https://ukraina.ru/20260622/1080412297.html

Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия

Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия - 22.06.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия

Все стороны сейчас осуществляют предвоенное маневрирование. Сомнений в том, что британские власти и оппозиция приняла решение воевать, у нас нет. Отбиться от этого британского решения будет крайне сложно. Но один шанс все же есть. И основа этого шанса – ликвидировать Украину как площадку для войны раньше, чем нам навяжут очередной этап конфликта.

2026-06-22T07:00

2026-06-22T07:00

2026-06-22T10:57

интервью

россия

украина

дональд трамп

ростислав ищенко

британия

европа

сша

суд

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоНа прошлой неделе российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительную стрельбу при опасном сближении с британской яхтой в проливе Ла-Манш. Инцидент произошел на фоне расширения практики сопровождения торговых судов российскими военными кораблями и усиления контроля западных стран за теневым флотом. Минобороны РФ подтвердило этот факт и заверило, что действия экипажа соответствовали международным правилам судоходства.- Ростислав Владимирович, является ли этот инцидент новым витком эскалации непростых отношении России и Британии? Будет ли теперь Лондон с новой силой пытаться ограничить движение наших военных кораблей через Ла-Манш, как он это делал в отношении наших торговых судов?- Во-первых, ограничить движение военных кораблей в открытом море Британия может только в том случае, если объявит войну России или фактически ее начнет. Во-вторых, новый виток эскалации может начаться только после войны. Пока же мы наблюдаем старый виток. И, судя по решительности британцев, которые устраивают провокации на каждом шагу, они-таки доведут дело до войны.Помните, что мы говорили об Украине, когда еще речь шла только про Донбасс? Если ваш оппонент хочет, чтобы вы воевали, он войну спровоцирует. Вы можете только эту войну оттянуть или попытаться выбрать время. Если на вас не нападают, а хотят вас спровоцировать, у вас есть небольшое пространство для маневра. Сегодня не хочу воевать – завтра хочу воевать. И наоборот. А выбора "буду-не буду воевать" у вас нет. За вас этот выбор сделали.Сейчас Британия активно ведет дело к большой европейской войне. Решение ими уже принято. И, судя по реакции их номинальных союзников, Германия, Финляндия и Прибалтика эту позицию разделяют. Польша боится, но тоже разделяет. Франция на уровне Макрона точно разделяет, но Макрон в следующем году уходит. Может быть, новый президент воевать не захочет. Хотя обычно в таких случаях Франция следовала за Британией.Короче говоря, значительная часть западной Европы так или иначе готова поддержать этот британский план большой европейской войны с Россией. И нынешний этап эскалации надо рассматривать как этап предвоенного маневрирования, когда на этапе приготовления к боевым действиям стороны как шахматисты пытаются в дебюте расставить фигуры таким образом, чтобы занять более выгодную позицию в партии.Сейчас стороны тоже пытаются занять более выгодные позиции, чтобы иметь преимущество в начале войны. Причем не только военное. Есть вещи, которые вы не измените. То, что Балтика стала натовским озером, отменить никто не может. Проблемы Калининграда и Санкт-Петербурга – это проблема географии, а не войны и политики. Но есть вещи, на которые вы можете повлиять.Выбор времени конфликта. Выбор формата конфликта. Работа с потенциальными противниками до последнего момента, чтобы уменьшить их число. Не надо, чтобы они нас любили. Надо, чтобы они с нами не воевали. Еще очень желательно не выводить конфликт из зоны обмена конвенциональными ударами, потому что выход в ядерную фазу сразу же делает войну неуправляемой. И, конечно, боеприпасы надо накапливать.Повторюсь, все стороны сейчас осуществляют предвоенное маневрирование. Сомнений в том, что британские власти и оппозиция приняла решение воевать, у нас нет. У нас это знают и понимают, что отбиться от этого британского решения будет крайне сложно. Но один шанс все же есть. И основа этого шанса – ликвидировать Украину как площадку для войны раньше, чем нам навяжут очередной этап конфликта.- Тем не менее, на прошлой неделе Россия одержала победу в международном арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Суд, несмотря на истерики Украины, отказался назначить Москве выплату компенсаций за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Также провалилась попытка киевского режима и Запада объявить Керченский пролив международным. В России и так знают, что это наши территории. Означает ли это, что теперь об этом знают во всем мире?- Да никто об этом ничего не знает. Просто решение суда соответствует международному морскому праву.С точки зрения большинства окружающих государств, территории от Крыма до Херсона являются спорными. Россия, и Украина заявляют, что это их конституционные регионы. При этом ни одна страна в мире не имеет права определить их принадлежность. Это может сделать только Совбез ООН. И если мы хотим, чтобы с точки зрения международного права была окончательно определена принадлежность этих территорий, надо подписать с Украиной соответствующее соглашение.Почему мы все время настаиваем, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья? Мы знаем, что это наше. Но это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от признания российского статуса.Если Украина это не признает, то это может признать Совбез ООН. Но в Совбезе есть страны, которые наложат вето на решение вопроса в пользу России, а Россия и Китай наложат вето на решение вопроса в пользу Украины. Следовательно, надо ликвидировать Украину как государство, чтобы не было второго претендента. И тогда понятно: все, что наше – наше.