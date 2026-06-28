https://ukraina.ru/20260628/u-moskvy-razvyazany-ruki-eksperty-i-politiki-o-pugayuschikh-perspektivakh-1080723995.html

"У Москвы развязаны руки". Эксперты и политики о пугающих перспективах

"У Москвы развязаны руки". Эксперты и политики о пугающих перспективах - 28.06.2026 Украина.ру

"У Москвы развязаны руки". Эксперты и политики о пугающих перспективах

В экспертном сообществе обсуждают, не пора ли перестать уповать на пресловутый "дух Анкориджа" и понять, что обещаниям Запада верить нельзя. Думают и о том, может ли Россия в сложившихся условиях позволять себе быть неэффективной

2026-06-28T08:31

2026-06-28T08:31

2026-06-28T08:31

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"Анкориджский дух" — всё. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никаких окончательных договорённостей на Аляске достигнуто не было, а были лишь предложения. Так он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва видит отход США от базовых принципов урегулирования, о которых договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в августе 2025 года.По словам Рубио, "соглашения там никогда не было". Но США по-прежнему готовы играть конструктивную роль в мирном процессе.О чём был разговор президентов, мы не знаем, об этом знают только Трамп и Путин, отметил украинский политолог Руслан Бизяев. По его мнению, судя по продолжительности встречи на Аляске, они всё же о чём-то договорились, но эти договорённости могут не совпадать с тем, что официальные российские лица вкладывают в понятие "дух Анкориджа"."Рубио говорит о том, что переговорный трек идёт согласно каким-то другим моментам", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий live". Какие это могут быть моменты? По мнению политолога, надо помнить о встречах Путина и Трампа с лидером Китая.Трамп не собирается брать на себя ответственность за те непопулярные решения, которые предстоит принять руководителям Украины и РФ, и намерен продолжить играть роль посредника.Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров на слова Рубио ответил, что в Анкоридже США положили на стол предложения, с которыми Россия согласилась, потому говорить, что соглашения не было, - "получается как-то не очень изящно".Очень или не очень, но по факту соглашением всё это назвать действительно сложно. И о чём вообще шла речь на встрече, мы до сих пор не знаем, можем только догадываться.Лавров ранее сказал и такую фразу — не хочется даже думать, что саммит на Аляске мог быть использован лишь как способ выиграть время для довооружения киевского режима. Но… факты говорят в пользу именно такого предположения.Журналист и блогер Александр Роджерс считает, что можно описать ситуацию иначе, чтобы она стала более понятна для нас, простых смертных."Я не дипломат, поэтому могу говорить прямо: Соединённые Штаты и не собирались ни за что отвечать и что-либо выполнять. Изначально. Чтобы это понять, достаточно проанализировать ВСЕ действия Трампа за последние десять лет. Покажите мне хоть один пример, когда он выполнил любое своё обещание. Что? Нет таких? Так отож! (то-то же — ред.)", - написал Роджерс в своём блоге. Более того, вся тактика Трампа сводилась к "напрыгнуть, огрести, отскочить, пообещать что-то, что не собираешься исполнять – напрыгнуть снова". Что на примере Гренландии, что на примере Ирана это вполне чётко видно", продолжил он."Мало того, что сам Трамп не выполняет (и даже не пытается) собственных договорённостей. Там ещё есть и Конгресс, и суды, которые последовательно отменяют всё, что Трамп напринимает", - полагает публицист.В общем — нет никакого смысла о чём-то договариваться с человеком, который ни за что не отвечает и не имеет достаточных полномочий."Мы находимся в ситуации разгорающегося глобального конфликта, где противоположная сторона непрерывно пытается эскалировать его до масштаба мировой войны, с потенциальным перерастанием в ядерную. Мы не можем позволить себе роскошь быть неэффективными", - предостерёг Роджерс.Скитающийся по странам Европы блогер, известный как "Колобок из Одессы", тоже считает, что "развеялся дух Анкориджа", что все надежды на Трампа были напрасными, чего и следовало ожидать, - "звёздно-полосатым верить нельзя"."Но меня всегда умиляли те медведи, которые так радовались, когда Скрудж (Трамп — ред.) победил, это наш Дональд, да ты что, так они радовались даже на федеральных каналах…", - напомнил "Колобок" в очередном выпуске своего видеоблога, добавив, что вера в Трампа сохранялась "даже потом, когда он начал чудить не по-детски с Венесуэлой, с Ираном, с разными странами…".