https://ukraina.ru/20260625/1080601957.html

Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине

Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине - 25.06.2026 Украина.ру

Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине

Сумы в самом начале СВО фактически были нашими, но мы оттуда ушли. Это по-прежнему крупный областной центр. Просто так взять и зачистить город невозможно. Но можно перерезать им снабжение и заставить ВСУ уйти. И если будет реальный шанс проникнуть в Сумы, наше командование однозначно перебросит туда резервы

2026-06-25T06:00

2026-06-25T06:00

2026-06-25T06:14

интервью

сумы

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нпз

бензин

белоруссия

сво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор КутырьРанее российские войска заняли населенный пункт Иволжанское и вышли на рубеж реки Олешня к северу от Сум, откуда до города всего 15 километров (это зона действия самых массовых разведывательных и ударных БПЛА). Также регулярно расширяются наши плацдармы в районе Мирополья и Краснополья. Продвижению российских войск на этом участке способствует нарушение логистики ВСУ на трассе "Сумы-Богодухов-Харьков", а также резко ухудшившееся положение группировки врага в Донбассе.- Виктор Борисович, каких рубежей должны достичь "северяне", чтобы можно было с уверенностью сказать, что они начали полноценные бои за Сумы, а не просто продвигаются "везде и по чуть-чуть"?- Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно иметь достаточно крупную группировку. К сожалению, мы ее сейчас не можем накопить из-за того, что ВСУ активно используют дроновые килл-зоны. "Северяне" успешно продвигаются только по тому, что их выручают крупные лесные массивы к востоку и северо-востоку от города (Токаревский и Гнилицкий лес). Продвижение там возможно малыми группами и незаметно для дронов.Крупную группировку мы там накопить не можем. Зато можем обрезать врагу логистику. Для этого нам надо подходить к Сумам с юга в сторону Верхней Сыроватки. Оттуда мы сможем доставать дронами до сумского аэропорта. Если же мы будем двигаться только с севера, то мы логистику им не обрежем. Максимум, что мы можем, двигаясь с плацдарма на реке Олешня, дойти до Зеленого Гая. Это и есть тот самый лесной массив. Да, люди там пройдут, но технику ты там не запустишь.Короче говоря, я пока не ожидаю быстрого начала боев за Сумы. Но мы можем постепенно двигаться и брать город в полукольцо.- Мы там именно из-за дронов не можем крупную группировку накопить, потому что разведка врага ее обнаружит и начнет по ней бить? Или у нас в принципе сил не хватает?- И то, и другое. Нам нужно сосредоточить много сил в определенном месте. Для этого надо обмануть противника. Как это можно сделать? Или туман, или "труба". Как только эти условия выполняются, малая авиация ВСУ нас не останавливает. Правда, с каждым разом это становится делать все сложнее. Потому что противник обустраивает свою килл-зону уже не на 10-15, а на 15-30 километров.- Правду ли говорят, что Сумы – это очень большая высота?- Это правда. Именно за счет этого украинские БПЛА летают на 15-30 километров. Сумы на возвышенности стоят. Особенно центр города. Ты это даже на бытовом уровне замечаешь, когда по "Сотне" гуляешь. Так местные жители называют центральную пешеходную улицу Соборная, где все административные здания. Она стоит на очень крутой возвышенности. Мы это преимущество противника преодолеваем только за счет лесов и хорошей работы диверсионно-разведывательных групп.- В общем, пока наша задача максимум по Сумам – дойти до Зеленого Гая и до Верхней Сыроватки, чтобы взять их в клещи?- Да. Если мы возьмем Верхнюю Сыроватку, то физически перережем дорогу на Сумы с юго-запада.- И тогда у ВСУ смогут выезжать в город только по спаренной дороге через Ромны и Конотоп, по которой мы можем лупить всем подряд?- Да. Будем действовать так, как при освобождении других городов. Я время от времени общаюсь со своими земляками. Их тревожат наши регулярные налеты. Постоянно что-то происходит и в самих Сумах, и в пригородах, и в дачных поселках. Они про это на украинский манер говорят: "Страшнэ". Понятно, что гражданские люди не готовы к определенным событиям. Основные настроения среди них – это фатализм. "Уже неважно, чья будет власть: украинская или русская. Лишь бы это поскорее закончилось".- А паника есть в духе "надо быстро бежать из города"?- А кому бежать и куда бежать? Молодежь из Сум уже давно сдриснула. Они в основном перебрались в Киев и на западную Украину. Трудоспособных мужчин тоже почти нет. Остались дети, женщины и старики. Им, чтобы эвакуироваться, надо иметь сбережения и знать, что дальше делать. Им уезжать некуда. А те, кто хотел уехать, уехали и так. Потому-то им плевать, кто победит. Лишь бы война поскорее закончилась.