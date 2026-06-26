"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России - 26.06.2026 Украина.ру
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"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России
"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России - 26.06.2026 Украина.ру
"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России
Российские войска уже форсировали Северский Донец у Святогорска и наступают по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску. До Славянска от Рай-Александровки — всего 10 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм
2026-06-26T05:55
2026-06-26T05:55
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Рамм сообщил, что российские войска уже перешли Северский Донец на линии Татьяновка — Пришиб возле Святогорска.Говоря о дальнейших планах, он отметил, что исход битвы за Донбасс 3.0 заставляет командование корректировать стратегию. "Учитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться", — пояснил Рамм.По словам эксперта, ВС РФ спокойно завершат разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, а затем начнут форсирование Северского Донца. Параллельно будет развиваться наступление от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск — Часов Яр". "Спокойно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску" , — отметил собеседник издания.Он обратил внимание, что до Славянска остались считанные километры. "От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска. Да и по той же горе Карачун начало прилетать. Подходим", — резюмировал Алексей Рамм.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
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"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России

05:55 26.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска уже форсировали Северский Донец у Святогорска и наступают по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску. До Славянска от Рай-Александровки — всего 10 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм
Рамм сообщил, что российские войска уже перешли Северский Донец на линии Татьяновка — Пришиб возле Святогорска.
Говоря о дальнейших планах, он отметил, что исход битвы за Донбасс 3.0 заставляет командование корректировать стратегию. "Учитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться", — пояснил Рамм.
По словам эксперта, ВС РФ спокойно завершат разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, а затем начнут форсирование Северского Донца. Параллельно будет развиваться наступление от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск — Часов Яр". "Спокойно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску" , — отметил собеседник издания.
Он обратил внимание, что до Славянска остались считанные километры. "От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска. Да и по той же горе Карачун начало прилетать. Подходим", — резюмировал Алексей Рамм.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
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