Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters - 14.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260814/blokada-portov-grozit-katastrofoy-dlya-selskogo-khozyaystva-ukrainy--reuters-1082473724.html
Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters
Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters - 14.08.2026 Украина.ру
Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters
Проблемы с портовой логистикой из-за российских ударов грозят сельскохозяйственной отрасли Украины огромными потерями. Об этом в ночь на 14 августа пишет Reuters
2026-08-14T02:53
2026-08-14T02:53
украина.ру
новости
reuters
украина
харьковская область
экспорт
порты
сельское хозяйство
кризис
экономический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082473603_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2e6c26e1198555a9f0b545ee0b1d7d71.jpg
Украинские фермеры в этом году получили хороший урожай, но не могут продать свою продукцию, что лишает их доходов, необходимых для посевных работ. Один из украинских аграриев назвал сложившуюся ситуацию настоящей катастрофой."Если Украина сегодня не посеет свои посевы, если Украина не посеет рапс, который нужен полякам и немцам, не посеет пшеницу, не посеет озимые культуры и не подготовит почву к весенним работам, то через год мы станем свидетелями настоящего продовольственного кризиса", — цитирует издание директора сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области Феликса Федорова.Reuters пишет, что Киев не в состоянии предпринять меры для стабилизации ситуации, а уже анонсированные шаги не решают существующие проблемы."Сельское хозяйство составляет почти 60% экспортных доходов Украины, и блокада усиливает давление на и без того хрупкую экономику военного времени", — говорится в публикации.23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе, образовавшемся на польско-украинской границе на фоне блокады Россией черноморских портов Украины. Количество грузовиков в очереди на выезд в Польшу достигло почти 6,5 тысячи, при времени ожидания до 7 суток.В начале августа сообщалось, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082473603_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_a3c7c17d0980243580133f77c4d17948.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, reuters, украина, харьковская область, экспорт, порты, сельское хозяйство, кризис, экономический кризис, украинский кризис, пшеница, апк
Украина.ру, Новости, Reuters, Украина, Харьковская область, экспорт, порты, Сельское хозяйство, кризис, экономический кризис, украинский кризис, пшеница, АПК

Блокада портов грозит катастрофой для сельского хозяйства Украины — Reuters

02:53 14.08.2026
 
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Проблемы с портовой логистикой из-за российских ударов грозят сельскохозяйственной отрасли Украины огромными потерями. Об этом в ночь на 14 августа пишет Reuters
Украинские фермеры в этом году получили хороший урожай, но не могут продать свою продукцию, что лишает их доходов, необходимых для посевных работ. Один из украинских аграриев назвал сложившуюся ситуацию настоящей катастрофой.
"Если Украина сегодня не посеет свои посевы, если Украина не посеет рапс, который нужен полякам и немцам, не посеет пшеницу, не посеет озимые культуры и не подготовит почву к весенним работам, то через год мы станем свидетелями настоящего продовольственного кризиса", — цитирует издание директора сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области Феликса Федорова.
Reuters пишет, что Киев не в состоянии предпринять меры для стабилизации ситуации, а уже анонсированные шаги не решают существующие проблемы.
"Сельское хозяйство составляет почти 60% экспортных доходов Украины, и блокада усиливает давление на и без того хрупкую экономику военного времени", — говорится в публикации.
23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе, образовавшемся на польско-украинской границе на фоне блокады Россией черноморских портов Украины. Количество грузовиков в очереди на выезд в Польшу достигло почти 6,5 тысячи, при времени ожидания до 7 суток.
В начале августа сообщалось, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиReutersУкраинаХарьковская областьэкспортпортыСельское хозяйствокризисэкономический кризисукраинский кризиспшеницаАПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:43Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters
08:21"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"
08:13Для чего NASA включило Крым в состав России: Хавич объяснил, какие сигналы Трамп посылает Путину
08:00В борьбе за ленд-лиз. 85 лет "Атлантической хартии"
07:52Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
07:27Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
07:05Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
07:00Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
06:46Число сбитых в Ленобласти БПЛА выросло до 51. В порту Усть-Луга возгорание
06:30Бандеровцы снесут памятник советскому генералу Маргелову в Днепропетровске
06:11Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше
06:00"Гибкая оборона" ВСУ рухнула под Харьковом: Драпатый загнал украинскую армию в ловушку
05:59"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА
05:52Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом
05:45Политолог о крахе Америки: США превращаются в неуправляемого монстра с ядерным оружием
05:36Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
05:30"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми
05:23Голодные игры по-украински: полки пустеют, а Зеленскому не до этого — только мобилизация
05:15Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"
05:03Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт война
Лента новостейМолния