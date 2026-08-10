"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной - 10.08.2026 Украина.ру
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"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной - 10.08.2026 Украина.ру
"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
Реальные экономические интересы Запада ограничивают нынешних правителей Украины. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин, сообщает 10 августа РИА Новости
2026-08-10T18:58
2026-08-10T18:58
новости
запад
украина
россия
олег волошин
владимир зеленский
нпз
украина.ру
бывший ссср
внешнее управление
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Агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника сообщало, что США добились от Украины согласия не наносить удары по не связанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти."Украина, заявляя о борьбе с Россией, все чаще прибегает к методам, которые бьют по ее западным союзникам. Украинская "самостийность" (самостоятельность - ред.) заканчивается ровно там, где начинаются реальные экономические интересы Запада и, в частности, США", - констатировал Волошин.По его мнению, Запад до сих пор сохраняет рычаги влияния на киевский режим."Киев может сколько угодно рассказывать о собственной стратегии и независимости решений, но в случае с нефтяным транзитом достаточно одного звонка из Вашингтона, и агрессия внезапно получает весьма конкретные ограничения", - сказал российский сенатор.Он отметил, что те же действия Киева, которые сегодня приходится останавливать американцам, еще вчера использовались Западом как инструмент давления на Россию и как способ корректировать ситуацию на рынке.Российский сенатор назвал это циничной конструкцией: когда под угрозой оказывается Chevron и стабильность европейских НПЗ, то выясняется, что существуют "красные линии" и правила международной торговли.Волошин констатировал: украинская агрессия уже используется не только как инструмент давления Запада на Россию, но и сама становится инструментом коррекции политики Запада в интересах киевского режима.Удары по инфраструктуре создают новые риски, отметил Волошин, и Вашингтону приходится вмешиваться, защищать собственные экономические интересы и заново устанавливать ограничения для киевского режима."И это говорит о постепенной потере управляемости Украины. Если партнеру приходится регулярно объяснять, какие действия еще соответствуют общей стратегии, а какие уже начинают вредить интересам тех, кто эту стратегию финансирует и поддерживает, значит, проблема уже не только в отдельных ударах, а в том, как Киев может использовать эти удары для шантажа Запада", - заявил политик.По его мнению, дальше конфликт интересов будет только нарастать. У разных западных государств, компаний и политических групп свои представления о допустимом уровне риска и цене продолжения конфликта, заметил сенатор. По его словам, чем дольше Киев будет действовать все более самостоятельно, тем чаще его действия будут сталкиваться с интересами тех же государств, которые сегодня пытаются его поддерживать."В итоге возникает довольно ироничная ситуация, в которой Запад рассчитывал использовать Украину как управляемый инструмент давления на Россию, а теперь все чаще вынужден либо идти с Киевом на конфликт, либо поддаваться на его давление. И если фундаментальных изменений в Киеве не произойдет, вопрос будет стоять уже о том, насколько Запад вообще способен управлять порожденной им машиной террора", - подытожил сенатор.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, россия, олег волошин, владимир зеленский, нпз, украина.ру, бывший ссср, внешнее управление, днр
Новости, Запад, Украина, Россия, Олег Волошин, Владимир Зеленский, НПЗ, Украина.ру, бывший СССР, внешнее управление, ДНР

"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной

18:58 10.08.2026
 
© Фото : Zelenskiy / OfficialЗеленский и Трамп в Белом доме 28.07.2026
Зеленский и Трамп в Белом доме 28.07.2026 - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : Zelenskiy / Official
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Реальные экономические интересы Запада ограничивают нынешних правителей Украины. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин, сообщает 10 августа РИА Новости
Агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника сообщало, что США добились от Украины согласия не наносить удары по не связанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти.
"Украина, заявляя о борьбе с Россией, все чаще прибегает к методам, которые бьют по ее западным союзникам. Украинская "самостийность" (самостоятельность - ред.) заканчивается ровно там, где начинаются реальные экономические интересы Запада и, в частности, США", - констатировал Волошин.
По его мнению, Запад до сих пор сохраняет рычаги влияния на киевский режим.
"Киев может сколько угодно рассказывать о собственной стратегии и независимости решений, но в случае с нефтяным транзитом достаточно одного звонка из Вашингтона, и агрессия внезапно получает весьма конкретные ограничения", - сказал российский сенатор.
Он отметил, что те же действия Киева, которые сегодня приходится останавливать американцам, еще вчера использовались Западом как инструмент давления на Россию и как способ корректировать ситуацию на рынке.
Российский сенатор назвал это циничной конструкцией: когда под угрозой оказывается Chevron и стабильность европейских НПЗ, то выясняется, что существуют "красные линии" и правила международной торговли.
Волошин констатировал: украинская агрессия уже используется не только как инструмент давления Запада на Россию, но и сама становится инструментом коррекции политики Запада в интересах киевского режима.
Удары по инфраструктуре создают новые риски, отметил Волошин, и Вашингтону приходится вмешиваться, защищать собственные экономические интересы и заново устанавливать ограничения для киевского режима.
"И это говорит о постепенной потере управляемости Украины. Если партнеру приходится регулярно объяснять, какие действия еще соответствуют общей стратегии, а какие уже начинают вредить интересам тех, кто эту стратегию финансирует и поддерживает, значит, проблема уже не только в отдельных ударах, а в том, как Киев может использовать эти удары для шантажа Запада", - заявил политик.
По его мнению, дальше конфликт интересов будет только нарастать. У разных западных государств, компаний и политических групп свои представления о допустимом уровне риска и цене продолжения конфликта, заметил сенатор. По его словам, чем дольше Киев будет действовать все более самостоятельно, тем чаще его действия будут сталкиваться с интересами тех же государств, которые сегодня пытаются его поддерживать.
"В итоге возникает довольно ироничная ситуация, в которой Запад рассчитывал использовать Украину как управляемый инструмент давления на Россию, а теперь все чаще вынужден либо идти с Киевом на конфликт, либо поддаваться на его давление. И если фундаментальных изменений в Киеве не произойдет, вопрос будет стоять уже о том, насколько Запад вообще способен управлять порожденной им машиной террора", - подытожил сенатор.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
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