- Если мы не сможем накопить крупную группировку под Сумами, но у врага будет все плохо на других участках, сможем ли мы за счет малых пехотных групп взять город в оперативное окружение?- Думаю, да. Мы до Сум уже ствольной артиллерией достаем.- Еще наши дроны на оптоволокне регулярно выносят электроподстанции.- Конечно. Отсутствие света – это всегда отсутствие света. На жизни большого города это всегда сказывается.Сумы – это все равно солидный областной центр. Мы в начале СВО только один областной центр взяли – Херсон. И то, оттуда ушли. Сумы в самом начале тоже фактически были нашими, но мы оттуда ушли. Просто так взять их и зачистить невозможно. Но можно перерезать им снабжение и заставить ВСУ уйти. И если будет реальный шанс проникнуть в Сумы, наше командование однозначно перебросит туда резервы.Как бы там ни было, личный состав у противника убывает и убывает. При этом под Сумами очень хорошо на местах работает наша армейская разведка. Почему мы неплохо продвигаемся? Потому что разведка вычисляет участки, где на опорниках сидят пять немотивированных всушников. Напились, проспали, не увидели – а мы прошли. И угроза для Сум все равно складывается очень серьезная.Честно говоря, я бы на месте киевского режима изыскал какие-то резервы, чтобы отвлечь наши силы. Это может быть либо какое-то контрнаступление на севере Сумской области, либо удар в стык границ России, Украины и Белоруссии.- Зеленский сейчас слился с этой идеи по поводу ретрансляторов на белорусской территории.- Рано или поздно он все равно попытается втянуть Белоруссию в войну. Понятно, что это ни к чему хорошему для Украины не приведет, потому что у нее фронт растянется. Зато Зеленский может на этом хорошо попиариться, а наши западные "партнеры" будут его в этом поддерживать.- И тут уже неважно, есть ли у Украины силы на такую операцию? Для них главное на белорусскую территорию хоть как-то зайти и устраивать налеты БПЛА?- Конечно. Зеленский ведет себя как наглый гопник, которому все равно, есть у тебя сигареты или нет. Ему нужен повод. А Запад его в этом прикроет.Мы же помним этот бесчеловечный теракт, когда атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Украинцы видели, что это гражданский транспорт с белорусскими номерами. Оптика сейчас настолько хороша, что с дрона можно даже рассмотреть, кто в автобусе сидит. И пускай они свои басни про искусственный интеллект не рассказывают.Осудили киевский режим на Западе за это преступление? Осудили ее за Старобельск? Нет. Зато их пропаганда ежедневно показывает каждый разрушенный детский садик, в котором всушники сидели. И сейчас они будут Зеленского оправдывать: "Украина в любом случае жертва. На нее Россия напала. А белорусы сами виноваты. Их же предупреждали".В этом смысле у Украины карты на руках еще есть. Но поскольку в целом ее положение похоже на агонию, ей нужен любой повод, чтобы хоть как-то поменять эту ситуацию.- Это отвлечение внимания с Белоруссией нужно Зеленскому, чтобы оправдать свои проблемы на фронте ("Мы добились перелома в войне, но нам подлый удар в спину нанесли")? Или это создание условий, при которых европейские страны будут напрямую втягиваться в конфликт?- И то, и другое. Задача минимум – отвлечь внимание от поражений на фронте. Задача максимум – втянуть в войну какую-то европейскую страну. "Проси как можно больше, чтобы получить хоть что-то".Повторюсь, украинско-белорусская граница – это леса. Противник запросто может туда зайти малыми группами. Тем более, в Брянскую область всякие запрещенные власовцы как раз из района Новгород-Северского заходили. У них есть опыт преодоления этих территорий.- Белорусских пограничников готовили к отражению подобных угроз?- Готовили. Самое главное, чтобы их пограничникам и военным не давали команду: "Не поддавайтесь на провокации". В таких случаях надо наоборот говорить: "Только попробуйте сюда сунуться".- В состоянии ли белорусская ПВО справиться с налетами дронов, учитывая, что мы с ними с трудом справляемся, мы тоже не знаем.- Даже если белорусская ПВО готовилась к отражению атак БПЛА, то она готова к атакам на уровне 2024-2025 годов, а не на уровне 2026 года. Нынешних массированных налетов она не выдержит. Эти дроны пролетят республику насквозь. Она вся будет в огне. Тем более, Украине не надо бить "взагали по загалям". Им важно грохнуть два крупных белорусских НПЗ, чтобы потом оправдываться: "Они везли солярку российским войскам. На нас напали. Мы только защищаемся".