия не останется в стороне. "На маневрах учитывался фактор современных войны, когда в условиях господства БПЛА боевые действия ведутся малыми группами спецназа. Поэтому я не думаю, что такие вооруженные провокации Украины могут совсем уж застать нас врасплох", — резюмировал Алехин.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
украина
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_3:0:1200:898_1920x0_80_0_0_cc09e143e937bd72b4e1186d34250060.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир зеленский, геннадий алехин, украина.ру, главные новости, главное, бпла, война, война на украине, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, белоруссия
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Геннадий Алехин, Украина.ру, Главные новости, главное, БПЛА, война, война на Украине, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Белоруссия

Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы

05:45 30.06.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Зеленский может устроить вооруженную провокацию на белорусской границе под давлением западных кураторов, считает эксперт. Белорусская армия боеспособна и подготовлена, а Россия не останется в стороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Киевский режим переходит к новому этапу эскалации. Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", предполагающий ракетно-дроновые удары и диверсии.
Одновременно президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросам внутренней безопасности и отношениям с ближайшими соседями. В Кремле подчеркнули, что защита границ и противодействие провокациям находятся на постоянном контроле.
Отвечая на вопрос о возможных действиях Киева, Алехин заявил, что Зеленский самостоятельно ничего не предпримет. "Наверняка на него давят англосаксы. Если его додавят, он может учинить какую-то вооруженную провокацию даже с проникновением ДРГ на белорусскую территорию", — сказал эксперт.
По словам Алехина, никто точно не знает, что представляет собой белорусская армия, — информация о ней крайне скудна. Главное, что она боеспособна, а командный состав подготовлен. Кроме того, Белоруссия уже давно готовится к возможным провокациям и даже к началу боевых действий, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что Россия не останется в стороне. "На маневрах учитывался фактор современных войны, когда в условиях господства БПЛА боевые действия ведутся малыми группами спецназа. Поэтому я не думаю, что такие вооруженные провокации Украины могут совсем уж застать нас врасплох", — резюмировал Алехин.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийГеннадий АлехинУкраина.руГлавные новостиглавноеБПЛАвойнавойна на Украинесводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОБелоруссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:35"Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире
06:20Технологии цветных революций выходят из-под контроля. Великобритания стала первой
06:10Энергетические войны: Страны-экспортеры СПГ грозят прекращением его поставок в ЕС
06:00Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"
05:53Силы ПВО с вечера сбили уже более полусотни БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
05:45Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы
05:30"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России
05:29Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию
05:00"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта
04:45Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"
04:30"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен
04:15Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский
04:15Ищенко: Запад не давал Зеленскому гарантий, но есть политики, готовые втянуть Польшу в войну
03:30США впервые за 40 лет модернизируют ядерный арсенал подводных лодок
03:08Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября
02:34Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова
02:04Россия назвала в Совбезе ООН имена организаторов удара по автобусу с белорусскими детьми
01:44Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка
01:19Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии
Лента новостейМолния