https://ukraina.ru/20260626/podkhodim-do-slavyanska--vsego-10-kilometrov-voennyy-ekspert-o-nastuplenii-armii-rossii-1080652263.html

"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России

"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России - 26.06.2026 Украина.ру

"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России

Российские войска уже форсировали Северский Донец у Святогорска и наступают по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску. До Славянска от Рай-Александровки — всего 10 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм

2026-06-26T05:55

2026-06-26T05:55

2026-06-26T05:55

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Рамм сообщил, что российские войска уже перешли Северский Донец на линии Татьяновка — Пришиб возле Святогорска.Говоря о дальнейших планах, он отметил, что исход битвы за Донбасс 3.0 заставляет командование корректировать стратегию. "Учитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться", — пояснил Рамм.По словам эксперта, ВС РФ спокойно завершат разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, а затем начнут форсирование Северского Донца. Параллельно будет развиваться наступление от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск — Часов Яр". "Спокойно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску" , — отметил собеседник издания.Он обратил внимание, что до Славянска остались считанные километры. "От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска. Да и по той же горе Карачун начало прилетать. Подходим", — резюмировал Алексей Рамм.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.

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