Но пока ничего этого нет, действует принцип морского права, когда за движение судов и обеспечение безопасности отвечает страна, которая фактически контролирует эти территории и акватории.Напомню, что у Украины уже были претензии по поводу конкретных маяков, но она каждый раз проигрывала. Тут тоже все очень просто. Если вы ходите безопасно ходить, вы будете обращаться к тому, кто реально обслуживает маяки и побережье. Поэтому арбитраж и не мог принять другое решение.И Россию он не может заставить выплачивать какие-то репарации, потому что это неподсудно данному суду. Не в его юрисдикции определять принадлежность территорий. Украина говорит: "Это наше море". Ей отвечают: "Хорошо. Только сейчас эта акватория контролируется Россией. Все вопросы к ней. Мы территориальными спорами не занимаемся. Все зависит от того, как вы с Россией решите".Более того, даже если какая-то страна признает эти территории российскими, это будет ее личная позиция относительно того, кого она поддерживает в данном споре. А с точки зрения международного права это будет спорная территория до тех пор, пока одно из государств не согласится снять свои претензии или пока кто-то из этих двух государств не исчезнет. Поэтому я бы так не обольщался по поводу данного решения арбитража.Во-первых, акватория – это место повышенной опасности. Там тонут суда и гибнут люди, если не обеспечивать безопасность должным образом. Допустим, Украина говорит: "Мы разрешим проход через Керченский пролив". А как они пойдут через пролив? Их пропустят? А лоцман у них есть, который их через пролив проведет? Это просто опасно для тех, кто попытается реализовать подобные мероприятия. Поэтому в Нидерландах как в традиционном морском государстве ни один суд не встанет на сторону Украины.Во-вторых, это не означает, что Запад в целом поменял свою позицию по российско-украинскому конфликту. Это лишь один пропагандистский нюанс, в котором Украина проиграла. Украинцы – ребята наглые. Они считают, что если что-то заявить, то в угоду им моментально изменят международное право. Да, часто бывает, что смотрят не на то, что написано, а на то, что выгодно. Но в данный момент никому невыгодно менять эти условия, потому что это может разрушить всю систему мировой торговли. Украине на это плевать, потому что она деньги из чужого кармана получает, а всем остальным – нет. Поэтому все так и развивается.- Также во Франции состоялся саммит G7, на котором Дональд Трамп сделал несколько заявлений. Во-первых, он сказал, что "сейчас мы закончим с Ираном, а потом вернемся к урегулированию украинского конфликта". Во-вторых, он пообещал новые санкции против России, как только нефть подешевеет (хотя он уже несколько раз анонсировал нечто подобное, но до сих пор ничего не было). Как думаете, будет ли он делать то, о чем он в последнее время говорил?- Он попытается реализовать то, что сказал.Трамп выскакивает из иранского капкана ободранным, но все-таки живым. И он стоял перед выбором: либо продолжать эскалацию с Китаем, либо вернуться на российское направление. После того, как его раздавил маленький Иран, идти на эскалацию с Китаем было бессмысленно. Там ситуация для США была бы еще хуже, и там грань большой войны значительно ближе находится.Более того, все американские союзники, которые могут выступить против Китая, находятся на островах. Помогать им США могут только в том случае, если начнут прорывать блокаду китайского флота. А если не помогать, то Китай разберет их быстренько на запчасти. И тогда встанет вопрос: "Зачем Штаты в это ввязались, если в итоге их выгнали из Юго-Восточной Азии?".Поэтому Трамп вынужден был вернуться на российское направление, чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов попытаться одержать крупную победу: "У нас есть соглашение между Россией и Украиной. Я обещал – я сделал". Хотя еще месяц назад Трамп и Рубио говорили, что США уходят и не вернуться к переговорам, потому что стороны друг друга ненавидят.Понятно, что США будут давить на Россию. Они возвращаются к своим европейским союзникам, которые на Россию давят. Трамп после своего заявления "Я опять займусь Россией" встретился с Зеленским, хотя Зеленский ему ничего не мог рассказать. И теперь Трампу надо склонять Россию к уступкам. А как нас можно склонить? Только за счет угроз новых санкций.Сейчас из-за договоренности с Ираном цены на нефть уже пошли вниз. Они будут снижаться дальше. Зависимость США от нефти снизится. Поэтому опять можно будет вводить санкции против нашей нефтянки. Посмотрим, как они будут действовать. Предыдущие ограничения не очень действовали, но проблемы были.Пойдут ли США на дополнительное военно-политическое обострение, как это делает Британия по принципу "Давайте захватывать все, что плывет и летит мимо нас"? Вряд ли. Но для того, чтобы попытаться добиться от России каких-то уступок, Трамп пойдет на хотя бы номинальное введение санкций или на обещание их ввести: "Подождите немного. Выборы проведем, и сразу же введем".При этом Трамп будет еще ориентироваться на свои внутриполитические проблемы. Дело же не в том, что республиканцы проигрывают демократам Конгресс. Они его, по всем опросам, проигрывают всухую. Более того, внутри самих республиканцев MAGA серьезно уступает консерваторам, которые всегда были склонны к союзу с демократами в вопросе СССР и России. Следовательно, Трамп будет подстраивать свою внешнюю политику под решение внутренних проблем.Повторюсь, пока для него возвращение к европейцам и попытка давить на Россию – логичный выход из иранской проблематики.22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее - в материале Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260617/dmitriy-golubovskiy-u-rossii-est-vozmozhnost-lishit-ukrainu-mostov-poka-evropa-ne-vosstanovila-ee-1080285459.html

россия

украина

британия

европа

сша

черное море

иран

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, британия, европа, сша, суд, черное море, иран, китай, украина.ру