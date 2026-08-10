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"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной

"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной - 10.08.2026 Украина.ру

"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной

Реальные экономические интересы Запада ограничивают нынешних правителей Украины. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин, сообщает 10 августа РИА Новости

2026-08-10T18:58

2026-08-10T18:58

2026-08-10T18:58

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Агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника сообщало, что США добились от Украины согласия не наносить удары по не связанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти."Украина, заявляя о борьбе с Россией, все чаще прибегает к методам, которые бьют по ее западным союзникам. Украинская "самостийность" (самостоятельность - ред.) заканчивается ровно там, где начинаются реальные экономические интересы Запада и, в частности, США", - констатировал Волошин.По его мнению, Запад до сих пор сохраняет рычаги влияния на киевский режим."Киев может сколько угодно рассказывать о собственной стратегии и независимости решений, но в случае с нефтяным транзитом достаточно одного звонка из Вашингтона, и агрессия внезапно получает весьма конкретные ограничения", - сказал российский сенатор.Он отметил, что те же действия Киева, которые сегодня приходится останавливать американцам, еще вчера использовались Западом как инструмент давления на Россию и как способ корректировать ситуацию на рынке.Российский сенатор назвал это циничной конструкцией: когда под угрозой оказывается Chevron и стабильность европейских НПЗ, то выясняется, что существуют "красные линии" и правила международной торговли.Волошин констатировал: украинская агрессия уже используется не только как инструмент давления Запада на Россию, но и сама становится инструментом коррекции политики Запада в интересах киевского режима.Удары по инфраструктуре создают новые риски, отметил Волошин, и Вашингтону приходится вмешиваться, защищать собственные экономические интересы и заново устанавливать ограничения для киевского режима."И это говорит о постепенной потере управляемости Украины. Если партнеру приходится регулярно объяснять, какие действия еще соответствуют общей стратегии, а какие уже начинают вредить интересам тех, кто эту стратегию финансирует и поддерживает, значит, проблема уже не только в отдельных ударах, а в том, как Киев может использовать эти удары для шантажа Запада", - заявил политик.По его мнению, дальше конфликт интересов будет только нарастать. У разных западных государств, компаний и политических групп свои представления о допустимом уровне риска и цене продолжения конфликта, заметил сенатор. По его словам, чем дольше Киев будет действовать все более самостоятельно, тем чаще его действия будут сталкиваться с интересами тех же государств, которые сегодня пытаются его поддерживать."В итоге возникает довольно ироничная ситуация, в которой Запад рассчитывал использовать Украину как управляемый инструмент давления на Россию, а теперь все чаще вынужден либо идти с Киевом на конфликт, либо поддаваться на его давление. И если фундаментальных изменений в Киеве не произойдет, вопрос будет стоять уже о том, насколько Запад вообще способен управлять порожденной им машиной террора", - подытожил сенатор.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, запад, украина, россия, олег волошин, владимир зеленский, нпз, украина.ру, бывший ссср, внешнее управление, днр