https://ukraina.ru/20260626/rossiya-terpit-no-eto-dolzhno-ne-radovat-a-pugat-eksperty-i-politiki-o-perspektivakh-1080657668.html
"Россия терпит, но это должно не радовать, а пугать". Эксперты и политики о перспективах
"Россия терпит, но это должно не радовать, а пугать". Эксперты и политики о перспективах - 26.06.2026 Украина.ру
"Россия терпит, но это должно не радовать, а пугать". Эксперты и политики о перспективах
В экспертном сообществе обсуждают, каким образом Запад рассчитывает покончить с Россией — быть может, речь идёт не только о бомбах и ракетах? Думают и над тем, насколько велика вероятность применения ядерного оружия в текущем конфликте.
2026-06-26T06:39
2026-06-26T06:39
2026-06-26T06:39
россия
украина
сша
евгений мураев
александр онищенко
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада
нато
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cc7925da34199e77fbd30f61ce6c5a1.png
То, что Россия терпит налёты, не отвечает на них в полную силу и не скрывает последствия ударов ВСУ по объектам на её территории, должно бы не радовать противников РФ, а сильно тревожить, считает вынужденно покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев."Дорогие друзья, вы почему решили, что медведя можно пинать? Россия — сверхдержава, Россия обладает шестой частью суши, Россия обладает третью всех мировых ресурсов и запасов на Земле. Россия обладает первым ядерным потенциалом", - сказал политик в эфире канала Александра Шелеста*.По мнению Мураева, никаких оснований для уверенности в том, что Россия не применит ядерное оружие, если её к тому вынудят обстоятельства, нет. А обстоятельства таковы, что РФ уже могла бы это сделать. Но не применила, поскольку, помимо соответствующих договорённостей внутри ядерного клуба, есть ещё и ответственность перед людьми."Нельзя применить ядерное оружие так, чтобы не пострадало большое количество мирного населения. И то, что его не применили — надо говорить спасибо. То, что во главу угла ставятся какие-то гуманные цели, а не даже внутренняя социально-политическая ситуация в стране, амбиции внутренние", - сказал Мураев.Он пояснил, что сейчас в РФ кто-то ставит уже под сомнение способность власти отвечать на вызовы, но это лишь "антикомпания", связанная с грядущими выборами, хотя вряд ли это повлияет на их результаты.В информационной войне РФ по ряду причин скорее проигрывает, но "это не отменяет главного" - противники РФ прекрасно знают её возможности, в ядерном клубе Россия занимает передовую позицию, подчеркнул политик."И то, что они (русские — ред.) не боятся показывать, какой ущерб получают (в результате атак ВСУ — ред.), должно напрягать каждого гораздо сильнее. Потому что это означает, что они говорят — ну вы же видели, что происходило? Мы терпели, мы предупреждали, мы пробовали договориться, нас обманули...", - сказал Мураев, добавив, что напрасно смеются над Лавровым и Путиным — мол, их опять обманули.Долго обманывать не получится, а вот основания для применения ЯО — они накапливаются, отметил экс-нардеп, добавив, что его это пугает. Он посоветовал вспомнить, сколько людей погибли в результате атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, а погибли сотни тысяч. И этот ужас может повториться на Украине.Кроме того, кто потом купит украинскую сельхозпродукцию? А это одна из ключевых статей украинского экспорта, сказал Мураев, посоветовав согражданам не играть в игры Британии и Зеленского, которого, по его словам, в случае угрозы атомной атаки спрячут в бункере, а потом эвакуируют. А кто эвакуирует простых людей?Политик выразил надежду на то, что до ядерного удара всё же дело не дойдёт, порядок действий будет другой — сначала конвенциональное оружие, возможно, ВС РФ ударят "Орешником" по Европе, именно по точкам сборки средств поражения, которые летят потом вглубь России."А в случае ответа, сборов НАТО — будет просто предъявлен ядерный ультиматум", - предположил Мураев, добавив, что этот ультиматум будет обоснован как раз свидетельствами ущерба, нанесенного РФ этими средствами поражения, ссылками "за что, почему и как".Он пояснил - в РФ прекрасно понимают, что не Зеленский принимает ключевые решения, их принимают его западные хозяева, на самом деле войну ведёт "европейская тройка" — Германия, Франция и Великобритания "с присоединившимися скандинавами", словом, руками украинцев воюют глобалисты.Сейчас ведутся переговоры среди союзников РФ и тех стран, которые нейтральны, которые получают от РФ энергоресурсы. И если там будет понимание, что РФ использовала все дипломатические возможности, что все механизмы сдерживания нарушены, все красные линии перейдены, тогда…"Я даже не хочу думать, что может быть", - обрисовал перспективу Мураев. Он выразил надежду на то, что "всё закончится на уровне ультиматумов".Но как знать.Все помнят о ядерном оружии, но редко кто говорит о том, что массового поражения противника (а для коллективного Запада противник — это мы все, и русские, и украинцы) можно достичь другими средствами. Например, применить биологическое оружие — почему нет? Американская разведка признала существование секретных американских биолабораторий, работающих в разных странах, в том числе на Украине. Они и сейчас работают.