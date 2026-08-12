Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ - 12.08.2026 Украина.ру
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Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ
Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ - 12.08.2026 Украина.ру
Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ
Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ по населенным пунктам российского региона. Об этом сообщил его губернатор Евгений Балицкий
2026-08-12T18:51
2026-08-12T18:51
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"В городе Токмаке в результате атаки БПЛА противника повреждены частные домовладения. Один житель пострадал — мужчина 1987 года рождения, во время удара он находился во дворе своего дома", - сообщил Балицкий в своем телеграм-канале.Также он сообщил, что в городе Токмаке в результате атаки БПЛА противника повреждены частные домовладения. Пострадал мужчина 1987 года рождения - во время удара он находился во дворе своего дома."В селе Тимошевка Михайловского муниципального округа при атаке БПЛА противника по территории частного домовладения пострадал мужчина 1992 года рождения. В пгт Михайловка пострадал мужчина 1981 года рождения", - проинформировал губернатор.По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, запорожская область, токмак, евгений балицкий, всу, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, новые регионы
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Запорожская область, Токмак, Евгений Балицкий, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, мирные жители, Новые регионы

Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ

18:51 12.08.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© AP / Andrii Marienko
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Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ по населенным пунктам российского региона. Об этом сообщил его губернатор Евгений Балицкий
"В городе Токмаке в результате атаки БПЛА противника повреждены частные домовладения. Один житель пострадал — мужчина 1987 года рождения, во время удара он находился во дворе своего дома", - сообщил Балицкий в своем телеграм-канале.
Также он сообщил, что в городе Токмаке в результате атаки БПЛА противника повреждены частные домовладения. Пострадал мужчина 1987 года рождения - во время удара он находился во дворе своего дома.

"В селе Тимошевка Михайловского муниципального округа при атаке БПЛА противника по территории частного домовладения пострадал мужчина 1992 года рождения. В пгт Михайловка пострадал мужчина 1981 года рождения", - проинформировал губернатор.
По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа
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