Американская блокада лишила Кубу прямых авиарейсов и туристов из России - 14.08.2026 Украина.ру
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Американская блокада лишила Кубу прямых авиарейсов и туристов из России
Американская блокада лишила Кубу прямых авиарейсов и туристов из России - 14.08.2026 Украина.ру
Американская блокада лишила Кубу прямых авиарейсов и туристов из России
Куба по итогам первого полугодия потеряла до 70% российского турпотока из-за остановки прямого авиасообщения, вызванного топливной блокадой США. Об этом со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Артура Мурадяна в ночь на 14 августа пишет РИА Новости
2026-08-14T02:20
2026-08-14T02:20
украина.ру
новости
куба
россия
туризм
авиация
перевозчики
топливо
блокада
сша
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Прямое авиасообщение между Россией и Кубой было прекращено в феврале в связи с невозможностью заправки самолётов топливом на Острове Свободы из-за действий США. При этом, согласно данным онлайн-агрегаторов по продаже авиабилетов, в столицу Кубы — Гавану можно долететь из Москвы с несколькими пересадками, например в Стамбуле и Майями."Из-за остановки [прямого] авиасообщения Куба потеряла 70% российского турпотока в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025", — рассказал агентству Мурадян.Президент США Дональд Трамп в январе объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов. Он также подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих на Кубу нефть.Фактически введённая США блокада усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.В июле американские СМИ сообщили, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат. Подробнее - в публикации США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS.Ранее сообщалось, что президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, новости, куба, россия, туризм, авиация, перевозчики, топливо, блокада, сша, дональд трамп, санкции, мир без границ
Украина.ру, Новости, Куба, Россия, туризм, авиация, перевозчики, топливо, блокада, США, Дональд Трамп, санкции, Мир без границ

Американская блокада лишила Кубу прямых авиарейсов и туристов из России

02:20 14.08.2026
 
© AP / Christine ArmarioКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© AP / Christine Armario
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Куба по итогам первого полугодия потеряла до 70% российского турпотока из-за остановки прямого авиасообщения, вызванного топливной блокадой США. Об этом со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Артура Мурадяна в ночь на 14 августа пишет РИА Новости
Прямое авиасообщение между Россией и Кубой было прекращено в феврале в связи с невозможностью заправки самолётов топливом на Острове Свободы из-за действий США. При этом, согласно данным онлайн-агрегаторов по продаже авиабилетов, в столицу Кубы — Гавану можно долететь из Москвы с несколькими пересадками, например в Стамбуле и Майями.
"Из-за остановки [прямого] авиасообщения Куба потеряла 70% российского турпотока в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025", — рассказал агентству Мурадян.
Президент США Дональд Трамп в январе объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов. Он также подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих на Кубу нефть.
Фактически введённая США блокада усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
В июле американские СМИ сообщили, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат. Подробнее - в публикации США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS.
Ранее сообщалось, что президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя.
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