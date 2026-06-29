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ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины

ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины - 29.06.2026 Украина.ру

ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины

Миграционные предпочтения Евросоюза окончательно изменились. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T21:42

2026-06-29T21:42

2026-06-29T21:43

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Европа устала кормить дорогих украинских беженцев и массово меняет их на мигрантов из Африки и Азии, выяснил г-канал SHOT.Страны ЕС начали жестко закручивать гайки для граждан Украины. Причина банальна: украинцы отказываются работать за минимальные зарплаты и предпочитают комфортно сидеть на шее у европейских налогоплательщиков.Содержание каждого такого "беженца" обходится в среднем €300 ежемесячно. На фоне экономического кризиса работодателям в Италии оказалось куда выгоднее нанимать более дешевую рабочую силу с других континентов.В Польше "золотые горы" тоже закончились — там выплаты жестко привязали к официальному трудоустройству. Страна и так потратила на беженцев более €15 млрд с 2022 года. Теперь оскорбленные новыми правилами украинцы перебираются в Германию, которую сами же откровенно называют страной "для халявщиков". Впрочем, и там щедрую социалку уже начали урезать. Сами же беженцы продолжают жаловаться, что жизнь в Европе стала дороже, а в некоторых регионах цены выросли почти вдвое.Накануне стало известно, что Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить языкБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, африка, владимир путин, евросоюз, ес, украина.ру, украина-ес, мигранты, украинские беженцы