Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья - 29.06.2026 Украина.ру
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Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья
Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья - 29.06.2026 Украина.ру
Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья
Бронетранспортеры "Пиранья-5", которые Германия передает Молдавии, могут быть использованы для блокады Приднестровья или разгона митингов. Однако в современной войне бронетехника уничтожается очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-06-29T14:26
2026-06-29T14:52
новости
молдавия
приднестровье
украина
украина.ру
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техника
военная техника
вооружения
германия
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Германия передала Молдавии партию бронетранспортеров "Пиранья-5". В Кишиневе заявили, что техника будет использоваться для усиления обороноспособности страны, сообщали РИА Новости.Отвечая на вопрос о поставках старых немецких БТР, Бардин заявил, что трудно представить их использование против России. "Современная война — это война высоких технологий, дронов, где тяжелая бронетехника уничтожается очень быстро", — сказал эксперт.По словам Бардина, БТР могут быть задействованы внутри страны. "Полагаю, что "Пиранья-5" могут быть задействованы для блокады Приднестровья или для разгона оппозиционных митингов внутри самой Молдовы", — предположил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, это устаревшие модели, а передача носит символический характер. Существует даже курьезная версия: весной Молдавия страдала от наводнений, и обычная техника там не могла пройти, поэтому, возможно, БТР пригодятся в сельском хозяйстве."Германия просто отдала то, что могла — это устаревшие, списанные модели. Это символический жест интеграции, так как реальных денег на вступление Молдовы в ЕС сейчас нет — всё уходит Украине", — резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, приднестровье, украина, украина.ру, ес, техника, военная техника, вооружения, германия, главные новости, главное, ии (искусственный интеллект), евросоюз, митинг
Новости, Молдавия, Приднестровье, Украина, Украина.ру, ЕС, техника, военная техника, вооружения, Германия, Главные новости, главное, ИИ (искусственный интеллект), Евросоюз, митинг

Бардин: Списанные БТР "Пиранья-5" Молдавия может использовать для блокады Приднестровья

14:26 29.06.2026 (обновлено: 14:52 29.06.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Public domain
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Бронетранспортеры "Пиранья-5", которые Германия передает Молдавии, могут быть использованы для блокады Приднестровья или разгона митингов. Однако в современной войне бронетехника уничтожается очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Германия передала Молдавии партию бронетранспортеров "Пиранья-5". В Кишиневе заявили, что техника будет использоваться для усиления обороноспособности страны, сообщали РИА Новости.
Отвечая на вопрос о поставках старых немецких БТР, Бардин заявил, что трудно представить их использование против России. "Современная война — это война высоких технологий, дронов, где тяжелая бронетехника уничтожается очень быстро", — сказал эксперт.
По словам Бардина, БТР могут быть задействованы внутри страны. "Полагаю, что "Пиранья-5" могут быть задействованы для блокады Приднестровья или для разгона оппозиционных митингов внутри самой Молдовы", — предположил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, это устаревшие модели, а передача носит символический характер. Существует даже курьезная версия: весной Молдавия страдала от наводнений, и обычная техника там не могла пройти, поэтому, возможно, БТР пригодятся в сельском хозяйстве.
"Германия просто отдала то, что могла — это устаревшие, списанные модели. Это символический жест интеграции, так как реальных денег на вступление Молдовы в ЕС сейчас нет — всё уходит Украине", — резюмировал Максим Бардин.
Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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