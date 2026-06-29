ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины - 29.06.2026 Украина.ру
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ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины
ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины - 29.06.2026 Украина.ру
ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины
Миграционные предпочтения Евросоюза окончательно изменились. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T21:42
2026-06-29T21:43
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Европа устала кормить дорогих украинских беженцев и массово меняет их на мигрантов из Африки и Азии, выяснил г-канал SHOT.Страны ЕС начали жестко закручивать гайки для граждан Украины. Причина банальна: украинцы отказываются работать за минимальные зарплаты и предпочитают комфортно сидеть на шее у европейских налогоплательщиков.Содержание каждого такого "беженца" обходится в среднем €300 ежемесячно. На фоне экономического кризиса работодателям в Италии оказалось куда выгоднее нанимать более дешевую рабочую силу с других континентов.В Польше "золотые горы" тоже закончились — там выплаты жестко привязали к официальному трудоустройству. Страна и так потратила на беженцев более €15 млрд с 2022 года. Теперь оскорбленные новыми правилами украинцы перебираются в Германию, которую сами же откровенно называют страной "для халявщиков". Впрочем, и там щедрую социалку уже начали урезать. Сами же беженцы продолжают жаловаться, что жизнь в Европе стала дороже, а в некоторых регионах цены выросли почти вдвое.Накануне стало известно, что Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить языкБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, африка, владимир путин, евросоюз, ес, украина.ру, украина-ес, мигранты, украинские беженцы
Новости, Украина, Европа, Африка, Владимир Путин, Евросоюз, ЕС, Украина.ру, Украина-ЕС, мигранты, украинские беженцы

ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины

21:42 29.06.2026 (обновлено: 21:43 29.06.2026)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Миграционные предпочтения Евросоюза окончательно изменились. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Европа устала кормить дорогих украинских беженцев и массово меняет их на мигрантов из Африки и Азии, выяснил г-канал SHOT.

Страны ЕС начали жестко закручивать гайки для граждан Украины. Причина банальна: украинцы отказываются работать за минимальные зарплаты и предпочитают комфортно сидеть на шее у европейских налогоплательщиков.

Содержание каждого такого "беженца" обходится в среднем €300 ежемесячно. На фоне экономического кризиса работодателям в Италии оказалось куда выгоднее нанимать более дешевую рабочую силу с других континентов.

В Польше "золотые горы" тоже закончились — там выплаты жестко привязали к официальному трудоустройству. Страна и так потратила на беженцев более €15 млрд с 2022 года.
Теперь оскорбленные новыми правилами украинцы перебираются в Германию, которую сами же откровенно называют страной "для халявщиков". Впрочем, и там щедрую социалку уже начали урезать.
Сами же беженцы продолжают жаловаться, что жизнь в Европе стала дороже, а в некоторых регионах цены выросли почти вдвое.
Накануне стало известно, что Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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