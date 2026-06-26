https://ukraina.ru/20260626/krym-vosstanavlivaet-elektrosnabzhenie-iran-atakuet-tankery-novosti-k-etomu-chasu-1080704677.html
Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу
Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру
Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу
Объемы графиков временного отключения в Крыму будут сокращены в ближайшее время, заявили в Минэнерго России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T20:42
2026-06-26T20:42
2026-06-26T20:42
новости
иран
сша
крым
дональд трамп
минэнерго
россия
александр новак
руслан марцинкив
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080267116_0:78:1193:749_1920x0_80_0_0_5a1d711907ceec0f287400c5d9419dc7.jpg
Полная стабилизация ситуации в Крыму будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки. Ситуация на полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации.Другие новости к этому часу:🟦 Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ."Участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны", - сказано в официальном сообщении.По итогам совещания указано на необходимость "проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей";🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе. Один из дронов попал в верхнюю палубу грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Ещё три беспилотника были сбиты, добавил президент США. Он назвал произошедшее "безрассудным нарушением" соглашения о прекращении огня.🟦 Польша отказывается принимать на оздоровление детей украинских военнослужащих, заявил глава Ивано-Франковска необандеровец Руслан Марцинкив;🟦 Правительство Франции не будет обнародовать результаты своей кампании по тестированию на наркотики среди министров и других высокопоставленных государственных служащих. Об этом пишет пресса ЕС, отмечая "переполох" среди чиновников."Однако, если результаты окажутся положительными, оно уволит причастных к этому лиц, как это было сделано несколько месяцев назад с советником по сельскому хозяйству и высокопоставленным чиновником Министерства экономики и финансов", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на AFP.🟦 Захваченный французскими пиратами танкер Deliver под флагом Камеруна с грузом нефти российского происхождения прибыл в залив Фос и передан в распоряжение прокуратуры Марселя для проведения "расследования";🟦 В результате двойного землетрясения в Венесуэле погибли около 920 человек и 3360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес;🟦 Депутаты парламента Грузии подрались после выступления оппозиционного депутата, критиковавшего премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Граждане увидели происходящее в телетрансляции;🟦 Британский вице-премьер Дэвид Лэмми объявил о выделении коррумпированному киевскому режиму миллиарда долларов "на повышение устойчивости Украины и ее восстановление". Средства поступят через Всемирный банк в рамках пакета помощи на $4 млрд.Тем временем Город-герой Севастополь восстановил электроснабжениеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
сша
крым
россия
британия
франция
венесуэла
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080267116_97:0:1096:749_1920x0_80_0_0_cc11c63ec9d19eace53af7b07c3b6719.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, крым, дональд трамп, минэнерго, россия, александр новак, руслан марцинкив, ес, всемирный банк, британия, франция, наркомания, венесуэла, землетрясение
Новости, Иран, США, Крым, Дональд Трамп, Минэнерго, Россия, Александр Новак, Руслан Марцинкив, ЕС, Всемирный банк, Британия, Франция, наркомания, Венесуэла, землетрясение
Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу
Объемы графиков временного отключения в Крыму будут сокращены в ближайшее время, заявили в Минэнерго России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Полная стабилизация ситуации в Крыму будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки. Ситуация на полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации.
Другие новости к этому часу:
🟦 Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство РФ.
"Участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны", - сказано в официальном сообщении.
По итогам совещания указано на необходимость "проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей";
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе. Один из дронов попал в верхнюю палубу грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Ещё три беспилотника были сбиты, добавил президент США. Он назвал произошедшее "безрассудным нарушением" соглашения о прекращении огня.
🟦 Польша отказывается принимать на оздоровление детей украинских военнослужащих, заявил глава Ивано-Франковска необандеровец Руслан Марцинкив;
🟦 Правительство Франции не будет обнародовать результаты своей кампании по тестированию на наркотики среди министров и других высокопоставленных государственных служащих. Об этом пишет пресса ЕС, отмечая "переполох" среди чиновников.
"Однако, если результаты окажутся положительными, оно уволит причастных к этому лиц, как это было сделано несколько месяцев назад с советником по сельскому хозяйству и высокопоставленным чиновником Министерства экономики и финансов", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на AFP.
🟦 Захваченный французскими пиратами танкер Deliver под флагом Камеруна с грузом нефти российского происхождения прибыл в залив Фос и передан в распоряжение прокуратуры Марселя для проведения "расследования";
🟦 В результате двойного землетрясения в Венесуэле погибли около 920 человек и 3360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес;
🟦 Депутаты парламента Грузии подрались после выступления оппозиционного депутата, критиковавшего премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Граждане увидели происходящее в телетрансляции;
🟦 Британский вице-премьер Дэвид Лэмми объявил о выделении коррумпированному киевскому режиму миллиарда долларов "на повышение устойчивости Украины и ее восстановление". Средства поступят через Всемирный банк в рамках пакета помощи на $4 млрд.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.