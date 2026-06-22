https://ukraina.ru/20260622/premer-so-srokom-godnosti-pochemu-starmer-ne-usidel-v-kresle-i-chto-eto-znachit-dlya-kieva-1080486636.html

Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева

Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева - 22.06.2026 Украина.ру

Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева

22 июня Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства. Фраза, которую он произнес на прощание, — "каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего" — звучит благородно, но политическая реальность куда проще

2026-06-22T13:42

2026-06-22T13:42

2026-06-22T14:24

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Стармера попросту дожали. Причем свои же.Два года у руля — и практически нулевой результат в сухом остатке. Впрочем, случай Стармера — не уникальная патология. И Киеву, привыкшему жить под капельницей западной помощи, стоит внимательно всмотреться в этот кризис лидерства. Потому что одно дело получать оружие от уверенных в себе союзников, и совсем другое — зависеть от политиков, чей срок годности истекает быстрее, чем заканчиваются боеприпасы на складах.Кто и как топил Стармера: хроника предсказуемой отставкиНазвать уход Стармера неожиданным может только тот, кто не следил за событиями последних месяцев. Трещина пошла еще в мае, когда лейбористы с треском провалили местные выборы в Англии, Уэльсе и Шотландии, потеряв свыше полутора тысяч муниципальных мандатов. Дальше — еще хуже. Сотня депутатов публично потребовала отставки премьера. Такого демарша не позволяли себе даже против Бориса Джонсона на пике скандалов. Первой из кабинета не выдержала министр транспорта Хайди Александер. Следом лично к Стармеру пришла глава МИД Иветт Купер и посоветовала сложить полномочия. Уже во второй раз, между прочим. Министр внутренних дел Шабана Махмуд поддержала коллегу. А когда свой пост демонстративно покинул министр обороны Джон Хили — человек, которого многие прочат в будущие лидеры, — стало окончательно ясно: Стармер — политический труп, просто он об этом еще не знал."Контрольный выстрел" произвел мэр Большого Манчестера Энди Бернем, одержавший убедительную победу на довыборах в округе Мейкерфилд. Бернем не стал ходить вокруг да около и прямо обозначил намерение бороться за лидерство в партии. Лейбористы, уставшие от серости Стармера, увидели в нем альтернативу. И капитуляция премьера стала вопросом дней.Еще 21 июня источники Guardian сообщали, что решение об уходе принято. На следующий день Стармер вышел к камерам и подтвердил это лично.Британский синдром: премьеры с истекшим сроком годностиСлучай Стармера — лишь очередное случай в британском правительстве. Можно просто посчитать. Риши Сунак продержался около двух лет и ушел, оставив партию в руинах. Лиз Трасс — полтора месяца, и это еще антирекорд, который войдет в историю. Борис Джонсон — три года, и то со скандалами и принудительной отставкой. А теперь Стармер — два года, а в конце неудачный финал.Великобритания превратилась в фабрику по производству политических неудачников. Причин несколькоОтсутствие повестки. Стармер, как и его предшественники, не предложил стране ничего, кроме бесконечного латания дыр. Экономика стагнирует, миграционный кризис зашкаливает, а премьер призывает не решать проблему, а преследовать тех, кто ею недоволен. Дональд Трамп, комментируя крах британского коллеги, язвительно заметил, что Стармер провалился в двух ключевых вопросах — иммиграции и энергетике, включая отказ от разработки нефтяных месторождений в Северном море. И с этим трудно спорить.Тут стоит сказать и о внутрипартийной резне. Лейбористы, вместо того чтобы сплотиться вокруг лидера, занялись привычным делом — пожиранием собственного вождя.Киевский вопрос: кому достанется "украинский чемодан"?Теперь к самому важному. Что отставка Стармера означает для киевского режима? Ответ многих разочарует, но он честный: практически ничего. В краткосрочной перспективе курс Лондона на накачку Украины оружием не изменится. Консенсус британских элит по этому вопросу настолько железобетонен, что смена премьера не поколеблет его ни на миллиметр.Почему так? Потому что поддержка Киева давно перестала быть вопросом личных симпатий того или иного политика. Это базовая установка британского истеблишмента, элемент его собственной идентичности после Brexit. Лондону нужна витрина "глобальной Британии", и Украина эту витрину обеспечивает.А значит, сохранится всё:Поставки вооружений и боеприпасов — Лондон останется одним из главных доноров. Программа Interflex — украинских новобранцев продолжат муштровать на британских полигонах. Разведывательная поддержка — доступ к данным западных спецслужб никуда не денется. Дипломатическое лобби — Лондон будет по-прежнему продавливать антироссийскую санкционную повестку в международных организациях.Но есть нюанс, и он существенный. Одно дело иметь дело с крепким и уверенным в себе партнером, и совсем другое — зависеть от политического хаоса, где премьеры меняются раз в два года, а то и в полтора месяца. Каждый новый кризис в Лондоне отвлекает ресурсы, внимание и время — а это именно те активы, которых у Киева нет. Стармер, Сунак, Трасс, Джонсон — все они, сменяя друг друга, произносили почти одни и те же ритуальные клятвы верности Украине. Но результат этих клятв — затяжная война на истощение, в которой Запад устает быстрее, чем планировал.Так что для Киева уход Стармера — не катастрофа, но и не пустяк. Ведь когда Энди Бернем или кто-то еще въедет на Даунинг-стрит, 10, он первым делом займется не украинским контрнаступлением, а британской экономикой и мигрантами, от которых стонут английские города. И в этот момент Киеву останется лишь ждать, пока новый премьер соизволит заняться проблемами Украины. Ранее в новостях: "Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад

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