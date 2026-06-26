https://ukraina.ru/20260626/1080647822.html

Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию

Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию - 26.06.2026 Украина.ру

Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию

В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья, когда руководство республики можно похитить или физически ликвидировать. Это менее затратно, чем начало полноценных боевых действий

2026-06-26T07:00

2026-06-26T07:00

2026-06-26T07:00

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венесуэла

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Михаил Амерберг - эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель, бывший офицер молдавской армии, который был вынужден уехать из Кишинева в Тирасполь из-за уголовного преследованияРанее нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией. Теперь он будет передан на рассмотрение в Сенат. Проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия", когда не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.- Михаил, чего в этой истории больше? Это связано с внутренней политикой Румынии? Или, как говорят в самом Приднестровье, это нужно для прямой оккупации всей территории бывшей Молдавской ССР, чтобы уменьшить влияние России, к войне с которой активно готовится Запад?- Об этом надо спросить человека, который внес этот законопроект. Это небезызвестная Диана Шошоакэ. Та самая эксцентричная дама, которая приезжала на Питерский экономический форум. Ее называют "рукой Кремля" в западной СМИ.Лично я бы рассматривал этот законопроект как попытку прощупать общественное мнение: "Действительно ли власти Румынии и Молдавии хотят той самой Унири? Или это лишь пропагандистская мишура, о которой говорят уже 30 лет?".Интересно, что абсолютно прозападное правительство Балажана (оно сейчас в отставке) дала этому отрицательную характеристику. Тут все понятно. В Румынии продолжается экономический кризис и политическая нестабильность. И когда в этих условиях вы еще поднимаете тему воссоединения с Молдавией, возникает финансовый вопрос: "Кто за этот праздник будет платить?".Более того, режим Санду чувствует себя в Молдавии хозяевами, а в случае объединения они будут на правах руководителей самого бедного жудеца, который будет беднее румынского захолустья. То есть им хочется оставаться первыми парнями на деревне. Так что принятие законопроекта – это момент истины для них.Будет смешно, если румынский Сенат его заблокирует. Тогда всем станет понятно, что всем этим политикам и пропагандистам Унири в Бухаресте и Кишиневе нужны были эти идеи исключительно для выкачивания денег. И пока представители Санду по этому поводу молчат. Хотя, казалось бы, какое событие.Повторюсь, если его заблокируют сейчас, будет очень сложно говорить об Унире. Это же гигантский комплекс вопросов. Это огромные финансовые вложения. Это огромное количество разных законодательных мер. Большой объем работы, который еще долго надо будет выполнять.Что же касается интересов Запада, то ему все равно, что будет с Румынией и Молдавией. Пусть это будет Униря. Пусть это будет вступление Молдавии в Евросоюз без прав, которые есть у всех участников объединения. Они сейчас придумывают новые правила для новых членов, когда на них не будут распространяться гарантии безопасности и право голоса ("Ты в дом заходи, но ничего руками не трогай"). Неважно. Для Запада главное – чтобы Молдавия была серой зоной в его противостоянии с Россией и логистическим хабом между Европой и Украиной.Я просто напомню, что основная западная помощь оказывается Молдавии в сфере безопасности. Правда, я не понимаю, о какой безопасности идет речь. Молдавская армия как была никчемной, так и осталась. Силовые структуры как были слабыми, так и остались. А сколько американцы, британцы и французы вкладывались в кибербезопасноть? Где это все? Молдавию последние два года одолевают телефонные мошенники. Санду утверждает, что это "рука Кремля", хотя за эти дела уже задержали немало граждан Украины. Всем понятно, кто это крышует.- Выходит, это внутренние разборки Бухареста и Кишинева, которые на наши дела никак не влияют?