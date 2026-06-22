https://ukraina.ru/20260622/1080501738.html

Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется

Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется - 22.06.2026 Украина.ру

Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется

К сожалению, именно Запорожская область из всех российских регионов сегодня вышла на первое место по страданием гражданского населения. Украина в прифронтовой зоне выносит все подряд. Масса населенных пунктов сидят без воды, света и связи уже несколько недель. Ситуация критическая. Необходима эвакуация людей, как мы это делали накануне контрнаступа

2026-06-22T16:00

2026-06-22T16:00

2026-06-22T16:27

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запорожская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

днепр

днепропетровск

мост

пво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир РоговНа этих выходных ВКС России в Запорожье впервые массово применили корректируемые авиабомбы для ударов по совмещенному двухъярусному автомобильному и железнодорожному мосту Преображенского, а также по плотине Днепрогэс. Точный масштаб повреждений неизвестен, однако с украинской стороны была информация, что противник из-за этих атак был вынужден направить весь свой трафик через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от города.- Владимир Валерьевич, какова пропускная способность этих мостов именно с точки зрения военной логистики? В какие сроки Украина может их восстановить?- Честно говоря, я бы не обольщался по поводу публикаций о том, что мы там все уничтожили. Мои земляки сообщают, что результаты атак не совсем те, на которые мы рассчитывали. Тем не менее, мы двигаемся в правильном направлении. Корректируемые авиабомбы и другие тяжелые средства поражения – это именно то, что будет нарушать логистику ВСУ.Запорожье – это ключевая точка снабжения группировки противника и в Запорожской, и в Днепропетровской областях, а также на значительной части территории ДНР. Именно через Запорожье врагу поступает на фронт живая сила, техника и материальные ресурсы. Их эшелоны как раз проходят по мосту Преображенского, а грузовики проходят через новый мост (Вантовый) (он соединяет остров Хортица и левобережную часть города), через автомобильную часть моста Преображенского, через Днепрогэс и через арочный мост.Повторюсь, нам надо уничтожать как минимум три, а лучше пять мостовых переправ в Запорожье, чтобы нарушить снабжение группировки ВСУ на всем Левобережье.- Почему вы сказали про пять мостов? Есть плотина Днепрогэс, есть комбинированный мост Преображенского, есть Вантовый мост. А пятый — это какой?- Комбинированный мост Преображенского – это фактически два моста. Один идет с левого берега на Хортицу, другой – с Хортицы на правый берег. Вантовый мост идет в районе центрального городского пляжа и соединяет Хортицу. А еще есть арочный мост, который соединяет правый берег с Хортицей.- Какая именно у нас цель этих ударов по мостам? Полностью их раздолбать? Или просто ежедневно бить по ним, чтобы провоцировать пробки?- Пробками сыт не будешь. Их надо уничтожать, чтобы подорвать логистику ВСУ с правого берега Днепра на левый. Наведение понтонных переправ там не везде возможно из-за разницы в перепадах высот. Учитывая скалистые берега, удобных мест, где можно организовать автомобильный трафик как таковой, очень мало.Даже если киевский режим как-то наладит этот трафик, давление гражданской транспортной инфраструктуры будет очень большое. Поскольку местные власти не смогут запретить людям перемещаться между берегами, военная логистика может захлебнуться. А если они полностью запретят гражданский трафик и оставят одну военную логистику, то по ней нам будет бить намного легче.Понтонную переправу уже можно будет простыми "Геранями" разносить.- Почему вы думаете, что для логистики ВСУ на всем Левобережье важнее всего именно Запорожье, а не Днепропетровск?- Из Днепропетровска очень большое логистические плечо по доставке грузов на юг. А сам фронт ВСУ и в Запорожской, и в Днепропетровской области, и в значительной части ДНР находится значительно южнее Днепропетровска. Перемещаться по открытой местности на такие большие расстояния для них чревато потерями.- Поговорим про сам Запорожский фронт. На ваш взгляд, в какие сроки группировка "Восток" сможет преодолеть линию обороны ВСУ за рекой Верхняя Терса – последний рубеж врага, который прикрывает Орехов?- Я оцениваю обстановку там со сдержанным оптимизмом. Символично, что воины-дальневосточники работают на дальнем востоке Запорожской области. Ребята владеют инициативой. "Восток" научился взламывать оборону ВСУ. Сперва они просачиваются малыми группами, потом увеличивают число бойцов за ЛБС, а потом выдавливают и уничтожают противника. Фронт на этом с каждый днем приближается к Орехову. Мы продолжим окружать его с севера и северо-востока.- Ожидаете ли вы мощного контрнаступления ВСУ на юге, о котором мы говорим уже три месяца? Или они и так сделали все, что смогли, и об этой угрозе можно забыть?