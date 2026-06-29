Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня - 29.06.2026 Украина.ру
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Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня - 29.06.2026 Украина.ру
Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину, в котором оценил последствия ударов ВСУ по энергетике, рассказал о темпах наступления и переговорных контактах с Киевом. Тем временем Владимир Зеленский с соратниками публично записались в "мазепинцы"
2026-06-29T18:10
2026-06-29T18:10
эксклюзив
россия
киев
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
мид
мазепа
украина.ру
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Путин о топливе: дефицит есть, но он не критиченУкраинские удары по критической инфраструктуре, в частности энергетической, создают проблемы, но они решаемы. Об этом президент заявил в интервью Павлу Зарубину.Потребности Крыма в топливе будут обеспечены — сейчас там запас на несколько дней, задача энергоснабжения полуострова будет решена за счет наращивания поставок по земле и по морю. Для покрытия дефицита будет в том числе налаживаться импорт.Ранее на совещании в Кремле Путин сообщил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются "на максимуме". "Задействован потенциал средних и малых предприятий", — подчеркнул он. Вице-премьер Александр Новак подтвердил: импорт — одна из возможных мер стабилизации внутреннего рынка. Никакой катастрофы, о которой мечтали в Киеве, не случилось.Путин о целях ударов ВСУ: расколоть общество и приостановить наступление Президент раскрыл, зачем противник бьет по гражданской инфраструктуре: удары наносятся с целью раскола в российском обществе и чтобы приостановить наступление ВС РФ на линии боевого соприкосновения. "Не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров", — подчеркнул Путин.Продвижение ВС РФ: до Славянска 8 км, 96% Константиновки под контролем Президент раскрыл детали наступления. Главная задача — полное освобождение Донбасса и Новороссии. Российские войска прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки "Центр".Цифры говорят сами за себя: до Славянска осталось 8–9 километров, 96 процентов Константиновки уже под контролем, в Красном Лимане из 11 тысяч домов осталось освободить лишь 149. ВС РФ вплотную подошли к Доброполью в ДНР, за которым у ВСУ уже нет подготовленных рубежей. До Сум — 10,5 километра, цель — создание зоны безопасности.На левом берегу реки в районе населенного пункта Рубцы заблокирована группировка ВСУ численностью до пяти тысяч человек — она прижата к реке. В Запорожской области российские войска ежедневно продвигаются широким фронтом. ДРГ противника иногда просачиваются на занятые территории, но их быстро ликвидируют.Путин также заявил, что Украина заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для создания зоны безопасности.Переговоры: контакты есть, Украина предлагает взаимный отказ от ударов вглубь Российский лидер подтвердил: переговорные контакты с Украиной поддерживаются по нескольким направлениям. Есть новые предложения.Одно из них — взаимно прекратить удары вглубь территорий. По словам Путина, ответные удары России гораздо более мощные и чувствительные, поэтому Киев пытается ограничить зону боевых действий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, чтобы перебросить туда подразделения. "Спасать киевский режим в планы России не входит", — подчеркнул президент.Также Путин заявил, что переговоры можно провести в Минске, напомнив, что именно там начинались консультации в 2022 году и были заключены Минские соглашения в 2014-м. "Дух Анкориджа": договоренностей нет, но компромиссы обсуждались Путин разъяснил, что на самом деле происходило на переговорах в Анкоридже.Теперь Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения "горячей фазы" событий вокруг Ирана и готова продолжить обсуждение всех модальностей."Мы мазепинцы и гордимся этим": киевский режим официально оформил культ предателей Владимир Зеленский объявил об установке в центре Киева монумента Ивану Мазепе — на том самом месте, где раньше стоял памятник Ленину. "Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа", — заявил он на открытии бюста гетмана. По мнению Зеленского, Мазепа "не является предателем".Глава Офиса президента Кирилл Буданов* гордо добавил: "Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право сегодня проливают кровь наши воины".Глава МИД Андрей Сибига пошел еще дальше и публично записал целый народ в потомки клятвопреступника: "Мы и есть мазепинцы — гордые потомки Ивана Мазепы — и мы гордимся этим. Российский обман в отношении гетмана окончательно проиграл".Захарова напомнила: Шевченко ненавидел Мазепу Глава МИД России Мария Захарова отреагировала на происходящее :"Приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора. Забавно, что бюст установлен на проспекте Шевченко, а Шевченко ненавидел Мазепу".Представитель МИД РФ привела фольклорные записи и произведения Кобзаря, где Мазепа предстает исключительно как "пес", "проклятый", "вражий" и "знаменитый анафема". Именно так называли гетмана в народных песнях, собранных поэтом во время поездок по губерниям. Киевский режим окончательно оформил пантеон предателей и убийц в ранг государственного культа. Памятник анафеме на месте Ленина — лучшая иллюстрация того, во что превратилась страна. Об этом – в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши
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Мария Илащук
Мария Илащук
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96
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мид, мазепа, украина.ру
Эксклюзив, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, МИД, Мазепа, Украина.ру

Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня

18:10 29.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств
Встреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину, в котором оценил последствия ударов ВСУ по энергетике, рассказал о темпах наступления и переговорных контактах с Киевом. Тем временем Владимир Зеленский с соратниками публично записались в "мазепинцы"
Путин о топливе: дефицит есть, но он не критичен
Украинские удары по критической инфраструктуре, в частности энергетической, создают проблемы, но они решаемы. Об этом президент заявил в интервью Павлу Зарубину.
