https://ukraina.ru/20260630/kak-kost-v-gorle-dlya-kieva-alekhin-otsenil-riski-udara-po-krymskomu-mostu-i-morskogo-desanta-1080781793.html

"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта

"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта - 30.06.2026 Украина.ру

"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта

К сожалению, количество ракетно-дроновых ударов по российским территориях увеличивается. Крымский мост для Киева – это давняя "кость в горле". Угроза высадки десанта на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-30T05:00

2026-06-30T05:00

2026-06-30T05:00

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Прямо отвечая на вопрос о возможных ударах ВСУ по Крымскому мосту, Алехин заявил, что они вполне возможны, особенно в условиях роста количества атак. "Крымский мост для них – это кость в горле. Угроза высадки на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна", — указал эксперт.Развивая мысль о том, как могут действовать ВСУ, обозреватель отметил, что противник будет решать сразу две задачи — одновременно наносить удары по Крыму и Севастополю и действовать на земле. "Конечно, в Крыму сейчас проблемы со светом и топливом. Не скажу, что эта тактика слишком уж эффективна, но противник работает комплексно. Плюс, нагнетается информационная истерия", — пояснил Алехин.Говоря о том, что необходимо предпринять в ответ, эксперт подчеркнул, что нужно усиливать удары по местам запуска. "Нам нужно увеличить активность в небе. Надо наносить мощные ежесуточные удары по местам запуска украинских ракет и БПЛА. Соответствующие средства у нас есть", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.

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