- Я бы об этой угрозе не забывал. Перегруппировки у них идут. Враг по-прежнему контратакует в районе Малой Токмачки (она стала притчей во языцех) и на линии Степногорск-Приморское (дорога на Запорожье по трассе М-18). ВСУ там добивались тактических успехов, в прямом смысле закидывая нас трупами. Также противник делает упор на дроны. Там сейчас темное небо от малой авиации. И, конечно, киевский режим устраивает вольную охоту на мирных жителей.К сожалению, именно Запорожская область из всех российских регионов сегодня вышла на первое место по страданием гражданского населения. Украина выносит все подряд. Особенно в северо-западной части региона: Каменско-Днепровский и Васильевский районы, а также города вроде Днепрорудного и Энергодара. Там масса населенных пунктов сидят без воды, света и связи уже несколько недель.Ситуация критическая. На мой взгляд, этот вопрос надо решать за счет эвакуации гражданского населения, как мы это делали накануне контрнаступа. При том, что в 2023 году положение мирных жителей там было более щадящим, чем сейчас.- Вы допускаете, что в какой-то момент нам надо будет подумать и об эвакуации Энергодара?- Нет. Я имею в виду вывоз мирных жителей из сел. Энергодаре как раз легче поддерживать работу инфраструктуры в силу большего запаса прочности и активной работы "Росатома". А вот в селах местные власти не справляются с этими проблемами.Я, выполняя поручение президента по мониторингу социально-экономической обстановки в исторических регионах, сталкиваюсь с тысячами обращений людей. Сами понимаете, что если тысячи человек пишут, это значит, что проблемы у десятков тысяч. Пишет-то не каждый, у кого проблема.Повторюсь, люди более десяти дней сидят без света, воды и связи. Украина бьет по подстанциям и линиям электропередач, а также по станциям мобильных операторов. Даже генераторы, которые мы раздаем как волонтеры, сейчас не работают, потому что топлива нет, а цена на него в области доходит до 200 рублей за литр. То есть даже если топливо имеется, не каждый может его себе позволить.Скоро у нас начнется жара. В этих условиях отсутствие электричества и воды может привести к массовым бактериальным заболеваниям. Поэтому надо поднимать вопрос о вывозе жителей прифронтовых районов в южные районы Запорожской области. В том же Бердянске людям значительно легче переживать все эти налеты. Его инфраструктура не загружена на 100%.- Кстати, началась ли в Запорожской области специальная антикоррупционная операция, о которой мы с вами говорили в прошлый раз?- Она идет полным ходом. Около десяти чиновников высшего уровня находится под следствием. В частности, глава Фонда развития промышленности и бывший руководитель управления автомобильных дорог.То, что строит большая Россия (та же трасса "Новороссия"), находится в идеальном состоянии. То, что строят местные власти, чудесным образом напоминает украинские времена, когда работы вроде как начались, но никак не закончились или вроде как закончились, но абсолютно не соответствуют российским ГОСТАм. Достаточно вспомнить сквозные отверстия на мосту в Мелитополе, которые ремонтировали местные дорожники. Пусть следственные органы разбираются, куда уходят деньги.Также арестованы министр агропромышленного комплекса и замгубернатора, про которого говорили, что "это самый профессиональный человек, который больше всех включен во все процессы в области". Арестован и первый командир батальона "Судоплатов". У следствия к нему очень много вопросов о том, куда ушли средства, выделяемые на защиту региона.В общем, нужно более пристальное внимание контролирующих органов, чтобы ресурсы, которые выделяет Центр, доходили до получателей – самих жителей Запорожской области.Более того, среди властей региона по-прежнему хватает людей, чьи бандеровские взгляды ни у кого не вызывали сомнений. Сегодня они занимают должности руководителей районов или их заместителей. Это система, которая в Запорожской области почему-то запустилась даже не с 2022 года, а несколько позже. То есть сначала эти люди включали саботаж и мешали нам, а потом стали пробираться во власть.Нужно понимать, что глава района – это человек, который знает, где находятся места расположения силовых структур, электроподстанции и запасные трансформаторы, которые мы привозим. У нас был конкретный случай, когда враг выбил не только подстанцию, но и трансформаторы, которые не были подключены и находились на хранении. Лично я не знал, где они лежали. Но враг знал. Туда прилетели дроны и сожгли запасную технику, которая должна была использоваться для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки.Это результат кадровой политики высшего руководства Запорожской области, которые ставят на ключевые позиции откровенных бандеровцев. Тех, кто еще при Украине занимался откровенной русофобией: устраивал мероприятия по поводу "голодомора-геноцида", поддерживал "АТО" и разгонял русские школы.Не знаю, почему так происходит. Но я знаю массу достойных людей и в Запорожской области, и в большой России, которые бы с большей пользой навели в регионе порядок.