Вообще-то все об этом знали или догадывались и раньше, просто не было официальных подтверждений со стороны США. Российский журналист Андрей Караулов* напомнил в своём ютуб-канале, что этот вопрос публично поднимал академик РАН Геннадий Онищенко, за что… получил выговор от политического руководства.Между тем, Онищенко назвал военные биологические базы США реальной угрозой для России и предложил "купировать" работу таких объектов на Украине, взять их под контроль во избежание непоправимых последствий. По словам академика, такие лаборатории работают не только на Украине, но и в других постсоветских республиках.Караулов рассказал, что авторы программы "Момент истины" (в данном случае - он сам и академик Онищенко) обращались по этому поводу с письмом, приложив к нему соответствующие материалы, к тогда ещё кандидату в президенты США Дональду Трампу, попросили разобраться с тем, что делают в этих биолабораториях — ведь все эти работы ведутся за счёт американских налогоплательщиков.Трамп на это письмо тогда ответил, пообещал разобраться. С тех пор — тишина, рассказал Караулов*.Потом Онищенко много раз говорил об этих лабораториях, но, кроме выговора, никакого результата не было.А биолаборатории на Украине (и не только) работают и сегодня. Что там производят и хранят или прячут? Не так давно появилась ещё одна американская биолаборатория в Казахстане — а эта страна входит и в СНГ, и в БРИКС. А в Абхазии обнаружили генетически выведенного комара - "без вируса Зика, слава Богу", но… это пока.Ранее Геннадий Онищенко со ссылкой на доклад МО РФ рассказал в интервью изданию Украина.ру, что США будут наращивать свой военно-биологический потенциал, чтобы противостоять России и Китаю. По его словам, "это будет не война с армией, а биологический террор, индивидуальный и популяционный террор".В завершение ещё раз о роли (сомнительной) Трампа в украинском кризисе. Находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил, что к новому витку жёсткой эскалации противоборствующие стороны не перешли до сих пор только потому, что Трамп в 2024 году победил.Хорошо это или плохо? "Если бы при власти остались демократы, то всё могло бы — парадокс — завершиться намного раньше", - написал нардеп в своём Telegram-канале. По его мнению, развязка до сих пор не наступила по той причине, что "Кремль решил сначала попробовать договориться с Вашингтоном".Получится ли договориться — вопрос открытый.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Павла Котова "Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ" https://ukraina.ru/20260622/razlichiy-v-genome-net-kiselev-o-tom-kak-auknetsya-ukraine-primenenie-biologicheskogo-oruzhiya-protiv-rf-1080499373.htmlПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Совет бежать из Киева остаётся в силе". Эксперты и политики о вероятности большой войны https://ukraina.ru/20260625/sovet-bezhat-iz-kieva-ostatsya-v-sile-eksperty-i-politiki-o-veroyatnosti-bolshoy-voyny-1080628161.html
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россия, украина, сша, евгений мураев, александр онищенко, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, нато, эксклюзив
То, что Россия терпит налёты, не отвечает на них в полную силу и не скрывает последствия ударов ВСУ по объектам на её территории, должно бы не радовать противников РФ, а сильно тревожить, считает вынужденно покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
"Дорогие друзья, вы почему решили, что медведя можно пинать? Россия — сверхдержава, Россия обладает шестой частью суши, Россия обладает третью всех мировых ресурсов и запасов на Земле. Россия обладает первым ядерным потенциалом", - сказал политик в эфире канала Александра Шелеста*.
По мнению Мураева, никаких оснований для уверенности в том, что Россия не применит ядерное оружие, если её к тому вынудят обстоятельства, нет. А обстоятельства таковы, что РФ уже могла бы это сделать. Но не применила, поскольку, помимо соответствующих договорённостей внутри ядерного клуба, есть ещё и ответственность перед людьми.
"Нельзя применить ядерное оружие так, чтобы не пострадало большое количество мирного населения. И то, что его не применили — надо говорить спасибо. То, что во главу угла ставятся какие-то гуманные цели, а не даже внутренняя социально-политическая ситуация в стране, амбиции внутренние", - сказал Мураев.
Он пояснил, что сейчас в РФ кто-то ставит уже под сомнение способность власти отвечать на вызовы, но это лишь "антикомпания", связанная с грядущими выборами, хотя вряд ли это повлияет на их результаты.
В информационной войне РФ по ряду причин скорее проигрывает, но "это не отменяет главного" - противники РФ прекрасно знают её возможности, в ядерном клубе Россия занимает передовую позицию, подчеркнул политик.
"И то, что они (русские — ред.) не боятся показывать, какой ущерб получают (в результате атак ВСУ — ред.), должно напрягать каждого гораздо сильнее. Потому что это означает, что они говорят — ну вы же видели, что происходило? Мы терпели, мы предупреждали, мы пробовали договориться, нас обманули...", - сказал Мураев, добавив, что напрасно смеются над Лавровым и Путиным — мол, их опять обманули.