- Почему же? На наши дела это тоже влияет. То, что я перечислил – это лишь один вариант. Может быть, Шошоакэ – это действительно троянский конь, которая только делала вид, что выступает против глобалистов и за сотрудничество с Россией. И я вовсе не исключаю, что Румыния и Молдавия торопятся с Унирей, потому что готовятся к неким событиям.Как вы знаете, Зеленский сейчас активно угрожает Белоруссии началом боевых действий. Украинский конфликт в любой момент может расшириться. Я бы даже сказал, что Белоруссия – это отвлекающий маневр, чтобы начать какие-то провокации в отношение Приднестровья, которое в максимально уязвимом положении.Как это может выглядеть? Очень просто: "Если Молдавия быстро нырнет в Румынию, Россия не будет наносить по ней удар, потому что побоится прямого конфликта с НАТО. А Приднестровье мы отдадим на откуп украинцам".Конечно, в Евросоюзе тоже идет своя подковерная борьба. У них по той же Молдавии нет единой позиции. Кто-то считает, что Молдавию надо принять ее в полном составе вместе с Приднестровьем. Кто-то считает, что можно это сделать без Приднестровья. "Зачем нам этот балласт? Пусть оно и дальше будет уязвимой точкой для России". А кто-то рисковать вообще не хочет. Они понимают, что Россия не остановится и в случае чего разнесет всю военную инфраструктуру на территории Молдавии. Там ведь тоже есть заводы по производству дронов и всего остального.- А чисто теоретически могли бы мы договориться с карикатурными румынскими националистами вроде Шошоакэ, которые хотят включить в состав Румынии не только Молдавию, но и территории бывшей Украинской ССР (те же Черновцы)?- С такими товарищами в любом случае надо быть осторожными. Заигрывание с правыми – это опасная история. Да, это может быть ситуативный союзник. Но не надо считать, что они поддержат нас в любой момент. И потом, сотрудничество с ними в какой-то момент может нас дискредитировать. Партия того же Кэлина Джеорджеску, которого на выборы в Румынии не пустили - откровенные нацики, которые Антонеску восхваляют. Они хотят продвигать свою политику.А левого движения, на которые опирался Советский Союз в разных странах мира, сейчас на Западе просто нет. Все они себя дискредитировали. Поэтому мы тыкаемся то к одним, то к другим, пока они, в конечном итоге, нас не предадут. Они же все равно остаются агентами западных спецслужб. Мы с ними работаем, но мы до конца не знаем, на кого эти люди работают.Конечно, нам самим надо формировать прослойку людей во всем мире, чтобы мы могли на них опираться. Но для этого нужна идея. В Советском Союзе идея была. А какая идея сейчас? "Любить Россию" – это не идея. Они все любят свои страны. Вот когда мы эту идею сформулируем и создадим новый Коминтерн, нам будет, с кем работать.- Вы сказали, что Белоруссия – это отвлекающий маневр для провокаций в отношении Приднестровья. Какие тут могут быть сценарии? Диверсионные вылазки? Или Украине будет достаточно массово запускать дроны, чтобы дестабилизировать обстановку?- Это может быть произведено одновременно. Более того, в Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья, когда руководство республики можно похитить или физически ликвидировать. Учитывая реалии постсоветского пространства, когда властные структуры подчинены вертикали и каждый ждет команду сверху, выбивание начальства сразу ведет к параличу всей системы. А новое начальство просто будет делать все, что ему скажут. Может быть, Приднестровье даже резко ликвидировать не будут, А, может быть, сразу республику сдадут.- С другой стороны, мы все эти риски обсуждаем четыре года украинской войны, но пока, слава богу, ничего подобного не произошло. С чем это связано? Это политические и экономические факторы противника сдерживают? Или они действительно опасаются мощного российского ответа?- Мощного российского ответа они опасаются. Именно поэтому у них сейчас созрела мысль про венесуэльский сценарий. Они могут попытаться все сделать так, чтобы не было жесткого ответа России.- Чтобы мы не успели отреагировать?- Дело даже не в этом. На каком основании Россия будет отвечать, кому и как? Российские воинские части никто не тронет. Мирных российских граждан Приднестровья расстреливать никто не станет. Будет проведена точечная операция. "Залетели – схватили – свалили" или "Застрелили-взорвали". Где тут что-то про Россию?При всей слабости приднестровской армии, для проведения полномасштабной военной операции все равно нужны люди и техника. Это все равно второй фронт. Тирасполь – это все равно агломерация на 350 тысяч человек, которую не так просто захватить и удержать. А при венесуэльском сценарии такие затраты не нужны. Все те же люди будут сидеть на тех же местах.