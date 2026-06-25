https://ukraina.ru/20260625/eto-vygodno-isteblishmentu-ermakov-o-radikalizme-britanii-i-udarakh-vsu-vglub-rossii-1080603512.html

"Это выгодно истеблишменту": Ермаков о радикализме Британии и ударах ВСУ вглубь России

"Это выгодно истеблишменту": Ермаков о радикализме Британии и ударах ВСУ вглубь России - 25.06.2026 Украина.ру

"Это выгодно истеблишменту": Ермаков о радикализме Британии и ударах ВСУ вглубь России

Радикализм Британии в вопросе ударов вглубь России — это осознанная попытка Лондона выступить авангардом НАТО. Смена лиц в кабинетах не изменит курса на гибридную войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-06-25T05:15

2026-06-25T05:15

2026-06-25T05:15

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.Журналист поинтересовался, является ли радикальная позиция Британии относительно ударов вглубь России личной инициативой Стармера или частью коллективной стратегии НАТО. По мнению Ермакова, это осознанная попытка британцев: выступить авангардом европейского движения."Здесь играют роль исторические отношения: Лондон традиционно воспринимает Россию как главного геополитического конкурента", — пояснил политолог.По словам эксперта, несмотря на смену лиц в кабинетах, общий курс Великобритании на активизацию антироссийских действий через гибридную войну сохраняется. "Это выгодно и британскому истеблишменту, и их военно-промышленному лобби, и военным, которым хочется доказать свою значимость", — отметил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, великобритания, британия, кир стармер, карл iii, украина.ру, война, кризис, главные новости, главное, мир без границ, нато, аналитики, аналитика