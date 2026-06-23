https://ukraina.ru/20260623/1080512623.html

Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску

Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску - 23.06.2026 Украина.ру

Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску

Удары российских дронов по трассе "Сумы-Харьков" — это тот самый "мидл-страйк", с которым сейчас так носится киевский режим. Они все какие-то новые термины придумывают, а мы реальную работу ведем. Мы не гражданские линии накрываем, а по основным магистралям снабжения ВСУ бьем. Поэтому наша военная машина продолжает эффективно работать

2026-06-23T07:00

2026-06-23T07:00

2026-06-23T07:00

интервью

донбасс

славянск

украина

краматорск

вооруженные силы украины

александр сырский

сво

дроны

сумы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм- Алексей, летняя битва за Донбасс 3.0, о которой мы говорили месяц назад, идет полным ходом…- Она закончилась, не успев толком начаться. Точнее, она началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь украинский план битвы за Донбасс 3.0 развалился. Киевский режим надеялся, что мы выйдем к Константиновке, Красному Лиману и Рай-Александровке где-то к зиме, понеся серьезные потери. Поэтому противник не предпринимал усилия по эвакуации военный предприятий Краматорска. И сейчас мы видим, что резкий развал обороны под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект по всей линии соприкосновения в Донбассе.- Как раз в прошлый раз вы говорили, что когда мы возьмем Рай-Александровку, группировку ВСУ, которая удерживает северо-восточные подступы к "СлавКраму" от Дружковки до Северского Донца, будут расчленять на две части. Как это будет происходить?- Она уже сейчас сыплется.Группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается. Еще вчера наши войска даже в пригороды Лимана не могли зайти, а теперь мы почти его освободили. Это говорит о том, что у врага на этом участке все посыпалось.Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску". А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается.Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник за все эти недели боев еще ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни.Вспомните сражение за Красноармейск, где лично Сырский присутствовал. Там ВСУ регулярно в контратаки ходили. Он их буквально гнал. А сейчас этого нет. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего.И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в Донбассе.- Получается, мы сейчас спокойно будем готовиться к форсированию Северского Донца?- А мы его уже перешли на линии Татьяновка-Пришиб возле Святогорска.Учитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться. У нас нет нужды продавливать украинскую оборону любой ценой. Мы спокойно завершим разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, начнем форсировать Северский Донец возле Святогорска, а параллельно будем наступать от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск-Часов Яр".Одним словом, постепенно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску.- То есть вы допускаете, что летом мы однозначно увидим бои в самих Славянске и Краматорске?- От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска. Да и по той же горе Карачун начало прилетать (Она находится между Славянском и Краматорском в районе Ясногорки – ред.). Подходим.Что в этой ситуации для ВС РФ особенно хорошо? То, что нам больше не надо проводить сложную операцию по освобождению Донбасса на территории Харьковской области, о которой мы с вами неоднократно говорили. Не надо уже брать Изюм, Барвенково и Лозовую. На этом участке можно снизить активность и перенаправить войска на другие направления.Кстати, мы теперь можем зайти в Харьковскую область, двигаясь из Донбасса. Мы же видим, что наши войска опять начали наступление на Золотой Колодезь (ближе к Доброполью) и на Райское (ближе к Дружковке).Мне кажется, российское командование само не ожидало, что вместо сложной схемы боев все теперь будет гораздо проще.- А с Добропольем как будем решать вопрос?- Без фанатизма.Какое значение будет иметь Доброполье, если закончится Славянско-Краматорская агломерация, а перед этим российские войска еще и в Очеретино зайдут, которое на границе ДНР и Харьковской области? Понятно, что для его освобождения надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти.