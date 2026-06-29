Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог - 29.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260629/sekretnyy-chat-zelenskogo-i-fon-der-lyayen-skryvaet-skhemy-perevoda-deneg-kievu--politolog-1080740301.html
Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог
Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог - 29.06.2026 Украина.ру
Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог
В закрытом чате, где Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и другие европейские лидеры обсуждали помощь Украине, речь шла о деньгах — колоссальных средствах и схемах их перевода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-06-29T05:30
2026-06-29T05:30
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
ес
украина.ру
еврокомиссия
фридрих мерц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056080135_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c4e631c627f14c37840426b09fe6ed05.jpg
В СМИ обсуждают расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициатором которого выступила уполномоченная по правам человека в ЕС Тереза Аньинью. Поводом стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате, участником которого в том числе был Владимир Зеленский.Журналист поинтересовался, какие тайны скрывает этот чат, который стал камнем преткновения для ЕС. "Речь идёт о чате, в котором помимо фон дер Ляйен и Зеленского присутствовали Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Джорджа Мелони. Я думаю, ответ прост: в нем речь шла о деньгах — о колоссальных средствах, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму", — заявил политолог.Бардин отметил, что схемы перевода денег сложны и конфиденциальны — разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов.Эксперт подчеркнул, что лидеры ЕС не заинтересованы в публичности. "Разумеется, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности. Если бы журналисты и правозащитники узнали все эти тонкости, я считаю, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку. Поэтому доступ к переписке был закрыт", — резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056080135_339:0:3000:1996_1920x0_80_0_0_9e2706d0d1abcd31375f869713d2935f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ес, украина.ру, еврокомиссия, фридрих мерц, кир стармер, джорджи мелони, деньги, война, война на украине, мир без границ, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Украина.ру, Еврокомиссия, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Джорджи Мелони, деньги, война, война на Украине, Мир без границ, Главные новости, главное, Новости Украины, новости Украина ру

Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог

05:30 29.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныУрсуда фон дер Ляйнен и Зеленский
Урсуда фон дер Ляйнен и Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
В закрытом чате, где Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и другие европейские лидеры обсуждали помощь Украине, речь шла о деньгах — колоссальных средствах и схемах их перевода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
В СМИ обсуждают расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициатором которого выступила уполномоченная по правам человека в ЕС Тереза Аньинью. Поводом стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате, участником которого в том числе был Владимир Зеленский.
Журналист поинтересовался, какие тайны скрывает этот чат, который стал камнем преткновения для ЕС. "Речь идёт о чате, в котором помимо фон дер Ляйен и Зеленского присутствовали Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Джорджа Мелони. Я думаю, ответ прост: в нем речь шла о деньгах — о колоссальных средствах, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму", — заявил политолог.
Бардин отметил, что схемы перевода денег сложны и конфиденциальны — разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов.
Эксперт подчеркнул, что лидеры ЕС не заинтересованы в публичности. "Разумеется, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности. Если бы журналисты и правозащитники узнали все эти тонкости, я считаю, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку. Поэтому доступ к переписке был закрыт", — резюмировал Максим Бардин.
Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕСУкраина.руЕврокомиссияФридрих МерцКир СтармерДжорджи Мелониденьгивойнавойна на УкраинеМир без границГлавные новостиглавноеНовости Украиныновости Украина ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог
05:15ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева
05:00Форум в Гданьске был посвящен не восстановлению Украины, а продолжению войны — Бардин
04:51Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов
04:30Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин
04:15Кутырь: Зеленский хочет втянуть Европу в войну через провокацию на границе с Белоруссией
04:13Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА
03:57США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям меморандума — СМИ
03:37Сводка событий 28 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:02Глава ДНР рассказал о пострадавших из-за атак ударных БПЛА ВСУ
02:36Восточно-Славянское направление: военная сводка за 28 июня
02:23Запорожское направление: военная сводка за 28 июня
01:52Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина
01:26Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина
00:57Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина
00:38Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
00:21Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка
00:01В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Другие новости к этому часу
22:31И видел Путин далеко. На много лет вперёд
Лента новостейМолния