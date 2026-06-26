https://ukraina.ru/20260626/podkhodim-do-slavyanska--vsego-10-kilometrov-voennyy-ekspert-o-nastuplenii-armii-rossii-1080652263.html
"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России
"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России - 26.06.2026 Украина.ру
"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России
Российские войска уже форсировали Северский Донец у Святогорска и наступают по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску. До Славянска от Рай-Александровки — всего 10 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм
2026-06-26T05:55
2026-06-26T05:55
2026-06-26T05:55
новости
славянск
россия
донбасс
михаил онуфриенко
украина.ру
главные новости
главное
красный лиман
славянско-краматорская агломерация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080443067_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_10185682bde4853e4e19d6ee1786befd.jpg
Рамм сообщил, что российские войска уже перешли Северский Донец на линии Татьяновка — Пришиб возле Святогорска.Говоря о дальнейших планах, он отметил, что исход битвы за Донбасс 3.0 заставляет командование корректировать стратегию. "Учитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться", — пояснил Рамм.По словам эксперта, ВС РФ спокойно завершат разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, а затем начнут форсирование Северского Донца. Параллельно будет развиваться наступление от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск — Часов Яр". "Спокойно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску" , — отметил собеседник издания.Он обратил внимание, что до Славянска остались считанные километры. "От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска. Да и по той же горе Карачун начало прилетать. Подходим", — резюмировал Алексей Рамм.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
славянск
россия
донбасс
красный лиман
славянско-краматорская агломерация
краматорск
часов яр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080443067_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5dfb78085fbc125db1ae7f93e9137a5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, славянск, россия, донбасс, михаил онуфриенко, украина.ру, главные новости, главное, красный лиман, славянско-краматорская агломерация, краматорск, часов яр, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Славянск, Россия, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Главные новости, главное, Красный Лиман, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, Часов Яр, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине
"Подходим. До Славянска — всего 10 километров": военный эксперт о наступлении Армии России
Российские войска уже форсировали Северский Донец у Святогорска и наступают по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску. До Славянска от Рай-Александровки — всего 10 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм