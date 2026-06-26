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Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение
Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение - 26.06.2026 Украина.ру
Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение
Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T20:08
2026-06-26T20:08
2026-06-26T20:08
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Губернатор просит жителей не включать сразу все мощные электроприборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась.Сейчас в связи с аварийным повреждением в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по адресам: ул. Молодых Строителей, Тараса Шевченко, Александра Косарева. Специалисты "Севастопольэнерго" переключают их на резервную линию электропередачи. Ориентировочное время восстановления после окончания воздушной тревоги — 2 часа.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, севастополь, михаил развожаев, украина.ру, электроснабжение, электричество, электроэнергетика, восстановление, бпла сегодня, коммунальное хозяйство
Новости, Украина, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина.ру, электроснабжение, электричество, электроэнергетика, восстановление, БПЛА сегодня, коммунальное хозяйство
Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение
Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Губернатор просит жителей не включать сразу все мощные электроприборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась.
Сейчас в связи с аварийным повреждением в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по адресам: ул. Молодых Строителей, Тараса Шевченко, Александра Косарева. Специалисты "Севастопольэнерго" переключают их на резервную линию электропередачи.
Ориентировочное время восстановления после окончания воздушной тревоги — 2 часа.
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