- Как мы можем на это отреагировать? Понятно, что будем бомбить их в ответ с белорусской территории. Вопрос в том, будет ли от этого какой-то практический смысл.- Вот именно. Каждый день мы наносим удары по противнику, но война не прекращается. Да, им тяжело, но они сопротивляются. При этом они активно бьют по нам. Пускай из этих 300 беспилотников долетают два. Но этих двух дронов оказалось достаточно, чтобы у нас начались проблемы с бензином. Потому что они это делают с завидной регулярностью. Все четко спланировано и скоординировано.Понятно, что мы эти дроны потихоньку учимся побеждать. Наши огневые группы, курсирующие вдоль трасс, запускают дроны-перехватчики, которые сбивают эти дальнолеты. Мы не стоим на месте. И если мы системно научимся уничтожать беспилотники на дальних подступах, противник это преимущество потеряет. И для него это будет существенный удар.Да, они накопили дроны. Да, они запускают по 300 БПЛА в сутки. Но экономика все равно нерезиновая. Рано или поздно Украина скажет: "Дайте еще денег", а денег у европейцев не так много. Поэтому мне кажется, что противник сейчас вкладывается в свой последний шанс - довести внутриполитическую ситуацию до точки кипения к осенним выборам. Чтобы народ возмущался из-за роста цен, проблем с бензином и испорченным отпуском.- Кстати, как у вас в Ленинградской области ситуация с бензином?- Я до недавнего времени проблем вообще не замечал. Сейчас стал замечать, что бензина не хватает на мелких заправках или у независимых поставщиков. На сетевых АЗС крупных нефтегазовых компаний все есть. Когда на прошлых выходных возвращался с дачи, спокойно заправился. Хотя у меня большой бак на 70 литров. Но это только пока. В определенных регионах проблемы уже есть. И велика вероятность, что они будут нарастать.Как я уже сказал, противник искренне верит, что сможет спровоцировать в России революцию из-за внутренних проблем. Но в этом могут верить либо идиоты, либо те, кто живет в Европе. Эти люди искренне не понимают, как устроен русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Он происходит не от того, что бензин дорожает. Он происходит по другим причинам.Европейцы этого не понимают. Они еще думают, что будет им счастье. Нет. Счастья не будет.- Если Украина все же решится открыть второй фронт в Белоруссии, кому это будет более выгодно?- В краткосрочной перспективе это выгодно Украине. Зеленскому же нужно шоу. Вспомните, как это было в 2024 году. Все предвещало переговоры, но они поперлись в Курскую область. Да, мы их оттуда вышибли. Да, об этом уже все забыли. Но кровь-то они нам попортили. И доверие населения пострадало: "Как же так? Впервые с 1941 года враг вторгся на нашу территорию". Если в Белоруссии что-то произойдет, тут все будет то же самое: "Как так? Что ж мы друзей-сябров не уберегли?". И потом нам опять придется ждать, пока приедут добрые друзья с востока и мгновенно помогут.- А сейчас мы можем привлечь северокорейских военнослужащих для охраны белорусской границы?- Почему нет? Во-первых, у нас Союзное государство. Все, что касается Белоруссии, касается России. Во-вторых, Лукашенко недаром ездил в Китай и в КНДР. И если что, наши друзья усиленно совершат марш-бросок.- Как будут развиваться события и на фронтах, и в политической плоскости, если никаких экстраординарных сценариев не будет, когда они продолжат по нам дроны запускать, а мы продолжим их в Донбассе давить?- Мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед. Правда, это "медленно" слишком уж затянулось. К сожалению, за четыре года серьезно поменялся характер боевых действий. К нему нужно будет адаптироваться. Это тоже займет много времени. А затягивание войны ни к чему хорошему никогда не приводило.И мы, и противник надеемся, что будет как с 1917 году, когда царя-батюшку скинули, и началась революция. Но, как сказал Ленин, для революции должна сложиться революционная ситуация. Революционной ситуации в России нет и в ближайшее время не предвидится.- А на Украине может сложиться революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят?- Нет. Там будет другая ситуация. Если центральная власть на Украине начнет сыпаться, там будет "Свадьба в Малиновке". Атаманщина, когда вооруженные банды будут формироваться вокруг крупных городов, устанавливая свои порядки. С атаманщиной договариваться сложнее. Хотя тот же Махно был то за красных, то за белых, то за зеленых.

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

https://ukraina.ru/20260624/1080554335.html

https://ukraina.ru/20260624/dmitriy-suslov-porty-odessy-esche-stoyat-no-skoro-evropu-i-ukrainu-zhdut-bolshie-syurprizy-ot-rossii-1080599410.html

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