Долго обманывать не получится, а вот основания для применения ЯО — они накапливаются, отметил экс-нардеп, добавив, что его это пугает. Он посоветовал вспомнить, сколько людей погибли в результате атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, а погибли сотни тысяч. И этот ужас может повториться на Украине.
Кроме того, кто потом купит украинскую сельхозпродукцию? А это одна из ключевых статей украинского экспорта, сказал Мураев, посоветовав согражданам не играть в игры Британии и Зеленского, которого, по его словам, в случае угрозы атомной атаки спрячут в бункере, а потом эвакуируют. А кто эвакуирует простых людей?
Политик выразил надежду на то, что до ядерного удара всё же дело не дойдёт, порядок действий будет другой — сначала конвенциональное оружие, возможно, ВС РФ ударят "Орешником" по Европе, именно по точкам сборки средств поражения, которые летят потом вглубь России.
"А в случае ответа, сборов НАТО — будет просто предъявлен ядерный ультиматум", - предположил Мураев, добавив, что этот ультиматум будет обоснован как раз свидетельствами ущерба, нанесенного РФ этими средствами поражения, ссылками "за что, почему и как".
Он пояснил - в РФ прекрасно понимают, что не Зеленский принимает ключевые решения, их принимают его западные хозяева, на самом деле войну ведёт "европейская тройка" — Германия, Франция и Великобритания "с присоединившимися скандинавами", словом, руками украинцев воюют глобалисты.
Сейчас ведутся переговоры среди союзников РФ и тех стран, которые нейтральны, которые получают от РФ энергоресурсы. И если там будет понимание, что РФ использовала все дипломатические возможности, что все механизмы сдерживания нарушены, все красные линии перейдены, тогда…
"Я даже не хочу думать, что может быть", - обрисовал перспективу Мураев. Он выразил надежду на то, что "всё закончится на уровне ультиматумов".
Все помнят о ядерном оружии, но редко кто говорит о том, что массового поражения противника (а для коллективного Запада противник — это мы все, и русские, и украинцы) можно достичь другими средствами. Например, применить биологическое оружие — почему нет? Американская разведка признала существование секретных американских биолабораторий, работающих в разных странах, в том числе на Украине. Они и сейчас работают.
Вообще-то все об этом знали или догадывались и раньше, просто не было официальных подтверждений со стороны США. Российский журналист Андрей Караулов* напомнил в своём ютуб-канале, что этот вопрос публично поднимал академик РАН Геннадий Онищенко, за что… получил выговор от политического руководства.
Между тем, Онищенко назвал военные биологические базы США реальной угрозой для России и предложил "купировать" работу таких объектов на Украине, взять их под контроль во избежание непоправимых последствий. По словам академика, такие лаборатории работают не только на Украине, но и в других постсоветских республиках.
Караулов рассказал, что авторы программы "Момент истины" (в данном случае - он сам и академик Онищенко) обращались по этому поводу с письмом, приложив к нему соответствующие материалы, к тогда ещё кандидату в президенты США Дональду Трампу, попросили разобраться с тем, что делают в этих биолабораториях — ведь все эти работы ведутся за счёт американских налогоплательщиков.
Трамп на это письмо тогда ответил, пообещал разобраться. С тех пор — тишина, рассказал Караулов*.
Потом Онищенко много раз говорил об этих лабораториях, но, кроме выговора, никакого результата не было.
А биолаборатории на Украине (и не только) работают и сегодня. Что там производят и хранят или прячут? Не так давно появилась ещё одна американская биолаборатория в Казахстане — а эта страна входит и в СНГ, и в БРИКС. А в Абхазии обнаружили генетически выведенного комара - "без вируса Зика, слава Богу", но… это пока.
Ранее Геннадий Онищенко со ссылкой на доклад МО РФ рассказал
в интервью изданию Украина.ру, что США будут наращивать свой военно-биологический потенциал, чтобы противостоять России и Китаю. По его словам, "это будет не война с армией, а биологический террор, индивидуальный и популяционный террор".
В завершение ещё раз о роли (сомнительной) Трампа в украинском кризисе. Находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил, что к новому витку жёсткой эскалации противоборствующие стороны не перешли до сих пор только потому, что Трамп в 2024 году победил.
Хорошо это или плохо? "Если бы при власти остались демократы, то всё могло бы — парадокс — завершиться намного раньше", - написал нардеп в своём Telegram-канале. По его мнению, развязка до сих пор не наступила по той причине, что "Кремль решил сначала попробовать договориться с Вашингтоном".
Получится ли договориться — вопрос открытый.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Совет бежать из Киева остаётся в силе". Эксперты и политики о вероятности большой войны https://ukraina.ru/20260625/sovet-bezhat-iz-kieva-ostatsya-v-sile-eksperty-i-politiki-o-veroyatnosti-bolshoy-voyny-1080628161.html