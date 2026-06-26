Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня - 26.06.2026 Украина.ру
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Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня
Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня - 26.06.2026 Украина.ру
Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня
Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов. В ФСБ рассказали об украинском сообщнике задержанного в Дагестане главы террористического сообщества
2026-06-26T17:10
2026-06-26T17:24
эксклюзив
хроники
дмитрий медведев
сергей иванов (политик)
вячеслав володин
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фсб
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россия
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Бывший министр обороны и спецпредставитель президента, почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет, сообщила Единая лига ВТБ."Ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов. Почётный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова", — отмечается в публикации в телеграм-канале.Карьеру в спецслужбах Иванов начал в 1981 году с работы оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР. За 17 лет он прошёл путь к должности первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки.В марте 2001 года он возглавил министерство обороны, сменив на этом посту Игоря Сергеева и став первым в истории страны главой военного ведомства не из армейских кругов. Во время работы Иванова в этой должности началось Вооружённых сил РФ. Так, срок службы по призыву сократился до одного года. Иванов также был известен жёсткой позицией в отношении отсрочек от службы, считая необходимым свести их число к минимуму.С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьер-министра, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011 года Иванов возглавил Администрацию Президента РФ и сохранил за собой эту должность, когда Владимир Путин сменил Дмитрия Медведева на посту главы государства.В 2016 году президент назначил Иванова своим специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Охране природы он активно уделял внимание в последние годы работы в кремлевской администрации, поэтому сам попросил доверить ему этот участок работы. В частности, активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда. В феврале текущего года он покинул должность по собственному желанию. Также до этого времени он входил в состав Совета безопасности.Иванов был поклонником баскетбола и одним из основателей Единой лиги ВТБ. С 2014 года являлся её почетным президентом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин выразил соболезнования родным Иванова."Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов. Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", – рассказал Песков.Свои соболезнования выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Сопереживая всем родным и близким, друзьям и соратникам почившего, возношу молитвы об упокоении души новопреставленного раба Божия Сергия в селениях небесных. Вечная ему память", – говорится в патриаршем соболезновании на сайте Русской православной церкви (РПЦ).По словам патриарха, он с печалью воспринял известие о кончине Иванова, и назвал его видным государственным деятелем и замечательным человеком, немало потрудившимся на пользу Отечества."Почивший неизменно стремился защищать суверенитет России, вносил вклад в повышение ее обороноспособности, занимался вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Будучи опытным и целеустремленным руководителем, Сергей Борисович успешно решал самые непростые задачи, на всяком месте служения трудился с максимальной отдачей и ответственностью", – указано в соболезнования.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Иванова замечательным человеком и талантливым руководителем."Глубоко опечалена известием о кончине Сергея Борисовича Иванова. Сергей Борисович был замечательным человеком, талантливым руководителем, без остатка посвятившим свою жизнь служению Отечеству", – написала Матвиенко в своём телеграм-канале.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Володин посвятил всю жизнь служению России."Ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов, которого все мы знали как человека преданного долгу и Родине, настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению нашей стране. Внёс огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России. Высочайший профессионал, которого отличали трудолюбие и ответственное отношение к делу. Он никогда не отступал перед трудностями, брался за самые сложные задачи и был примером для коллег", – заявил Володин.Он подчеркнул, что смерть Иванова – огромная потеря, а светлая память о нём навсегда останется в сердцах.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Иванова человеком твёрдых принципов."Это огромная, невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны. Жизненный путь Сергея Борисовича стал образцом достойного служения Отечеству, стремления с полной самоотдачей трудиться на благо Родины. Он прошел большую профессиональную школу, состоялся как видный государственный деятель и политик", – написал в соболезновании Медведев.Зампред Совбеза отметил, что долгие годы знал Иванова как "надёжного и эффективного руководителя, человека твердых принципов и огромной порядочности"."Всегда ценил его интеллигентность и неизменно доброжелательное отношение к людям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Сергея Борисовича Иванова. Разделяю ваше горе, скорблю вместе с вами. Душевных сил вам и стойкости в этот тяжёлый час", - добавил Медведев.Выразили свои соболезнования и многие другие политики и чиновники.Радикал из КиеваПраворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России. Он находится в розыске за подготовку терактов, следует из материалов ФСБ по поводу задержанного в Дагестане несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность задержанного в Дагестане координировалась украинскими спецслужбами."Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р. Куратор сетки телеграм-каналов неонацистской направленности. Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ. Находится в розыске за подготовку терактов", – указано в материалах.Там же отмечается, что Мартыненко является и куратором сетки телеграм-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"* (организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций – Ред.).Кроме того, Мартыненко призывал организовать теракт в Соединённых Штатах Америки."Призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", – отмечается в материалах.Ранее 26 июня стало известно о задержании в Дагестане несовершеннолетнего, который при поддержке Украины руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом."Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии."На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — рассказали в СК.Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах."В январе 2026 года один из наших участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорд", – заявил задержанный в видеоролике ФСБ.Он также рассказал, что его сообщники причастны к эвакуации всех школ, которая также прошла в Техасе. В феврале его подельники устроили два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, признался подросток. Кроме того, в марте 2026 года они устраивали два поджога на территории Германии, и также два поджога на территории Италии.Подробнее об истории 17-летнего подростка из Дагестана – в статье Марии Илащук "Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется".
https://ukraina.ru/20260626/zaderzhanie-glavy-terroristicheskogo-soobschestva-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-26-iyunya-1080676081.html
https://ukraina.ru/20260626/eskalatsiya-na-ukraine-40-dnevnaya-operatsiya-protiv-rf-i-660-dronov-za-noch-khronika-sobytiy-na-utro-26-1080664652.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дмитрий медведев, сергей иванов (политик), вячеслав володин, втб, фсб, совбез, киев, россия, дагестан, украина.ру
Эксклюзив, Хроники, Дмитрий Медведев, Сергей Иванов (политик), Вячеслав Володин, ВТБ, ФСБ, Совбез, Киев, Россия, Дагестан, Украина.ру

Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня

17:10 26.06.2026 (обновлено: 17:24 26.06.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов. В ФСБ рассказали об украинском сообщнике задержанного в Дагестане главы террористического сообщества
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента, почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет, сообщила Единая лига ВТБ.
"Ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов. Почётный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова", — отмечается в публикации в телеграм-канале.
Карьеру в спецслужбах Иванов начал в 1981 году с работы оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР. За 17 лет он прошёл путь к должности первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки.
В марте 2001 года он возглавил министерство обороны, сменив на этом посту Игоря Сергеева и став первым в истории страны главой военного ведомства не из армейских кругов. Во время работы Иванова в этой должности началось Вооружённых сил РФ. Так, срок службы по призыву сократился до одного года. Иванов также был известен жёсткой позицией в отношении отсрочек от службы, считая необходимым свести их число к минимуму.
С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьер-министра, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011 года Иванов возглавил Администрацию Президента РФ и сохранил за собой эту должность, когда Владимир Путин сменил Дмитрия Медведева на посту главы государства.
В 2016 году президент назначил Иванова своим специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Охране природы он активно уделял внимание в последние годы работы в кремлевской администрации, поэтому сам попросил доверить ему этот участок работы. В частности, активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда. В феврале текущего года он покинул должность по собственному желанию. Также до этого времени он входил в состав Совета безопасности.
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Иванов был поклонником баскетбола и одним из основателей Единой лиги ВТБ. С 2014 года являлся её почетным президентом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин выразил соболезнования родным Иванова.
"Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов. Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", – рассказал Песков.
Свои соболезнования выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Сопереживая всем родным и близким, друзьям и соратникам почившего, возношу молитвы об упокоении души новопреставленного раба Божия Сергия в селениях небесных. Вечная ему память", – говорится в патриаршем соболезновании на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
По словам патриарха, он с печалью воспринял известие о кончине Иванова, и назвал его видным государственным деятелем и замечательным человеком, немало потрудившимся на пользу Отечества.
"Почивший неизменно стремился защищать суверенитет России, вносил вклад в повышение ее обороноспособности, занимался вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Будучи опытным и целеустремленным руководителем, Сергей Борисович успешно решал самые непростые задачи, на всяком месте служения трудился с максимальной отдачей и ответственностью", – указано в соболезнования.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Иванова замечательным человеком и талантливым руководителем.
"Глубоко опечалена известием о кончине Сергея Борисовича Иванова. Сергей Борисович был замечательным человеком, талантливым руководителем, без остатка посвятившим свою жизнь служению Отечеству", – написала Матвиенко в своём телеграм-канале.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Володин посвятил всю жизнь служению России.
"Ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов, которого все мы знали как человека преданного долгу и Родине, настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению нашей стране. Внёс огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России. Высочайший профессионал, которого отличали трудолюбие и ответственное отношение к делу. Он никогда не отступал перед трудностями, брался за самые сложные задачи и был примером для коллег", – заявил Володин.
Он подчеркнул, что смерть Иванова – огромная потеря, а светлая память о нём навсегда останется в сердцах.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Иванова человеком твёрдых принципов.
"Это огромная, невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны. Жизненный путь Сергея Борисовича стал образцом достойного служения Отечеству, стремления с полной самоотдачей трудиться на благо Родины. Он прошел большую профессиональную школу, состоялся как видный государственный деятель и политик", – написал в соболезновании Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что долгие годы знал Иванова как "надёжного и эффективного руководителя, человека твердых принципов и огромной порядочности".
"Всегда ценил его интеллигентность и неизменно доброжелательное отношение к людям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Сергея Борисовича Иванова. Разделяю ваше горе, скорблю вместе с вами. Душевных сил вам и стойкости в этот тяжёлый час", - добавил Медведев.
Выразили свои соболезнования и многие другие политики и чиновники.
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Радикал из Киева
Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России. Он находится в розыске за подготовку терактов, следует из материалов ФСБ по поводу задержанного в Дагестане несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность задержанного в Дагестане координировалась украинскими спецслужбами.
"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р. Куратор сетки телеграм-каналов неонацистской направленности. Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ. Находится в розыске за подготовку терактов", – указано в материалах.
Там же отмечается, что Мартыненко является и куратором сетки телеграм-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"* (организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций – Ред.).
Кроме того, Мартыненко призывал организовать теракт в Соединённых Штатах Америки.
"Призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", – отмечается в материалах.
Ранее 26 июня стало известно о задержании в Дагестане несовершеннолетнего, который при поддержке Украины руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом.
"Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.
"На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — рассказали в СК.
Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах.
"В январе 2026 года один из наших участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорд", – заявил задержанный в видеоролике ФСБ.
Он также рассказал, что его сообщники причастны к эвакуации всех школ, которая также прошла в Техасе. В феврале его подельники устроили два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, признался подросток. Кроме того, в марте 2026 года они устраивали два поджога на территории Германии, и также два поджога на территории Италии.
Подробнее об истории 17-летнего подростка из Дагестана – в статье Марии Илащук "Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется".
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