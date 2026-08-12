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Украинские банкиры ожидают рост спроса на валюту

Украинские банкиры ожидают рост спроса на валюту - 12.08.2026 Украина.ру

Украинские банкиры ожидают рост спроса на валюту

Нацбанк Украины повысил месячный лимит на покупку населением безналичной валюты может вызвать краткосрочный рост спроса, считают банкиры постсоветской республики. Об этом 12 августа сообщило издание "Интерфакс-Украина"

2026-08-12T14:20

2026-08-12T14:20

2026-08-12T14:20

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Повышение НБУ лимита на покупку валюты с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн может вызвать краткосрочный рост спроса, однако не окажет существенного влияния на валютный рынок, считают опрошенные изданием банкиры."По нашему мнению, возможен определенный всплеск спроса на покупку безналичной валюты в первые несколько дней после вступления изменений в силу", – сказал директор департамента "Райффайзен Банка" Эмал Бахтари.Глава правления банка "Глобус" Сергей Мамедов также не ожидает пропорционального увеличения спроса после кратного повышения лимита. Он отметил, что международные резервы дают госрегулятору возможность сглаживать чрезмерные колебания курса, высокая учетная ставка должна поддерживать привлекательность гривневых инструментов, однако такая модель в значительной степени зависит от ритмичности зарубежной финансовой помощи.Дилер департамента "ОТП Банка" Антон Куринный также прогнозирует рост спроса на валюту. Он не ожидает от этого существенного влияния на межбанковский рынок, где более весомыми факторами остаются потребности импортеров и дефицит экспортной выручки.Дополнительный спрос может возникнуть и на наличном рынке после увеличения дневного лимита на снятие валюты со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн, поскольку наличный курс держится близко к межбанковским котировкам, а иногда и ниже их, отметил Куринный.Отдельным риском Мамедов назвал ухудшение соотношения между импортом и экспортом товаров. По его данным, в январе-июле 2026 года импорт товаров составил $58,1 млрд, тогда как экспорт – $24,1 млрд, в результате чего отрицательное сальдо достигло около $34 млрд.Дальнейшее увеличение торгового дисбаланса и проблемы с морской логистикой могут усиливать структурный спрос на валюту и потребность в интервенциях НБУ, тогда как динамика резервов также будет зависеть от объемов международного финансирования, отметил банкир.Ограниченный риск перетока сбережений населения с гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в валюту директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицин оценил как ограниченный.По его мнению, рост вложений населения в ОВГЗ был связан прежде всего с их более высокой доходностью по сравнению с ожидаемой девальвацией гривны."Если объем таких депозитов снизится, а банкам понадобится валютный ресурс для проведения активных операций, в частности кредитования, ставки по валютным депозитам могут несколько вырасти. В то же время это не обязательно станет общей тенденцией для всего банковского сектора", – отметил Печерицин.Повышение дневного лимита на снятие наличной валюты теоретически также может усилить интерес населения к валютным депозитам. По оценке Печерицына, учитывая средние доходы и сбережения населения, этот эффект не будет массовым и не приведет к кратному росту таких вкладов.НБУ с 11 августа увеличил месячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты до 200 тыс. гривен с 50 тыс. гривен и распространил его на покупку безналичных банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов.Украинский госрегулятор также повысил дневной лимит с 100 тыс. грн до 200 тыс. грн на снятие населением наличных средств с валютных счетов на Украине и за рубежом. Он также смягчил ряд других валютных ограничений для физических и юридических лиц.НБУ заявил, что новый пакет послаблений не создаст рисков для устойчивости валютного рынка и уже учтен в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предусматривает увеличение международных резервов до почти $70 млрд в 2026 году.Тем временем Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины ПышногоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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