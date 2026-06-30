"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/kak-kost-v-gorle-dlya-kieva-alekhin-otsenil-riski-udara-po-krymskomu-mostu-i-morskogo-desanta-1080781793.html
"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта
"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта - 30.06.2026 Украина.ру
"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта
К сожалению, количество ракетно-дроновых ударов по российским территориях увеличивается. Крымский мост для Киева – это давняя "кость в горле". Угроза высадки десанта на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-30T05:00
2026-06-30T05:00
новости
крымский мост
крым
киев
геннадий алехин
главные новости
главное
десант
ракетный удар
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037945083_379:233:1884:1080_1920x0_80_0_0_44ce09aaa77b5554af7801c7a53fdd69.jpg
Прямо отвечая на вопрос о возможных ударах ВСУ по Крымскому мосту, Алехин заявил, что они вполне возможны, особенно в условиях роста количества атак. "Крымский мост для них – это кость в горле. Угроза высадки на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна", — указал эксперт.Развивая мысль о том, как могут действовать ВСУ, обозреватель отметил, что противник будет решать сразу две задачи — одновременно наносить удары по Крыму и Севастополю и действовать на земле. "Конечно, в Крыму сейчас проблемы со светом и топливом. Не скажу, что эта тактика слишком уж эффективна, но противник работает комплексно. Плюс, нагнетается информационная истерия", — пояснил Алехин.Говоря о том, что необходимо предпринять в ответ, эксперт подчеркнул, что нужно усиливать удары по местам запуска. "Нам нужно увеличить активность в небе. Надо наносить мощные ежесуточные удары по местам запуска украинских ракет и БПЛА. Соответствующие средства у нас есть", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
крымский мост
крым
киев
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037945083_567:192:1752:1080_1920x0_80_0_0_0fb2d849023e156f2905388cdc751d5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крымский мост, крым, киев, геннадий алехин, главные новости, главное, десант, ракетный удар, ракеты, бпла, удары, атака бпла, беспилотники, севастополь, украина.ру, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Крымский мост, Крым, Киев, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, десант, ракетный удар, ракеты, БПЛА, удары, атака БПЛА, беспилотники, Севастополь, Украина.ру, новости СВО Россия, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта

05:00 30.06.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодразделения ЮВО завершили участие в учениях на полигонах Крыма
Подразделения ЮВО завершили участие в учениях на полигонах Крыма - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
К сожалению, количество ракетно-дроновых ударов по российским территориях увеличивается. Крымский мост для Киева – это давняя "кость в горле". Угроза высадки десанта на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Прямо отвечая на вопрос о возможных ударах ВСУ по Крымскому мосту, Алехин заявил, что они вполне возможны, особенно в условиях роста количества атак. "Крымский мост для них – это кость в горле. Угроза высадки на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна", — указал эксперт.
Развивая мысль о том, как могут действовать ВСУ, обозреватель отметил, что противник будет решать сразу две задачи — одновременно наносить удары по Крыму и Севастополю и действовать на земле.
"Конечно, в Крыму сейчас проблемы со светом и топливом. Не скажу, что эта тактика слишком уж эффективна, но противник работает комплексно. Плюс, нагнетается информационная истерия", — пояснил Алехин.
Говоря о том, что необходимо предпринять в ответ, эксперт подчеркнул, что нужно усиливать удары по местам запуска. "Нам нужно увеличить активность в небе. Надо наносить мощные ежесуточные удары по местам запуска украинских ракет и БПЛА. Соответствующие средства у нас есть", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымский мостКрымКиевГеннадий АлехинГлавные новостиглавноедесантракетный ударракетыБПЛАударыатака БПЛАбеспилотникиСевастопольУкраина.руновости СВО Россияпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВОСВОСпецоперациявойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:00"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта
04:45Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"
04:30"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен
04:15Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский
04:15Ищенко: Запад не давал Зеленскому гарантий, но есть политики, готовые втянуть Польшу в войну
03:30США впервые за 40 лет модернизируют ядерный арсенал подводных лодок
03:08Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября
02:34Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова
02:04Россия назвала в Совбезе ООН имена организаторов удара по автобусу с белорусскими детьми
01:44Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка
01:19Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии
00:38При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
23:59В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО
23:59Кто съел Городскую булочку
23:41Открываем кластеры, закрываем кластеры. Есть ли у незалежной перспектива вступления в ЕС?
23:35Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления
23:30Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
23:24Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ
23:10После семерки. "Неприятный сигнал Трампу" и "открытая дверь Европе для деэскалации"
22:55Путин вскрыл слабые места США и перекинул Трампу "золотой мост", чтобы он выбрался из украинского кризиса
Лента новостейМолния