"Дефицит в связи с ударами ВСУ наблюдается, но он не критичный. Необходимо наращивать производство и поставки средств ПВО. Все поврежденные объекты быстро восстанавливаются".
Потребности Крыма в топливе будут обеспечены — сейчас там запас на несколько дней, задача энергоснабжения полуострова будет решена за счет наращивания поставок по земле и по морю. Для покрытия дефицита будет в том числе налаживаться импорт.
Ранее на совещании в Кремле Путин сообщил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются "на максимуме".
"Задействован потенциал средних и малых предприятий", — подчеркнул он.
Вице-премьер Александр Новак подтвердил: импорт — одна из возможных мер стабилизации внутреннего рынка. Никакой катастрофы, о которой мечтали в Киеве, не случилось.
Путин о целях ударов ВСУ: расколоть общество и приостановить наступление
Президент раскрыл, зачем противник бьет по гражданской инфраструктуре: удары наносятся с целью раскола в российском обществе и чтобы приостановить наступление ВС РФ на линии боевого соприкосновения.
"Не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров", — подчеркнул Путин.
Продвижение ВС РФ: до Славянска 8 км, 96% Константиновки под контролем
Президент раскрыл детали наступления. Главная задача — полное освобождение Донбасса и Новороссии. Российские войска прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки "Центр".
Цифры говорят сами за себя: до Славянска осталось 8–9 километров, 96 процентов Константиновки уже под контролем, в Красном Лимане из 11 тысяч домов осталось освободить лишь 149. ВС РФ вплотную подошли к Доброполью в ДНР, за которым у ВСУ уже нет подготовленных рубежей. До Сум — 10,5 километра, цель — создание зоны безопасности.
На левом берегу реки в районе населенного пункта Рубцы заблокирована группировка ВСУ численностью до пяти тысяч человек — она прижата к реке. В Запорожской области российские войска ежедневно продвигаются широким фронтом. ДРГ противника иногда просачиваются на занятые территории, но их быстро ликвидируют.
Путин также заявил, что Украина заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для создания зоны безопасности.
Переговоры: контакты есть, Украина предлагает взаимный отказ от ударов вглубь
Российский лидер подтвердил: переговорные контакты с Украиной поддерживаются по нескольким направлениям. Есть новые предложения.
"Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Секретов никаких я не вижу. Есть новые предложения", — заявил президент.
Одно из них — взаимно прекратить удары вглубь территорий. По словам Путина, ответные удары России гораздо более мощные и чувствительные, поэтому Киев пытается ограничить зону боевых действий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, чтобы перебросить туда подразделения.
"Спасать киевский режим в планы России не входит", — подчеркнул президент.
Также Путин заявил, что переговоры можно провести в Минске, напомнив, что именно там начинались консультации в 2022 году и были заключены Минские соглашения в 2014-м.
"Дух Анкориджа": договоренностей нет, но компромиссы обсуждались
Путин разъяснил, что на самом деле происходило на переговорах в Анкоридже.
"Не было никаких договоренностей. Дух Анкориджа не был облечен в формальные документы, никто не ставил подписей. Но мы обсуждали возможности завершения кризиса, и американская сторона просила нас пойти на компромиссы. Москва согласилась".
Теперь Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения "горячей фазы" событий вокруг Ирана и готова продолжить обсуждение всех модальностей.
"Мы мазепинцы и гордимся этим": киевский режим официально оформил культ предателей
Владимир Зеленский объявил об установке в центре Киева монумента Ивану Мазепе — на том самом месте, где раньше стоял памятник Ленину.
"Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа", — заявил он на открытии бюста гетмана. По мнению Зеленского, Мазепа "не является предателем".
Глава Офиса президента Кирилл Буданов* гордо добавил:
"Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право сегодня проливают кровь наши воины".
Глава МИД Андрей Сибига пошел еще дальше и публично записал целый народ в потомки клятвопреступника:
"Мы и есть мазепинцы — гордые потомки Ивана Мазепы — и мы гордимся этим. Российский обман в отношении гетмана окончательно проиграл".
Захарова напомнила: Шевченко ненавидел Мазепу
Глава МИД России Мария Захарова отреагировала на происходящее :
"Приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора. Забавно, что бюст установлен на проспекте Шевченко, а Шевченко ненавидел Мазепу".
Представитель МИД РФ привела фольклорные записи и произведения Кобзаря, где Мазепа предстает исключительно как "пес", "проклятый", "вражий" и "знаменитый анафема".
Именно так называли гетмана в народных песнях, собранных поэтом во время поездок по губерниям.
Киевский режим окончательно оформил пантеон предателей и убийц в ранг государственного культа. Памятник анафеме на месте Ленина — лучшая иллюстрация того, во что превратилась страна. Об этом – в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши
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