К примеру, у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища (Рубцы и Боровая). У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении.Повторюсь, нам уже нет особой нужны наступать на Изюм ни со стороны Купянска, ни со стороны Святогорска. Можно спокойно двигаться вдоль границы на Барвенково и Лозовую, отрезая последние маршруты снабжения группировки ВСУ в Донбассе.Вариантов развития событий еще много. И мы сейчас находимся в процессе формирования новой логики битвы за Донбасс. Понятно, что в какой-то момент мы остановимся, чтобы закрепиться и подтянуть резервы. И вот после этого будет понятно, как дальше будет развиваться ход СВО.- Пока даже в логике битвы за Донбасс 3.0 у нас все же есть одно слабое место – стык группировок "Центр" и "Восток" от Покровского до Межевой.- Во-первых, мы к Покровскому подошли. Во-вторых, а в чем слабость? Ну ударят ВСУ в стык. Но там глубина российского построения очень большая. Поэтому давайте я еще раз напомню, что происходило на этом участке зимой и весной.Сырский наскреб какой-никакой резерв. Он планировал использовать его в битве за Донбасс 3.0 по образцу сражения за Красноармейск. Считалось, что если мы где-то продвинемся и начнем закрепляться, то ВСУ начнут проводить серию контратак, чтобы не дать развить успех и где-то потеснить. Сценарий примерно такой же, только ставка выше.Но у киевского режима возобладала внешнеполитическая целесообразность, когда надо было срочно показать какую-то победу, поэтому резервы пришлось сразу бросать в бой. Где эту победу можно было показать? В районе Степногорска и в районе Покровского. Начали они там биться. Вся западная пресса написала о "полном освобождении Днепропетровской области". Три месяца нам рассказывали, что в "войне произошел стратегический перелом".Что в результате? Резервы сожгли, Константиновку прохлопали, битва за Донбасс 3.0 закончилась. Битвы за Донбасс 4.0 уже не будет, потому что российские войска вышли к Славянску и Краматорску. А если Украине так нравится плясать вокруг Покровского и Степногорска, пусть пляшут.Если и этих аргументов недостаточно, то могу привести пример из истории.Представьте, что сейчас мы в 1943 году. Советские войска нанесли Гитлеру поражение на Курской дуге, освобождают Орел и заходят в Донбасс, а в этот момент немецкие горные егеря начинают наступление под Мурманском и отбивают важную сопку. Да, для советских войск в Заполярье это проблема. Но это оперативно-тактическая проблема. Как этом в целом влияет на ситуацию на восточном фронте, если в этот момент Советский Союз проводит стратегическую наступательную операцию? Никак. И сейчас происходит то же самое.Повторюсь, если вы воюете в логике битвы за Донбасс, вам не нужны никакие второстепенные направления. Но на Украине в очередной раз победили политические соображения. Сами видите, к чему это привело.- Кстати, ресурсы группировки "Восток" публиковали любопытную информацию, что они методично расширяют прорыв в украинской обороне на линии "Любецкое-Зарница". Означает ли это, что Орехов мы будем брать по очень широкому охвату?- Пока не знаю. Как я уже сказал, логика всей кампании 2026 года сейчас будет меняться. Где-то российское командование предпочтет перейти в оборону. Может быть, даже на Запорожье. А где-то, наоборот, перейдет в наступление. У нас ведь появятся дополнительные силы, которые больше необязательно использовать в битве за Донбасс. Посмотрим, что будет дальше.- А как вы оцениваете удары наших дронов по трассе "Сумы-Харьков"? Означает ли это, что рано или поздно группировка "Север" пойдет туда широким фронтом?- Там все несколько сложнее.У Украины есть важная дорога "Киев-Полтава-Харьков". Но поскольку линия фронта идет вдоль границы, гораздо большее значение имеет дорога "Киев-Сумы-Харьков". При этом сами Сумы и Харьков по своей транспортной конфигурации напоминают Москву, к которой подходят лучи дорог. Я бы даже сказал, что Сумы и Харьков вместе взятые – это одна большая транспортная развязка. Их такими сделали во времена Советского Союза. Это было нужно для всесоюзного трафика, а не для трафика Украинской ССР.И сейчас, когда наши дроны начали бить по этой трассе, мы фактически нарушили эту конфигурацию Сум и Харькова как одной большой транспортной развязки, на которой держалась вся группировка ВСУ на севере Украины. Я просто напомню, что по этой дороге противник осуществлял маневр силами и средствами, когда мы бились за Курскую область. Киевский режим снимал войска с Донбасса, направлял их под Харьков, оттуда – под Сумы, а оттуда – под Суджу.