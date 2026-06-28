https://ukraina.ru/20260628/ofitser-zapasa-kutyr-vzyatie-verkhney-syrovatki-pererezhet-logistiku-vsu-pod-sumami-1080721426.html

Офицер запаса Кутырь: Взятие Верхней Сыроватки перережет логистику ВСУ под Сумами

Офицер запаса Кутырь: Взятие Верхней Сыроватки перережет логистику ВСУ под Сумами - 28.06.2026 Украина.ру

Офицер запаса Кутырь: Взятие Верхней Сыроватки перережет логистику ВСУ под Сумами

Чтобы перекрыть логистику ВСУ под Сумами, российским войскам необходимо подходить к городу с юга — в сторону Верхней Сыроватки. Движение только с севера не позволит обрезать логистику ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2026-06-28T06:00

2026-06-28T06:00

2026-06-28T06:00

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По словам Кутыря, накопить крупную группировку для охвата Сум пока не удаётся из-за того, что ВСУ активно используют дроновые килл-зоны."Северяне" успешно продвигаются только потому, что их выручают крупные лесные массивы к востоку и северо-востоку от города (Токаревский и Гнилицкий лес), добавил эксперт."Продвижение там возможно малыми группами и незаметно для дронов. Крупную группировку мы там накопить не можем. Зато можем обрезать врагу логистику", — пояснил собеседник издания.По мнению Кутыря, для того чтобы перекрыть логистику противника, российским войскам необходимо подходить к Сумам с юга — в сторону Верхней Сыроватки, откуда дроны смогут доставать до сумского аэропорта.Как пояснил эксперт, если наступать только с севера, перерезать пути снабжения не удастся, а максимальным результатом при движении с плацдарма на реке Олешня станет выход к Зелёному Гаю.Журналист уточнил, что тогда ВСУ смогут выезжать из города только по спаренной дороге через Ромны и Конотоп, по которой российские войска могут наносить удары. Кутырь ответил утвердительно: "Да. Будем действовать так, как при освобождении других городов", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про текущую ситуацию вокруг Украины и перспективы мирного урегулирования — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России" на сайте Украина.ру.

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