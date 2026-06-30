https://ukraina.ru/20260630/oleg-ivanov-rossiya-ne-budet-vesti-peregovory-radi-peregovorov--tolko-dlya-zaversheniya-svo-1080824534.html

Олег Иванов: Россия не будет вести "переговоры ради переговоров" — только для завершения СВО

Олег Иванов: Россия не будет вести "переговоры ради переговоров" — только для завершения СВО - 30.06.2026 Украина.ру

Олег Иванов: Россия не будет вести "переговоры ради переговоров" — только для завершения СВО

Россия готова к переговорам с Украиной, но не ради самих переговоров, а для завершения СВО. Киев использует это время для перегруппировки сил и пополнения рядов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-06-30T13:44

2026-06-30T13:44

2026-06-30T13:44

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Отвечая на вопрос о перспективах обсуждения украинского вопроса, Иванов заявил, что руководство России готово к переговорам, но не ради самих переговоров. "Руководство России не один раз публично заявляло и продолжает заявлять о готовности начать переговоры с Украиной, но не ради самих переговоров, которые нужны Киеву и поддерживающим ее западным союзникам. Они используют это время для перегруппировки сил и пополнения [рядов ВСУ], а в дальнейшем и для продолжения боевых действий" , — подчеркнул эксперт.По мнению Иванова, переговоры должны проводиться для завершения спецоперации. "Переговоры должны проводиться для завершения СВО и для подписания заранее оговоренных и подготовленных условий, которые должны включать решенный территориальный вопрос и гарантии безопасности. На данный момент такие условия не вырисовываются как реальные", — пояснил собеседник Украина.ру.Понимание, достигнутое в Анкоридже, как отметил эксперт, не выдерживает проверку временем и не по вине России. Вероятно, договоренности не были нужны администрации Трампа с самого начала, либо он не смог сохранить озвученные предложения под давлением внутри США и со стороны Европы. В результате, по словам эксперта, мы видим затянувшийся конфликт с чертами войны на истощение."Понимание, достигнутое в Анкоридже, не выдерживает проверку временем и не по вине России. Вероятно, достигнутые договоренности были не нужны администрации Трампа с самого начала", — констатировал Олег Иванов.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.

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