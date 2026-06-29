https://ukraina.ru/20260629/sekretnyy-chat-zelenskogo-i-fon-der-lyayen-skryvaet-skhemy-perevoda-deneg-kievu--politolog-1080740301.html

Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог

Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог - 29.06.2026 Украина.ру

Секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен скрывает схемы перевода денег Киеву — политолог

В закрытом чате, где Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и другие европейские лидеры обсуждали помощь Украине, речь шла о деньгах — колоссальных средствах и схемах их перевода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-06-29T05:30

2026-06-29T05:30

2026-06-29T05:30

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В СМИ обсуждают расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициатором которого выступила уполномоченная по правам человека в ЕС Тереза Аньинью. Поводом стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате, участником которого в том числе был Владимир Зеленский.Журналист поинтересовался, какие тайны скрывает этот чат, который стал камнем преткновения для ЕС. "Речь идёт о чате, в котором помимо фон дер Ляйен и Зеленского присутствовали Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Джорджа Мелони. Я думаю, ответ прост: в нем речь шла о деньгах — о колоссальных средствах, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму", — заявил политолог.Бардин отметил, что схемы перевода денег сложны и конфиденциальны — разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов.Эксперт подчеркнул, что лидеры ЕС не заинтересованы в публичности. "Разумеется, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности. Если бы журналисты и правозащитники узнали все эти тонкости, я считаю, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку. Поэтому доступ к переписке был закрыт", — резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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