https://ukraina.ru/20260622/zaminka-ili-britanskiy-kapkan-sergey-ermakov-o-posledstviyakh-otstavki-starmera-dlya-kieva-nato-i-1080504777.html

Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России

Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России - 22.06.2026 Украина.ру

Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России

Британию снова трясет от отставок, но изменится ли что-то на украинском фронте? Пойдет ли новый премьер на риск ради сохранения статуса лидера НАТО или Киев ждет похолодание в отношениях? Станет ли новый кабинет министров так же азартно лоббировать удары вглубь России, и почему британское ВПК не позволит Лондону сойти с милитаристских рельсов?

2026-06-22T19:19

2026-06-22T19:19

2026-06-22T19:19

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Истинные причины британского радикализма и будущее внешней политики Лондона в интервью изданию Украина.ру проанализировал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков.Премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер объявил о своей отставке, выступив 22 июня с заявлением на Даунинг-стрит. Он сообщил королю Карлу III о решении покинуть свой пост на фоне внутреннего партийного кризиса.— Сергей Михайлович, Стармер стремился сделать Британию лидером европейского фланга НАТО. Как его уход отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией?— Любая отставка главы исполнительной власти в такой стране, как Великобритания, вносит элемент неопределенности. Новое руководство неизбежно будет расставлять иные акценты. Однако если мы говорим о векторе НАТО, то Британия продолжит попытки сохранить за собой роль ключевого европейского партнера США в области безопасности и обороны. В стране существует устойчивый внутриэлитный консенсус. Даже набирающие силу оппозиционные движения, такие как "Партия реформ Великобритании" Найджела Фаража, в целом придерживаются позиции, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы. Для Лондона НАТО — это центральный элемент, который удерживает США в Европе, что британцы считают критически важным. С другой стороны, это повышает статус Британии.Об этом говорил и Карл III, когда был с визитом в США в этом году. Монархия подает важный сигнал, при том, что король Карл III — фигура далеко не номинальная в системе управления. Его заявления о защите демократических ценностей и единстве Запада подтверждают, что стратегических перемен в курсе Лондона ожидать не стоит.— Тем не менее, отставке Стармера предшествовал уход ключевых фигур из оборонного ведомства...— Да, уход министра обороны Джона Хили и его заместителя по вооруженным силам Алистера Карнса был связан с тем, что Стармер, по мнению многих, уделял недостаточно внимания росту военных расходов и боеготовности Британии. Поэтому, полагаю, в стране стоит ожидать серьезную внутреннюю борьбу за еще большую милитаризацию курса. У милитаристов, думаю, вряд ли что-то получится, но на предстоящем саммите [НАТО] Британия, скорее всего, под давлением США возьмет на себя еще больше обязательств по прикрытию северных флангов альянса. Мы видим, что командование НАТО в Норфолке переходит под британское начало — именно Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику.— Как смена власти в Лондоне повлияет на поддержку ВСУ, поставки дальнобойного оружия и работу военных специалистов на Украине?— Британия останется в прежней колее, но для Киева открывается "окно вызовов". Сейчас украинскому руководству придется заново выстраивать личные отношения с новыми лицами в Лондоне. Если возникнет "холодок" в этих отношениях, поддержка Украины не прекратится, но вопрос в том, с каким азартом и искренностью она будет продолжаться британцами.За последние годы в Британии произошла настоящая чехарда правительств, но курс консерваторов мало чем отличался от курса лейбористов. Именно предыдущее правительство активно лоббировало передачу разведывательных данных и дальнобойных ракет ВСУ, а также снятие ограничений на удары вглубь территории России.Сейчас в украинско-британских отношениях может возникнуть техническая пауза, вызванная демократическими процедурами. Эту паузу Киев постарается использовать. И ему важно не испортить ситуацию из-за лишней ажитации, которая не всегда соответствует реалиям на фронте. Нам также стоит присмотреться и извлечь свои выгоды из создавшегося в Британии положения.— Есть ли шансы на установление личного контакта между Владимиром Зеленским и преемниками Кира Стармера?— Думаю, отношения Зеленского, например, с Энди Бернемом (который рассматривается как один из влиятельных политиков) вряд ли будут замечательными. Бернем — амбициозный лидер, получивший серьезную поддержку британцев, по крайней мере в Манчестере.В любом случае, на фоне геополитического курса Запада [Киев и Лондон] на публике будут сохранять более благостную картину и обходиться без резких заявлений в отношении поддержки украинцев. Но из-за бюрократических вещей, связанных со сменой кабинета министров Британии, вполне вероятны неопределенность и задержки в поставках помощи Украине.— Британия сегодня — едва ли не самый радикальный сторонник ударов вглубь России. Это была личная инициатива Стармера или часть коллективной стратегии НАТО?— На мой взгляд, это осознанная попытка британцев выступить авангардом европейского движения, как я уже упомянул ранее. Здесь играют роль исторические отношения: Лондон традиционно воспринимает Россию как главного геополитического конкурента. Несмотря на смену лиц в кабинетах, общий курс Великобритании на активизацию антироссийских действий через гибридную войну сохраняется. Это выгодно и британскому истеблишменту, и их военно-промышленному лобби, и военным, которым хочется доказать свою значимость.— Существуют ли в Британии силы, готовые к конструктивному диалогу с Москвой?— Теоретически, да. В Британии есть силы, готовые больше сосредоточиться на решении внутренних вопросов и на поиске конструктива в отношениях с Москвой. Однако на них оказывается колоссальное давление. Например, "Партию реформ Великобритании" Найджела Фаража буквально заставляют заявлять о поддержке Украины, даже если их реальные взгляды склоняются к необходимости переговоров и налаживании связей с Россией. Логика Запада в целом и Лондона в частности — это не сдерживание, а прямое противоборство.Сомнений в том, что британские власти и оппозиция приняла решение воевать, нет. Отбиться от этого британского решения будет крайне сложно. Но один шанс все же есть. Об этом — в интервью Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия.

https://ukraina.ru/20260409/sergey-ermakov-nato-ne-khochet-i-boitsya-voyny-s-rossiey-no-kievskomu-rezhimu-teryat-nechego-1077687123.html

https://ukraina.ru/20260621/otstavka-starmera-obedinyaet-vsekh-nas-dmitriev-ironichno-otreagiroval-na-slova-trampa-1080461301.html

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