Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру
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Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу
Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру
Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу
Объемы графиков временного отключения в Крыму будут сокращены в ближайшее время, заявили в Минэнерго России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T20:42
2026-06-26T20:42
новости
иран
сша
крым
дональд трамп
минэнерго
россия
александр новак
руслан марцинкив
ес
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Полная стабилизация ситуации в Крыму будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки. Ситуация на полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации.Другие новости к этому часу:🟦 Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ."Участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны", - сказано в официальном сообщении.По итогам совещания указано на необходимость "проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей";🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе. Один из дронов попал в верхнюю палубу грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Ещё три беспилотника были сбиты, добавил президент США. Он назвал произошедшее "безрассудным нарушением" соглашения о прекращении огня.🟦 Польша отказывается принимать на оздоровление детей украинских военнослужащих, заявил глава Ивано-Франковска необандеровец Руслан Марцинкив;🟦 Правительство Франции не будет обнародовать результаты своей кампании по тестированию на наркотики среди министров и других высокопоставленных государственных служащих. Об этом пишет пресса ЕС, отмечая "переполох" среди чиновников."Однако, если результаты окажутся положительными, оно уволит причастных к этому лиц, как это было сделано несколько месяцев назад с советником по сельскому хозяйству и высокопоставленным чиновником Министерства экономики и финансов", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на AFP.🟦 Захваченный французскими пиратами танкер Deliver под флагом Камеруна с грузом нефти российского происхождения прибыл в залив Фос и передан в распоряжение прокуратуры Марселя для проведения "расследования";🟦 В результате двойного землетрясения в Венесуэле погибли около 920 человек и 3360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес;🟦 Депутаты парламента Грузии подрались после выступления оппозиционного депутата, критиковавшего премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Граждане увидели происходящее в телетрансляции;🟦 Британский вице-премьер Дэвид Лэмми объявил о выделении коррумпированному киевскому режиму миллиарда долларов "на повышение устойчивости Украины и ее восстановление". Средства поступят через Всемирный банк в рамках пакета помощи на $4 млрд.Тем временем Город-герой Севастополь восстановил электроснабжениеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Иран, США, Крым, Дональд Трамп, Минэнерго, Россия, Александр Новак, Руслан Марцинкив, ЕС, Всемирный банк, Британия, Франция, наркомания, Венесуэла, землетрясение

Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу

20:42 26.06.2026
 
© Фото : Василий СтоякинКрым: "Ласточкино гнездо" и Ай-Петри
Крым: Ласточкино гнездо и Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Василий Стоякин
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Объемы графиков временного отключения в Крыму будут сокращены в ближайшее время, заявили в Минэнерго России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Полная стабилизация ситуации в Крыму будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки. Ситуация на полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации.
Другие новости к этому часу:
🟦 Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ.
"Участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны", - сказано в официальном сообщении.
По итогам совещания указано на необходимость "проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей";
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе. Один из дронов попал в верхнюю палубу грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Ещё три беспилотника были сбиты, добавил президент США. Он назвал произошедшее "безрассудным нарушением" соглашения о прекращении огня.
🟦 Польша отказывается принимать на оздоровление детей украинских военнослужащих, заявил глава Ивано-Франковска необандеровец Руслан Марцинкив;
🟦 Правительство Франции не будет обнародовать результаты своей кампании по тестированию на наркотики среди министров и других высокопоставленных государственных служащих. Об этом пишет пресса ЕС, отмечая "переполох" среди чиновников.
"Однако, если результаты окажутся положительными, оно уволит причастных к этому лиц, как это было сделано несколько месяцев назад с советником по сельскому хозяйству и высокопоставленным чиновником Министерства экономики и финансов", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на AFP.
🟦 Захваченный французскими пиратами танкер Deliver под флагом Камеруна с грузом нефти российского происхождения прибыл в залив Фос и передан в распоряжение прокуратуры Марселя для проведения "расследования";
🟦 В результате двойного землетрясения в Венесуэле погибли около 920 человек и 3360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес;
🟦 Депутаты парламента Грузии подрались после выступления оппозиционного депутата, критиковавшего премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Граждане увидели происходящее в телетрансляции;
🟦 Британский вице-премьер Дэвид Лэмми объявил о выделении коррумпированному киевскому режиму миллиарда долларов "на повышение устойчивости Украины и ее восстановление". Средства поступят через Всемирный банк в рамках пакета помощи на $4 млрд.
Тем временем Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня
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