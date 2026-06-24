https://ukraina.ru/20260624/tramp-podstraivaet-politiku-pod-vnutrennie-problemy--ischenko-o-sanktsionnom-davlenii-ssha-1080591328.html

"Трамп подстраивает политику под внутренние проблемы" — Ищенко о санкционном давлении США

"Трамп подстраивает политику под внутренние проблемы" — Ищенко о санкционном давлении США - 24.06.2026 Украина.ру

"Трамп подстраивает политику под внутренние проблемы" — Ищенко о санкционном давлении США

Из-за договоренностей с Ираном цены на нефть пошли вниз, и Трамп готов вернуться к санкционному давлению на Россию. Однако предыдущие ограничения не дали результата, и вряд ли США пойдут на военно-политическое обострение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-24T16:28

2026-06-24T16:28

2026-06-24T16:28

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Отвечая на вопрос о том, выполнит ли Дональд Трамп свое обещание ввести санкции против России, эксперт заявил, что президент США попытается это сделать, но его действия будут ограничены внутриполитическими проблемами и неэффективностью предыдущих ограничений.Ищенко заявил, что из-за договоренности с Ираном цены на нефть уже пошли вниз и будут снижаться дальше. "Зависимость США от нефти снизится. Поэтому опять можно будет вводить санкции против нашей нефтянки. Посмотрим, как они будут действовать. Предыдущие ограничения не очень действовали, но проблемы были", — пояснил он.По мнению политолога, вряд ли США пойдут на дополнительное военно-политическое обострение, как это делает Британия. "Для того, чтобы попытаться добиться от России каких-то уступок, Трамп пойдет на хотя бы номинальное введение санкций или на обещание их ввести: "Подождите немного. Выборы проведем, и сразу же введем", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Трамп будет ориентироваться на свои внутриполитические проблемы, поскольку республиканцы по всем опросам проигрывают демократам всухую, и поэтому американский лидер будет подстраивать свою внешнюю политику под решение внутренних проблем.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, иран, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, санкции, антироссийские санкции, политика, международная политика, нефть, цены на нефть, выборы