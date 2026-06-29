Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен - 29.06.2026 Украина.ру
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Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен
Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен - 29.06.2026 Украина.ру
Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен
Политическая карьера Урсулы фон дер Ляйен может завершиться досрочно — у неё появились сильные конкуренты, а расследование против неё выгодно ее соперникам — Эммануэлю Макрону и Кае Каллас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-06-29T13:10
2026-06-29T13:11
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В СМИ обсуждают расследование против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Развивая тему политического будущего главы Еврокомиссии, Бардин заявил, что её карьера может завершиться досрочно. "Было бы странно, если бы в Евросоюзе был такой кадровый голод, что некого поставить, кроме нее. Хотя ее кандидатуру поддержали основные партии, сейчас ситуация меняется. Появились сильные конкуренты", — сказал эксперт.По словам Бардина, президент Франции считает, что стратегические решения в ЕС не должна принимать председатель ЕК. "Эммануэль Макрон задается вопросом: почему стратегические решения утверждает Урсула фон дер Ляйен, у которой нет своей армии?" — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что расследование против фон дер Ляйен выгодно её конкурентам. "Расследование этого дела — происки конкурентов, включая Макрона и Каю Каллас, которая тоже видит себя на этом посту. Вероятность того, что фон дер Ляйен уйдет раньше 2029 года, достаточно велика", — резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия, украина.ру, ес, мир без границ, расследование, каллас кая, евросоюз, главные новости, главное, конкуренция, новости украина ру
Новости, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Украина.ру, ЕС, Мир без границ, Расследование, Каллас Кая, Евросоюз, Главные новости, главное, конкуренция, новости Украина ру

Происки конкурентов: Бардин объяснил, кому выгодно расследование против фон дер Ляйен

13:10 29.06.2026 (обновлено: 13:11 29.06.2026)
 
© ФотоКая Каллас и Урсула Фон дер Ляйен
Кая Каллас и Урсула Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото
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Политическая карьера Урсулы фон дер Ляйен может завершиться досрочно — у неё появились сильные конкуренты, а расследование против неё выгодно ее соперникам — Эммануэлю Макрону и Кае Каллас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
В СМИ обсуждают расследование против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.
Развивая тему политического будущего главы Еврокомиссии, Бардин заявил, что её карьера может завершиться досрочно. "Было бы странно, если бы в Евросоюзе был такой кадровый голод, что некого поставить, кроме нее. Хотя ее кандидатуру поддержали основные партии, сейчас ситуация меняется. Появились сильные конкуренты", — сказал эксперт.
По словам Бардина, президент Франции считает, что стратегические решения в ЕС не должна принимать председатель ЕК. "Эммануэль Макрон задается вопросом: почему стратегические решения утверждает Урсула фон дер Ляйен, у которой нет своей армии?" — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что расследование против фон дер Ляйен выгодно её конкурентам. "Расследование этого дела — происки конкурентов, включая Макрона и Каю Каллас, которая тоже видит себя на этом посту. Вероятность того, что фон дер Ляйен уйдет раньше 2029 года, достаточно велика", — резюмировал Максим Бардин.
Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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