https://ukraina.ru/20260625/eto-vygodno-isteblishmentu-ermakov-o-radikalizme-britanii-i-udarakh-vsu-vglub-rossii-1080603512.html
"Это выгодно истеблишменту": Ермаков о радикализме Британии и ударах ВСУ вглубь России
"Это выгодно истеблишменту": Ермаков о радикализме Британии и ударах ВСУ вглубь России - 25.06.2026 Украина.ру
"Это выгодно истеблишменту": Ермаков о радикализме Британии и ударах ВСУ вглубь России
Радикализм Британии в вопросе ударов вглубь России — это осознанная попытка Лондона выступить авангардом НАТО. Смена лиц в кабинетах не изменит курса на гибридную войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
2026-06-25T05:15
2026-06-25T05:15
2026-06-25T05:15
новости
россия
великобритания
британия
кир стармер
карл iii
украина.ру
война
кризис
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056141522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c4bb721a6e9a7df05f30c13629a5081.jpg
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.Журналист поинтересовался, является ли радикальная позиция Британии относительно ударов вглубь России личной инициативой Стармера или частью коллективной стратегии НАТО. По мнению Ермакова, это осознанная попытка британцев: выступить авангардом европейского движения."Здесь играют роль исторические отношения: Лондон традиционно воспринимает Россию как главного геополитического конкурента", — пояснил политолог.По словам эксперта, несмотря на смену лиц в кабинетах, общий курс Великобритании на активизацию антироссийских действий через гибридную войну сохраняется. "Это выгодно и британскому истеблишменту, и их военно-промышленному лобби, и военным, которым хочется доказать свою значимость", — отметил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.
россия
великобритания
британия
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056141522_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e65eebe050b98ae722c80382157f832.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, великобритания, британия, кир стармер, карл iii, украина.ру, война, кризис, главные новости, главное, мир без границ, нато, аналитики, аналитика
Новости, Россия, Великобритания, Британия, Кир Стармер, Карл III, Украина.ру, война, кризис, Главные новости, главное, Мир без границ, НАТО, аналитики, Аналитика
"Это выгодно истеблишменту": Ермаков о радикализме Британии и ударах ВСУ вглубь России
Радикализм Британии в вопросе ударов вглубь России — это осознанная попытка Лондона выступить авангардом НАТО. Смена лиц в кабинетах не изменит курса на гибридную войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.
Журналист поинтересовался, является ли радикальная позиция Британии относительно ударов вглубь России личной инициативой Стармера или частью коллективной стратегии НАТО. По мнению Ермакова, это осознанная попытка британцев: выступить авангардом европейского движения.
"Здесь играют роль исторические отношения: Лондон традиционно воспринимает Россию как главного геополитического конкурента", — пояснил политолог.
По словам эксперта, несмотря на смену лиц в кабинетах, общий курс Великобритании на активизацию антироссийских действий через гибридную войну сохраняется.
"Это выгодно и британскому истеблишменту, и их военно-промышленному лобби, и военным, которым хочется доказать свою значимость", — отметил собеседник Украина.ру.