И теперь противник заныл. Во-первых, Украина вдруг обнаружила, что подразделения группировки "Север" стоят в 20 километрах от харьковской кольцевой автодороги. Во-вторых, наше продвижение на северо-востоке Харьковской области успешно идет.Короче говоря, удары наших дронов по трассе "Сумы-Харьков" — это тот самый "мидл-страйк", с которым сейчас так носится киевский режим. Они все какие-то новые термины придумывают, а мы реальную работу ведем. Мы не гражданские линии накрываем, а по основным магистралям снабжения ВСУ бьем.- И это даст нам большие возможности, если командование решит ими воспользоваться?- Конечно.По Сумам БМ-35 и "Италмас" работают. На самом деле это два разных беспилотника от разных производителей, а не два названия одного и того же дрона. По харьковской кольцевой дорогое уже так спокойно не поездишь. Трассу "Изюм-Славянск" сами украинцы называют дорогой смерти. И они ничего сделать не могут, чтобы ее хоть как-то прикрыть.Просто наши СМИ это почему-то игнорируют. У нас больше переживают за то, что украинцы сожгли несколько бензовозов на трассе "Новороссия". Нет, ребята. Мы им наносим ущерб в гораздо больших масштабах.- А вы думаете, что удары по Крыму нужны Украине исключительно для подрыва социально-экономической стабильности? Или какой-то ущерб военной логистике они все же наносят?- Уж простите за цинизм, но на действия российских вооруженных сил это влияет мало. И давайте я еще раз объясню, чем наши удары отличаются от украинских.Почему мы начали бить по АЗС? Потому что Украина уже давно не создает полевые и стационарные склады ГСМ. Военные бензовозы приезжают на гражданские заправки. И когда мы начали бить по этим заправкам, ВСУ стали просаживаться везде. Это работает, потому что мы правильно организовали работу по вражеским тылам.Конечно, Украина бьет по нашим заправкам не только ради медийного эффекта. Она пытается организовать то, что в Британии называют стратегической операцией. Суть ее в том, что воздействовать на противника нужно и за счет физического (кинетического) поражения, и за счет информационно-психологического воздействия. Только киевский режим к этому добавил системы искусственного интеллекта, который иногда принимает специфические решения.Я против того, чтобы мы применяли такой подход. Если ты воюешь, то воюй. Не надо подменять цели войны какими-то сиюминутными эффектами. Ну да, дроны летят. И что? Предотвратило это потерю Константиновки? Путин согласился на заморозку по ЛБС? Нет. Все продолжает работать. Потому что мы ставим четкие военные задачи, а не делаем ставку на какие-то "информационно-кинетические удары".- Если битва за Донбасс 3.0 проиграна, не успев толком начавшись, как бы вы поступили на месте украинского командования?- Мне за них вообще что-то придумать сейчас трудно. Это же медленная смерть. Если бы нынешняя конфигурация фронта была во времена Великой Отечественной войны, когда с обеих сторон были мощные группировки, украинцы бы вообще нигде зацепиться не смогли.Вспомните освобождение Донбасса. Советские войска прорвали немецкую оборону и заскочили в Сталино (Донецк), не дав противнику закрепиться на следующей линии обороны. В результате гитлеровцы вообще ушли за Днепр. Сейчас у Сырского тоже нет возможности просто так уйти из Донбасса.Донбасс – это уникальный регион с географией и огромной городской агломерации. Нигде больше ВСУ такую эшелонированную оборону не выстроят. У них нет на это ни времени, ни денег, ни ресурсов. Уход для них оттуда – это стратегическое поражение.Повторюсь, если мы освободим Донбасс, то начнем двигаться в Харьковской области. Из Харьковской области можно пойти на Чернигов, на Киев и на Кременчуг. Там вариантов развития событий море.- Давайте подытожим нашу беседу. До каких рубежей в Донбассе должны дойти российские войска, чтобы мы могли порассуждать о новых замыслах нашего командования?- Давайте дождемся начала боев непосредственно за Славянск и Краматорск и посмотрим, где будет линия фронта на севере и на юге. Сейчас нам уже нет смысла бросать все силы в Донбасс, забив на остальные направления. Это будет параллельно происходить. Где-то откроем новые направления, где-то усилим старые. И одновременно будем добивать Славянск и Краматорск.

https://ukraina.ru/20260519/1079108726.html

https://ukraina.ru/20260622/1080501738.html

https://ukraina.ru/20260619/1080372678.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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