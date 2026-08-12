https://ukraina.ru/20260812/vs-rf-posle-vodyanogo-prodvigayutsya-k-logisticheskomu-tsentru-vsu-v-olkhovatke-1082426201.html

ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке

ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке - 12.08.2026 Украина.ру

ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке

Военнослужащие 11-го танкового полка российской войсковой группировки "Север" освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области и сделали задел для развития наступления. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-12T14:36

2026-08-12T14:36

2026-08-12T14:37

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"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Водяное Харьковской области", - сказано в официальном сообщении министерства.Там указали также на перспективы, связанные с этим тактическим успехом."Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует дальнейшему продвижению войск группировки "Север" к окраинам крупного логистического центра ВСУ на данном участке фронта – села Ольховатка в Харьковской области", - констатировали в Минобороны РФ.Водяное находится на правом берегу реки Уды. Российские бойцы закрепились в населенном пункте, приступив к зачистке зданий и подвальных помещений.Актуальное интервью Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать ДонбассВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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