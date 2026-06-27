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Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык

Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык - 27.06.2026 Украина.ру

Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык

65% украинских беженцев в Нидерландах страдают от психических расстройств. Об этом 27 июня сообщил политобозреватель Владимир Корнилов со ссылкой на опрос компании WODC

2026-06-27T12:13

2026-06-27T12:13

2026-06-27T12:13

новости

нидерланды

владимир корнилов

беженцы

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Треть жалуются на незащищённость в центрах для беженцев, где сталкиваются с алкоголизмом, наркоманией и насилием. Около половины украинцев не хотят возвращаться домой даже после завершения войны. При этом лишь четверть регулярно контактируют с голландцами и вообще не учат язык. Для сравнения: сирийцы после четырёх лет в стране оценили свой голландский на 5,5 по десятибалльной шкале, украинцы — в среднем на 3,0. "Всё правильно, просто украинцы всюду живут по принципу: "Памьятай, чужынэць, тут господарь — украинец!" Скоро они тем же голландцам начнут говорить "Понаехали!"", — иронизирует Корнилов. Европейское гостеприимство трещит по швам, а украинские беженцы, похоже, не слишком стремятся интегрироваться. Менталитет "господаря" не меняется даже за границей.

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новости, нидерланды, владимир корнилов, беженцы