Встреча на Аляске, публичные ссоры с Зеленским, обещание додавить его, принудить к миру — всё оказалось "разводняком" и хитрым планом, подчеркнул блогер. По его мнению, в Москве верили Трампу и всё это время не предпринимали каких-то решительных действий на фронте, хотя продвижение ВС РФ продолжалось и продолжается.Запад производит для Киева дроны, удары по РФ усилились, однако хода войны это не переломит. Но теперь у Москвы развязаны руки, упущенный год русские нагонят, разнесут энергетику подконтрольной Киеву части Украины, и какой там будет следующая зима, можно себе представить, сказал "Колобок".Но и Запад не спит. Блогер рассказал со ссылкой на свои источники (а он записывает десятки интервью как с украинскими беженцами, так и с участниками событий с обеих сторон), что из разных европейских стран всё чаще депортируют украинских беженцев призывного возраста, этот процесс набирает обороты, в конечном итоге - "выгонят, на фронт отдадут всех".Весь коллективный Запад действует заодно с киевским режимом, у Москвы "одна защита — красная кнопка", заявил одессит.Война не только продолжится, но и расширится, считает военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.Он в эфире канала "Книжный день" ранее отмечал, что РФ в текущем конфликте действует как-то уж слишком "не торопясь".При этом, по его словам, на пятом году проведения СВО можно констатировать, что с военно-стратегической точки зрения РФ усиливается (в ходе спецоперации появились хорошо подготовленная армия, качественно новый ВПК, поскольку война с Киевом уже два года фактически — "воздушно-космическая").Но есть риск, что российские силы ПВО перестанут справляться со всё возрастающим количеством БПЛА, которые для Киева производит Европа. На это и расчёт: перебои с поставками электроэнергии и продуктов, разрушения значимых объектов могут вызвать протестные настроения в ряде регионов страны, могут привести к повторению 1917 года, полагает военный эксперт.О реальной возможности повторения в России сценария начала прошлого века говорят и другие эксперты. Если не предпринять экстренных мер, то "у народа просто не будет другого выбора, как брать вилы в руки", считает аналитик Николай Файницкий, выступающий в данном случае под ником "Николай Эра Перемен" (есть основанное им сообщество "Эра Перемен").По его мнению, высказанному в эфире канала блогера Павла Иванова, времени осталось совсем немного, считанные недели и месяцы — Россия может проиграть, если руководство не найдёт адекватного ответа на возникшие вызовы.На том же канале депутат Госдумы Михаил Делягин, проанализировав экономическую политику "правительства либералов" и поведение Центробанка, сказал, что он ожидает "коренного оздоровления российской государственности, но без связи с выборами"."Просто потому, что инстинкт самосохранения должен проснуться в той или иной форме", - пояснил политик.Он добавил: "У нас всегда просыпается в уродливых формах, да. Мятеж Пригожина — это было, в общем-то, тоже извращённое проявление инстинкта самосохранения. Но я надеюсь, что сейчас он будет проявляться более цивилизованно… в законной форме".Боевые действия тем временем продолжаются. По данным МО РФ, в ночь с 25 на 26 июня киевский режим предпринял самую масштабную с начала года атаку беспилотниками на регионы России. Средствами ПВО сбиты и перехвачены 660 дронов. По всей видимости, Киев намерен и в дальнейшем усиливать давление, опираясь на ВПК Европы.Но и Европе в таком случае нужно быть готовой к ответу со стороны РФ, считает бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук. По его словам, именно Запад "нарушил все правила — международное право и все нормы войны".Бывший разведчик отметил, что поэтому "нет никаких причин, по которым Россия должна соблюдать все нормы, как она делала раньше".В то же время некоторые эксперты считают вероятным завершение - не войны, но нынешней фазы боевых действий - по линии боевого соприкосновения, так сказать, вдоль зоны "нуля".Так, находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский усматривает признаки подготовки к такому сценарию в устанавливаемой системе распределения премий украинским военным — за ежемесячную премию в 30 тысяч гривен предлагается переместиться в зону "20 км от "нуля".Тот факт, что бойцов ВСУ таким образом привлекают в эту зону "20 км от "нуля", опальный парламентарий считает признаком того, что это может быть "будущая зона разграничения, к которой все активно готовятся".*Лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Виктории Титовой "Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, украина.ру, владимир зеленский, сво