https://ukraina.ru/20260814/blokada-portov-grozit-katastrofoy-dlya-selskogo-khozyaystva-ukrainy--reuters-1082473724.html

Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters

Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters - 14.08.2026 Украина.ру

Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters

Проблемы с портовой логистикой из-за российских ударов грозят сельскохозяйственной отрасли Украины огромными потерями. Об этом в ночь на 14 августа пишет Reuters

2026-08-14T02:53

2026-08-14T02:53

2026-08-14T02:53

украина.ру

новости

reuters

украина

харьковская область

экспорт

порты

сельское хозяйство

кризис

экономический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082473603_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2e6c26e1198555a9f0b545ee0b1d7d71.jpg

Украинские фермеры в этом году получили хороший урожай, но не могут продать свою продукцию, что лишает их доходов, необходимых для посевных работ. Один из украинских аграриев назвал сложившуюся ситуацию настоящей катастрофой."Если Украина сегодня не посеет свои посевы, если Украина не посеет рапс, который нужен полякам и немцам, не посеет пшеницу, не посеет озимые культуры и не подготовит почву к весенним работам, то через год мы станем свидетелями настоящего продовольственного кризиса", — цитирует издание директора сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области Феликса Федорова.Reuters пишет, что Киев не в состоянии предпринять меры для стабилизации ситуации, а уже анонсированные шаги не решают существующие проблемы."Сельское хозяйство составляет почти 60% экспортных доходов Украины, и блокада усиливает давление на и без того хрупкую экономику военного времени", — говорится в публикации.23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе, образовавшемся на польско-украинской границе на фоне блокады Россией черноморских портов Украины. Количество грузовиков в очереди на выезд в Польшу достигло почти 6,5 тысячи, при времени ожидания до 7 суток.В начале августа сообщалось, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, reuters, украина, харьковская область, экспорт, порты, сельское хозяйство, кризис, экономический кризис, украинский кризис, пшеница, апк