https://ukraina.ru/20260629/strashno-to-chto-politikam-ne-strashno-eksperty-o-vozmozhnom-razvitii-sobytiy-1080743550.html

"Страшно то, что политикам не страшно". Эксперты о возможном развитии событий

"Страшно то, что политикам не страшно". Эксперты о возможном развитии событий - 29.06.2026 Украина.ру

"Страшно то, что политикам не страшно". Эксперты о возможном развитии событий

В экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести затягивание конфликта и думают о том, вполне ли осознают это политики, которые сами войну видели только в кино.

2026-06-29T06:10

2026-06-29T06:10

2026-06-29T06:10

россия

сша

москва

евгений мураев

дональд трамп

андрей золотарев

верховная рада

вооруженные силы украины

ес

эксклюзив

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Продолжают обсуждать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на встрече президентов РФ и США в Анкоридже не было достигнуто никакого соглашения, были только предложения. В связи с этим многие эксперты высказались в том духе, что Россию "опять обманули", об этом мы писали в предыдущем обзоре.Но не все столь категоричны. Вынужденно покинувший страну украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что в Анкоридже никто никого не обманул, просто "идут торги", драматизировать ситуацию не нужно. Он напомнил, что Рубио — известный "ястреб", сам же Дональд Трамп с подобными заявлениями пока не выступал.По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарёва, в Анкоридже Трамп предлагал некую "понятийную сделку", прекращение СВО в обмен на триллионы потенциальной экономической выгоды, но - "упёрся Зеленский, точнее, упёрлись глобалисты".Возможно, все эти "плюшки" предлагались Москве и для того, чтобы оттянуть её от Пекина, главного стратегического противника США - "но не срослось", предположил эксперт в эфире интернет-канала Mayiak.UA. Он продолжил: "Поэтому война продолжается… выходит на уровень войны городов, последствия которой мы можем хлебнуть уже этой зимой по полной программе"."То, что было в эту зиму, покажется нам цветочками", - сказал Золотарёв, добавив, что для подготовке к зиме нужны миллиарды долларов, поскольку газ Киеву никто не подарил. Между тем в инфополе уже идёт прогрев темы повышения тарифов.В свою очередь, Мураев отметил, что пока Трамп не решил проблему Ирана, он будет шантажировать Россию Украиной. По его словам, причина в том, что союзниками Ирана фактически являются Китай и РФ.И после решения иранской проблемы выстраивать новый миропорядок будут три центра влияния (США, Китай, РФ) без привлечения ЕС, считает политик. Он снова повторил своё предположение о возможности и большой вероятности "Карибского кризиса 2.0" (в виде ядерного ультиматума — ред.), после чего стороны и сядут за стол переговоров.По мнению Мураева, высказанному в интервью журналисту и политологу Александру Лазареву, если России всё же придётся применить ЯО, то это никак не помешает развитию отношений Москвы с Глобальным Югом. И применят его не на территории Украины. Но наиболее вероятно нанесение удара конвенциональным оружием по объектам производства оружия для ВСУ в европейских странах.Политик предположил, что тянуть с таким ультиматумом Россия не станет, в Москве понимают, что входить в зиму в условиях, когда у противника достаточно дальнобойных средств поражения, не стоит. Опыт иранской кампании показывает, что ПВО любой страны — будь то "Золотой купол" Израиля или что-то иное - можно перегрузить. Поэтому РФ затягивать конфликт на зиму вряд ли станет, развязка наступит раньше.Добавим, что в Киеве не скрывают своих намерений. Так, секретарь оборонного комитета Верховной Рады полковник СБУ Роман Костенко в эфире канала "Прямой" объяснил террористические удары ВСУ по Крыму, в результате которых страдает мирное население, тем, что вопрос о прекращении таких ударов может стать предметом переговоров с Москвой — возможно, не о мире, но относительно "какой-то важной составляющей войны".А советник украинского Минобороны Сергей Бескрестнов заявил, что если войну не остановить, то в таком случае "зимовать без света и тепла уже будем не только мы, но и большая часть жителей средней полосы России".По словам советника, которые приводит популярный на Украине Telegram-канал "ЗеРада", "население России должно видеть, до каких глобальных проблем по всей стране приводит война". И тогда, полагает Бескрестнов, россияне сами потребуют её остановить.Но может выйти и по-другому — российское общество потребует скорейшего завершения конфликта, но только путём быстрого, окончательного и бесповоротного разгрома киевского режима, поскольку люди осознают, что это источник смертельной угрозы.Евгений Мураев отметил, что после вероятного предъявления Россией ядерного ультиматума у Европы не будет выхода, но и риски достаточно серьёзны, вообще эскалация плоха тем, что на самом деле ею невозможно управлять. Опыт показывает, что далеко не все расчёты оказываются верными, и чем дольше длится конфликт, тем больше опасность катастрофы планетарного масштаба — потому "надо заканчивать".Что касается войны США с Ираном, то Андрей Золотарёв высказал такое мнение: Иран понёс серьёзные потери, но выстоял, весь мир увидел, что США не всесильны — и теперь "мира по-американски" больше не будет. Вообще мир накануне тектонических изменений, и ближайшее десятилетие будет временем войн с очень большим риском скатывания в ядерную войну.Главный риск в том, что нынешнему поколению политиков, видевших войну только по телевизору и "воевавших" только в компьютерных играх, не страшно воевать, вот это на самом деле страшно, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.Он в эфире интернет-канала Politeka сравнил нынешнюю ситуацию в мире с той, что сложилась в начале прошлого века, в 1914 году — политики бряцали оружием, им казалось, что с помощью оружия можно быстро достичь своих целей. На самом деле всё вышло иначе, война затянулась на годы и унесла миллионы жизней.Вот и сейчас многим политикам в Европе кажется, что военным путём они чего-то смогут быстро достичь, сказал эксперт. По его мнению, рядовые европейцы воевать не хотят, но они просто не понимают, куда их тащат властители.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Россия терпит, но это должно не радовать, а пугать". Эксперты и политики о перспективах

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, сша, москва, евгений мураев, дональд трамп, андрей золотарев, верховная рада, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив