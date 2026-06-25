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Владимир Рогов: Киевский режим вывозит людей, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции

Владимир Рогов: Киевский режим вывозит людей, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции - 25.06.2026 Украина.ру

Владимир Рогов: Киевский режим вывозит людей, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции

Эвакуация мирных жителей киевским режимом — это не жест гуманизма, а циничный расчет: людей вывозят, чтобы лишить российские войска поддержки местного населения и превратить их дома в огневые позиции для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2026-06-25T14:22

2026-06-25T14:22

2026-06-25T14:22

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Отвечая на вопрос о судьбе мирных жителей временно оккупированного Запорожья в случае начала боев за город, собеседник Украина.ру заявил, что со стороны киевского режима возможно все — и насильственная эвакуация, и использование людей в качестве живого щита для ВСУ."Киевский режим как бы эвакуирует мирных жителей не потому, что он переживает за них. Во-первых, враг понимает, что местные жители при приближении российских войск начинают активнее нам помогать. Во-вторых, людей вывозят, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции в их домах", — пояснил Рогов.По словам эксперта, какую-то часть населения противник обязательно оставит в городе, чтобы прикрываться ими как живым щитом. "За четыре года войны Украина в этом отношении хорошо набила руку. Особенно это заметно именно на Запорожском фронте" , — отметил собеседник Украина.ру.Он добавил, что в 2023 году российские войска оборудовали оборонительные позиции в степи, тогда как противник опирался на Гуляйполе и Орехов. "Они (ВСУ. — Ред.) все города и села превращали в укрепрайоны", — резюмировал Владимир Рогов.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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