Посмотрите, что сейчас в Венесуэле происходит. Там же нет оккупационного корпуса США. Просто новое начальство делает то, что им скажут из Вашингтона. И самое интересное, что венесуэльцы к этому нормально отнеслись. Их можно понять. Жить под санкциями – это не сахар. Да и Мадуро много чего наворотил. Если сейчас американцы какие-то ограничения снимать начнут, им вообще хорошо будет. Они же ни одного выстрела не сделали, когда их президента похищали.Думаю, вы мой намек поняли. Плакать тут никто не будет.- Я так понимаю, экономическая ситуация в Приднестровье лучше не становится…- А как она может стать лучше? Все будет только хуже.Цены растут и будут расти. Люди уезжают. Здесь реально делать нечего. Работы почти нет. Четверть населения трудятся в Молдавии. На автобусах их возят туда и обратно. Торговля почти заблокирована. Если Санду даже поэтапно начнет вводить новые порядки, когда с агентов Приднестровья при импорте товаров на границе будут взиматься такие же налоги и акцизы, как и при импорте в Молдавию, наш бюджет просто затрещит по швам.В любом случае они выработают какую-то тактику, когда у России не будет повода вмешаться в конфликт силовым путем. Ну будут стоять военные базы. Отключат им воду, газ, свет. Нас всех по тюрьмам рассадят. А много желающих дать последний и решительный боя я не знаю. Да, идейные люди есть, но никакого всплеска патриотизма тут нет.Понимаете, я едва ли не единственный, кто говорит все так, как оно есть. Я не несу вот эту чушь, что "мы сейчас всех одолеем". Люди устали. Они хотят определенности: "Или туда, или сюда". Они ее не ощущают. Да и пропаганда молдавская работает. Дошло до того, что она даже Нагорный Карабах в пример приводит: "Россия сдаст вас так же, как сдала Армению". Понятно, что это чушь. Но вы же знаете, что люди в эти детали вникать не будет.- А указ Путина об упрощенной выдаче паспортов заработал?- Заработал. Но давайте я еще раз объясню суть проблемы.Люди любят Россию и ждут Россию. Но эти 350 тысяч жителей Приднестровья – это не солдаты. Они, как и любые обыватели, хотят жить здесь и сейчас. И они хотят жить в мире. Тем более, им же ничего не сделают. Их не будут вешать на столбах. Поэтому они вряд ли будут что-то делать.Кроме того, сейчас оказывается большое давление на приднестровских силовиков. Им в любой момент могут въезд в Молдавию закрыть. А половина приднестровцев лечатся в Молдавии. У нас с медициной все очень плохо. По половине направлений мы не можем оказывать квалифицированную помощь. А теперь представьте, что молдавские спецслужбы выйдут на какого-то силовика и скажут: "Дорогой, мы знаем, что у тебя болеет ребенок. Если хочешь их к нам возить, ты будешь делать то, что мы скажем. Или, наоборот, не будешь делать в нужный момент".Повторюсь, у нас люди все равно серьезно зависят от Молдавии. Для кого-то это жизненно необходимо. Кто-то просто привык в Евросоюз ездить. Сложно у нас тут все.- Выходит, Приднестровью по-прежнему не на что надеяться, кроме как на разгром украинской армии?- Конечно. Чем жестче Россия будет отвечать, тем больше надежды будет у Приднестровья.Даже история с паспортами людей очень воодушевила. Она всю республику облетела: "Россия нас не бросит". И это надо продолжать. Я понимаю, что есть дипломатические нюансы, когда не надо лишний раз обострять ситуацию. Но в любом случае России надо чаще говорить: "Мы вас не бросим. Какие планы ни вынашивал враг по поводу Приднестровья, мы ответим очень жестоко. Никакой венесуэльский или украинский сценарий здесь не пройдет. Тот, кто попытается что-то такое сделать, будет наказан. Достанем везде и всегда".Этот мир понимает только силу. После истории с Ираном это всем очевидно. Если у тебя пистолет под подушкой – ты ровный пацан. Если нет – ты слабак.

https://ukraina.ru/20260519/1079122284.html

https://ukraina.ru/20260124/sliyanie-s-rumyniey-ili-napadenie-na-pridnestrove-kak-moldaviya-mozhet-oslozhnit-zhizn-rossii-1074661075.html

https://ukraina.ru/20260530/dmitriy-soin-provokatsiya-s-bespilotnikom-v-rumynii-stala-esche-odnim-shagom-nato-k-pryamoy-voyne-s-1079598682.html

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Кирилл Курбатов

интервью, молдавия, приднестровье, россия, николас мадуро, ес, румыния, венесуэла, запад, украина, провокация, экономика, общество