- То есть тут вопрос именно в кадровых решениях, а не в том, что среди местных властей еще силен украинский менталитет?- Конечно. Повторюсь, именно в силу кадровых решений местных властей на ключевые должности Запорожской области почему-то ставят откровенных бандеровцев. О чем мы можем говорить, если один из таких руководителей, отвечая на жалобы людей, ответил им: "Хотели Р..шку? Жрите, твари". Этим явно должны заниматься следственные органы.- Вернемся к фронту. Мы много говорим о том, что после освобождения Орехова наши войска возьмут Запорожье в огневую блокаду. А где мы там будем закрепляться? Ведь для оборудования дроновой килл-зоны надо подойти к городу на 15-20 километров, а там кругом степь?- Надо наращивать дроновую составляющую. Если "Молнии", "Бандероли" и "Герани" начнут накрывать украинские пункты управления БПЛА в промышленных масштабах, никакая степь нам будет не страшна. Когда враг отступает, он не успевает должным образом отвечать на продвижение наших ребят.- Что во время боев за Запорожье будет с мирными жителями города? Киевский режим их насильно эвакуирует? Или это будет второй Мариуполь, когда потери среди гражданского населения были ощутимыми?- К сожалению, тут возможно все сразу.Киевский режим как бы эвакуирует мирных жителей не потому, что он переживает за них. Во-первых, враг понимает, что местные жители при приближении российских войск начинают активнее нам помогать. Во-вторых, людей вывозят, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции в их домах. При этом какую-то часть населения Запорожья противник обязательно оставит в городе, чтобы прикрываться ими как живым щитом.За четыре года войны Украина в этом отношении хорошо набила руку. Особенно это заметно именно на Запорожском фронте. В 2023 году мы оборудовали оборонительные позиции в степи, а противник это делал с опорой на Гуляйполе и Орехов. Они все города и села превращали в укрепрайоны.- Мне рассказывали, что каждом многоквартирном дворе Запорожья есть крупные погреба, где жильцы хранили закрутки. Сможет ли там мирное население прятаться?- Таких мест в Запорожье действительно много. Не скажу, что во всем городе, но во дворах пятиэтажных хрущевок в центральной части они есть. Это началось в 1990е годы, когда была полная нищета. Люди выкапывали эти погреба в большом количестве, чтобы там хранить съестные припасы. В целом они непригодны, чтобы прятаться от ударов. Все-таки подвалы многоэтажек покрепче будут. Но понятно, что когда ты хочешь жить, ты будешь бежать куда угодно, чтобы избежать прямого попадания.- Как оцениваете ситуацию на сухопутном коридоре в Крым? Сколько в этих украинских атаках пропагандистского эффекта, а сколько – реального военно-экономического ущерба?- Это серьезная проблема. К сожалению, у врага достаточно технических средств, чтобы наносить такие удары. Искусственный интеллект "Хорнетов", интегрированный в систему "Палантир", в этом плане абсолютно безэмоционален. Он достигает максимальной эффективности. Так что не надо заниматься самообманом и говорить, что проблем у нас нет. Если бы проблем не было, в Крыму и в Запорожской области не было бы проблем с топливом.Что с этим делать? Усиливать мобильные огневые группы. Только, опять же, я бы не отдавал это на откуп местных властей, которые, мягко говоря, не всегда профессионально работают и не всегда ответственно относятся к выделяемым средствам. Это должно происходить под федеральным контролем. Суть в том, что группы, оснащенные достаточным количеством стрелкового оружия и дронов-перехватчиков типа "Елки", надо выставлять вдоль трасс.Понятно, что они не должны находиться в статичном положении. Пусть они патрулируют свои 10 километров. Этого достаточно, чтобы отреагировать на вызов. Все-таки мониторинг воздушного пространства у нас ведется. Люди охотно сообщают, где и что летит, чтобы защитить родную землю от атаки.Повторюсь, мобильные группы вдоль трассы "Новороссия", интегрированные в единую систему управления – это то, что позволит нам минимизировать ущерб от украинских дронов. Фактически речь идет о возрождении системы конвоев. Если один-два бензовоза будет сопровождать группа на пикапах с турелями и системами РЭБ, у них шансов проехать гораздо больше. Да и сами бензовозы надо как минимум оборудовать мангалами, чтобы в случае попадания было больше шансов защититься.А вообще результаты такой работы уже есть. В сети полно видео, как дроны, атакующие цели на этой ключевой трассе, сбиваются или уводятся РЭБом.Все стороны сейчас осуществляют предвоенное маневрирование. Сомнений в том, что британские власти и оппозиция приняла решение воевать, у нас нет. Подробнее - в материале Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия

https://ukraina.ru/20221031/1040340261.html

https://ukraina.ru/20260526/1079459755.html

https://ukraina.ru/20260619/1080372678.html

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Кирилл Курбатов

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