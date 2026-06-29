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Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья
Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья - 29.06.2026 Украина.ру
Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья
Бронетранспортеры "Пиранья-5", которые Германия передает Молдавии, могут быть использованы для блокады Приднестровья или разгона митингов. Однако в современной войне бронетехника уничтожается очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-06-29T14:26
2026-06-29T14:26
2026-06-29T14:52
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Германия передала Молдавии партию бронетранспортеров "Пиранья-5". В Кишиневе заявили, что техника будет использоваться для усиления обороноспособности страны, сообщали РИА Новости.Отвечая на вопрос о поставках старых немецких БТР, Бардин заявил, что трудно представить их использование против России. "Современная война — это война высоких технологий, дронов, где тяжелая бронетехника уничтожается очень быстро", — сказал эксперт.По словам Бардина, БТР могут быть задействованы внутри страны. "Полагаю, что "Пиранья-5" могут быть задействованы для блокады Приднестровья или для разгона оппозиционных митингов внутри самой Молдовы", — предположил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, это устаревшие модели, а передача носит символический характер. Существует даже курьезная версия: весной Молдавия страдала от наводнений, и обычная техника там не могла пройти, поэтому, возможно, БТР пригодятся в сельском хозяйстве."Германия просто отдала то, что могла — это устаревшие, списанные модели. Это символический жест интеграции, так как реальных денег на вступление Молдовы в ЕС сейчас нет — всё уходит Украине", — резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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Новости, Молдавия, Приднестровье, Украина, Украина.ру, ЕС, техника, военная техника, вооружения, Германия, Главные новости, главное, ИИ (искусственный интеллект), Евросоюз, митинг
Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья
14:26 29.06.2026 (обновлено: 14:52 29.06.2026)
Бронетранспортеры "Пиранья-5", которые Германия передает Молдавии, могут быть использованы для блокады Приднестровья или разгона митингов. Однако в современной войне бронетехника уничтожается очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Германия передала Молдавии партию бронетранспортеров "Пиранья-5". В Кишиневе заявили, что техника будет использоваться для усиления обороноспособности страны, сообщали РИА Новости.
Отвечая на вопрос о поставках старых немецких БТР, Бардин заявил, что трудно представить их использование против России. "Современная война — это война высоких технологий, дронов, где тяжелая бронетехника уничтожается очень быстро", — сказал эксперт.
По словам Бардина, БТР могут быть задействованы внутри страны. "Полагаю, что "Пиранья-5" могут быть задействованы для блокады Приднестровья или для разгона оппозиционных митингов внутри самой Молдовы", — предположил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, это устаревшие модели, а передача носит символический характер. Существует даже курьезная версия: весной Молдавия страдала от наводнений, и обычная техника там не могла пройти, поэтому, возможно, БТР пригодятся в сельском хозяйстве.
"Германия просто отдала то, что могла — это устаревшие, списанные модели. Это символический жест интеграции, так как реальных денег на вступление Молдовы в ЕС сейчас нет — всё уходит Украине", — резюмировал Максим Бардин.
В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.