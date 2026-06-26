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Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение

Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение - 26.06.2026 Украина.ру

Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение

Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-26T20:08

2026-06-26T20:08

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Губернатор просит жителей не включать сразу все мощные электроприборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась.Сейчас в связи с аварийным повреждением в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по адресам: ул. Молодых Строителей, Тараса Шевченко, Александра Косарева. Специалисты "Севастопольэнерго" переключают их на резервную линию электропередачи. Ориентировочное время восстановления после окончания воздушной тревоги — 2 часа.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, севастополь, михаил развожаев, украина.ру, электроснабжение, электричество, электроэнергетика, восстановление, бпла сегодня, коммунальное хозяйство