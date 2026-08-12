ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке - 12.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке
ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке - 12.08.2026 Украина.ру
ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке
Военнослужащие 11-го танкового полка российской войсковой группировки "Север" освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области и сделали задел для развития наступления. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-12T14:36
2026-08-12T14:37
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всу
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"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Водяное Харьковской области", - сказано в официальном сообщении министерства.Там указали также на перспективы, связанные с этим тактическим успехом."Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует дальнейшему продвижению войск группировки "Север" к окраинам крупного логистического центра ВСУ на данном участке фронта – села Ольховатка в Харьковской области", - констатировали в Минобороны РФ.Водяное находится на правом берегу реки Уды. Российские бойцы закрепились в населенном пункте, приступив к зачистке зданий и подвальных помещений.Актуальное интервью Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать ДонбассВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Россия, Харьковская область, Донбасс, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, наступление ВС РФ, Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО

ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке

14:36 12.08.2026 (обновлено: 14:37 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Военнослужащие 11-го танкового полка российской войсковой группировки "Север" освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области и сделали задел для развития наступления. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Водяное Харьковской области", - сказано в официальном сообщении министерства.
Там указали также на перспективы, связанные с этим тактическим успехом.
"Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует дальнейшему продвижению войск группировки "Север" к окраинам крупного логистического центра ВСУ на данном участке фронта – села Ольховатка в Харьковской области", - констатировали в Минобороны РФ.
Водяное находится на правом берегу реки Уды. Российские бойцы закрепились в населенном пункте, приступив к зачистке зданий и подвальных помещений.
Актуальное интервью Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс
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