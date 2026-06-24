https://ukraina.ru/20260624/tramp-podstraivaet-politiku-pod-vnutrennie-problemy--ischenko-o-sanktsionnom-davlenii-ssha-1080591328.html
"Трамп подстраивает политику под внутренние проблемы" — Ищенко о санкционном давлении США
"Трамп подстраивает политику под внутренние проблемы" — Ищенко о санкционном давлении США - 24.06.2026 Украина.ру
"Трамп подстраивает политику под внутренние проблемы" — Ищенко о санкционном давлении США
Из-за договоренностей с Ираном цены на нефть пошли вниз, и Трамп готов вернуться к санкционному давлению на Россию. Однако предыдущие ограничения не дали результата, и вряд ли США пойдут на военно-политическое обострение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-24T16:28
2026-06-24T16:28
2026-06-24T16:28
новости
сша
россия
иран
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
санкции
антироссийские санкции
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060772968_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_4d66beb9fa52c5835ed6921cbd6b48c4.jpg
Отвечая на вопрос о том, выполнит ли Дональд Трамп свое обещание ввести санкции против России, эксперт заявил, что президент США попытается это сделать, но его действия будут ограничены внутриполитическими проблемами и неэффективностью предыдущих ограничений.Ищенко заявил, что из-за договоренности с Ираном цены на нефть уже пошли вниз и будут снижаться дальше. "Зависимость США от нефти снизится. Поэтому опять можно будет вводить санкции против нашей нефтянки. Посмотрим, как они будут действовать. Предыдущие ограничения не очень действовали, но проблемы были", — пояснил он.По мнению политолога, вряд ли США пойдут на дополнительное военно-политическое обострение, как это делает Британия. "Для того, чтобы попытаться добиться от России каких-то уступок, Трамп пойдет на хотя бы номинальное введение санкций или на обещание их ввести: "Подождите немного. Выборы проведем, и сразу же введем", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Трамп будет ориентироваться на свои внутриполитические проблемы, поскольку республиканцы по всем опросам проигрывают демократам всухую, и поэтому американский лидер будет подстраивать свою внешнюю политику под решение внутренних проблем.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину" на сайте Украина.ру.
сша
россия
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060772968_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7cf5d873d61e06dc71c2be86cf169fa9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, иран, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, санкции, антироссийские санкции, политика, международная политика, нефть, цены на нефть, выборы
Новости, США, Россия, Иран, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, санкции, антироссийские санкции, политика, Международная политика, нефть, цены на нефть, выборы
"Трамп подстраивает политику под внутренние проблемы" — Ищенко о санкционном давлении США
Из-за договоренностей с Ираном цены на нефть пошли вниз, и Трамп готов вернуться к санкционному давлению на Россию. Однако предыдущие ограничения не дали результата, и вряд ли США пойдут на военно-политическое обострение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, выполнит ли Дональд Трамп свое обещание ввести санкции против России, эксперт заявил, что президент США попытается это сделать, но его действия будут ограничены внутриполитическими проблемами и неэффективностью предыдущих ограничений.
Ищенко заявил, что из-за договоренности с Ираном цены на нефть уже пошли вниз и будут снижаться дальше. "Зависимость США от нефти снизится. Поэтому опять можно будет вводить санкции против нашей нефтянки. Посмотрим, как они будут действовать. Предыдущие ограничения не очень действовали, но проблемы были", — пояснил он.
По мнению политолога, вряд ли США пойдут на дополнительное военно-политическое обострение, как это делает Британия.
"Для того, чтобы попытаться добиться от России каких-то уступок, Трамп пойдет на хотя бы номинальное введение санкций или на обещание их ввести: "Подождите немного. Выборы проведем, и сразу же введем", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что Трамп будет ориентироваться на свои внутриполитические проблемы, поскольку республиканцы по всем опросам проигрывают демократам всухую, и поэтому американский лидер будет подстраивать свою внешнюю политику под решение внутренних проблем.