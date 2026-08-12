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Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ

Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ - 12.08.2026 Украина.ру

Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ

Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ по населенным пунктам российского региона. Об этом сообщил его губернатор Евгений Балицкий

2026-08-12T18:51

2026-08-12T18:51

2026-08-12T18:51

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"В городе Токмаке в результате атаки БПЛА противника повреждены частные домовладения. Один житель пострадал — мужчина 1987 года рождения, во время удара он находился во дворе своего дома", - сообщил Балицкий в своем телеграм-канале.Также он сообщил, что в городе Токмаке в результате атаки БПЛА противника повреждены частные домовладения. Пострадал мужчина 1987 года рождения - во время удара он находился во дворе своего дома."В селе Тимошевка Михайловского муниципального округа при атаке БПЛА противника по территории частного домовладения пострадал мужчина 1992 года рождения. В пгт Михайловка пострадал мужчина 1981 года рождения", - проинформировал губернатор.По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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