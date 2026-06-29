https://ukraina.ru/20260629/proiski-konkurentov-bardin-obyasnil-komu-vygodno-rassledovanie-protiv-fon-der-lyayen-1080767284.html

Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен

Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен - 29.06.2026 Украина.ру

Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен

Политическая карьера Урсулы фон дер Ляйен может завершиться досрочно — у неё появились сильные конкуренты, а расследование против неё выгодно ее соперникам — Эммануэлю Макрону и Кае Каллас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-06-29T13:10

2026-06-29T13:10

2026-06-29T13:11

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В СМИ обсуждают расследование против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Развивая тему политического будущего главы Еврокомиссии, Бардин заявил, что её карьера может завершиться досрочно. "Было бы странно, если бы в Евросоюзе был такой кадровый голод, что некого поставить, кроме нее. Хотя ее кандидатуру поддержали основные партии, сейчас ситуация меняется. Появились сильные конкуренты", — сказал эксперт.По словам Бардина, президент Франции считает, что стратегические решения в ЕС не должна принимать председатель ЕК. "Эммануэль Макрон задается вопросом: почему стратегические решения утверждает Урсула фон дер Ляйен, у которой нет своей армии?" — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что расследование против фон дер Ляйен выгодно её конкурентам. "Расследование этого дела — происки конкурентов, включая Макрона и Каю Каллас, которая тоже видит себя на этом посту. Вероятность того, что фон дер Ляйен уйдет раньше 2029 года, достаточно велика", — резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.

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