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Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня

Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня - 26.06.2026 Украина.ру

Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня

Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов. В ФСБ рассказали об украинском сообщнике задержанного в Дагестане главы террористического сообщества

2026-06-26T17:10

2026-06-26T17:10

2026-06-26T17:24

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Бывший министр обороны и спецпредставитель президента, почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет, сообщила Единая лига ВТБ."Ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов. Почётный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова", — отмечается в публикации в телеграм-канале.Карьеру в спецслужбах Иванов начал в 1981 году с работы оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР. За 17 лет он прошёл путь к должности первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки.В марте 2001 года он возглавил министерство обороны, сменив на этом посту Игоря Сергеева и став первым в истории страны главой военного ведомства не из армейских кругов. Во время работы Иванова в этой должности началось Вооружённых сил РФ. Так, срок службы по призыву сократился до одного года. Иванов также был известен жёсткой позицией в отношении отсрочек от службы, считая необходимым свести их число к минимуму.С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьер-министра, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011 года Иванов возглавил Администрацию Президента РФ и сохранил за собой эту должность, когда Владимир Путин сменил Дмитрия Медведева на посту главы государства.В 2016 году президент назначил Иванова своим специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Охране природы он активно уделял внимание в последние годы работы в кремлевской администрации, поэтому сам попросил доверить ему этот участок работы. В частности, активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда. В феврале текущего года он покинул должность по собственному желанию. Также до этого времени он входил в состав Совета безопасности.Иванов был поклонником баскетбола и одним из основателей Единой лиги ВТБ. С 2014 года являлся её почетным президентом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин выразил соболезнования родным Иванова."Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов. Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", – рассказал Песков.Свои соболезнования выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Сопереживая всем родным и близким, друзьям и соратникам почившего, возношу молитвы об упокоении души новопреставленного раба Божия Сергия в селениях небесных. Вечная ему память", – говорится в патриаршем соболезновании на сайте Русской православной церкви (РПЦ).По словам патриарха, он с печалью воспринял известие о кончине Иванова, и назвал его видным государственным деятелем и замечательным человеком, немало потрудившимся на пользу Отечества."Почивший неизменно стремился защищать суверенитет России, вносил вклад в повышение ее обороноспособности, занимался вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Будучи опытным и целеустремленным руководителем, Сергей Борисович успешно решал самые непростые задачи, на всяком месте служения трудился с максимальной отдачей и ответственностью", – указано в соболезнования.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Иванова замечательным человеком и талантливым руководителем."Глубоко опечалена известием о кончине Сергея Борисовича Иванова. Сергей Борисович был замечательным человеком, талантливым руководителем, без остатка посвятившим свою жизнь служению Отечеству", – написала Матвиенко в своём телеграм-канале.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Володин посвятил всю жизнь служению России."Ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов, которого все мы знали как человека преданного долгу и Родине, настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению нашей стране. Внёс огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России. Высочайший профессионал, которого отличали трудолюбие и ответственное отношение к делу. Он никогда не отступал перед трудностями, брался за самые сложные задачи и был примером для коллег", – заявил Володин.Он подчеркнул, что смерть Иванова – огромная потеря, а светлая память о нём навсегда останется в сердцах.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Иванова человеком твёрдых принципов."Это огромная, невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны. Жизненный путь Сергея Борисовича стал образцом достойного служения Отечеству, стремления с полной самоотдачей трудиться на благо Родины. Он прошел большую профессиональную школу, состоялся как видный государственный деятель и политик", – написал в соболезновании Медведев.Зампред Совбеза отметил, что долгие годы знал Иванова как "надёжного и эффективного руководителя, человека твердых принципов и огромной порядочности"."Всегда ценил его интеллигентность и неизменно доброжелательное отношение к людям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Сергея Борисовича Иванова. Разделяю ваше горе, скорблю вместе с вами. Душевных сил вам и стойкости в этот тяжёлый час", - добавил Медведев.Выразили свои соболезнования и многие другие политики и чиновники.Радикал из КиеваПраворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России. Он находится в розыске за подготовку терактов, следует из материалов ФСБ по поводу задержанного в Дагестане несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность задержанного в Дагестане координировалась украинскими спецслужбами."Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р. Куратор сетки телеграм-каналов неонацистской направленности. Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ. Находится в розыске за подготовку терактов", – указано в материалах.Там же отмечается, что Мартыненко является и куратором сетки телеграм-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"* (организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций – Ред.).Кроме того, Мартыненко призывал организовать теракт в Соединённых Штатах Америки."Призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", – отмечается в материалах.Ранее 26 июня стало известно о задержании в Дагестане несовершеннолетнего, который при поддержке Украины руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом."Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии."На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — рассказали в СК.Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах."В январе 2026 года один из наших участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорд", – заявил задержанный в видеоролике ФСБ.Он также рассказал, что его сообщники причастны к эвакуации всех школ, которая также прошла в Техасе. В феврале его подельники устроили два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, признался подросток. Кроме того, в марте 2026 года они устраивали два поджога на территории Германии, и также два поджога на территории Италии.Подробнее об истории 17-летнего подростка из Дагестана – в статье Марии Илащук "Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется".

https://ukraina.ru/20260626/zaderzhanie-glavy-terroristicheskogo-soobschestva-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-26-iyunya-1080676081.html

https://ukraina.ru/20260626/eskalatsiya-na-ukraine-40-dnevnaya-operatsiya-protiv-rf-i-660-dronov-za-noch-khronika-sobytiy-na-utro-26-1080664652.html

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эксклюзив, хроники, дмитрий медведев, сергей иванов (политик), вячеслав володин, втб, фсб, совбез, киев, россия, дагестан, украина.ру