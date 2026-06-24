https://ukraina.ru/20260624/pridem-tuda-kuda-nuzhno-stambul-i-ankoridzh-bumazhka-zelenskogo-putin-pro-ukrainu-1080570986.html

Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину

Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину - 24.06.2026 Украина.ру

Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину

Президент РФ Владимир Путин провел 23 июня встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, а также совещание с правительством, на которых сделал ряд заявлений по текущей ситуации вокруг украинского конфликта

2026-06-24T11:13

2026-06-24T11:13

2026-06-24T11:33

эксклюзив

россия

украина

запад

владимир путин

владимир зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079197077_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_bb30d57273bd1e054a190bf43a8c7ab4.jpg

Причины начала СВОРоссийский президент вновь акцентировал внимание на том, что ДНР и ЛНР выбрали свой путь в соответствии с уставом ООН, который подразумевает право наций на самоопределение. После этого в Киеве начали военную операцию против народных республик Донбасса.По его словам, эти действия Украины и Запада вынудили Россию начать СВО."Все привело к тому, что мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали", - сказал глава государства.Ситуация на фронтеПутин подчеркнул: российская армия продвигается вперед на всей линии соприкосновения."Там же (на фронте - ред.) их долбят ребята (военнослужащие ВС РФ - ред.) каждый день, каждый божий день идут - придем туда, куда нужно", - сказал он.Президент отметил, что российские военные сейчас "добирают" Константиновку в подконтрольной пока еще Киеву части ДНР.Террористические атаки со стороны УкраиныИз предыдущей части вытекает и следующий вывод - усиливающийся террор со стороны ВСУ и украинских спецслужб является следствием тяжелого положения на фронте."Киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон - о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят", - отметил Путин.Такие теракты, особенно когда в них гибнут дети, только стимулируют российских бойцов продолжать свое дело."Такие выпады, особенно удары по детям, конечно, стимулируют, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело", - заявил российский президент.Для киевского режима нет другого обозначения, кроме неонацистского, добавил он.Удары по гражданской инфраструктуреПрокомментировал Путин и ситуацию с прилетами по НПЗ и объектам энергетики в различных городах России."Дополнительные угрозы, которые России пытается создать киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительства Российской Федерации, руководителей регионов должны сводиться к минимуму", - отметил он.По словам главы государства, удары по гражданской инфраструктуре имеют цель "раскачать" российское общество."Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, а то, что на фронте [происходит], они за скобки выносят", - резюмировал Путин.Переговоры с УкраинойПрезидент отметил, что переговоры с Киевом возможны на базе стамбульских договоренностей, на "базе модальностей", которые обсуждались в Анкоридже, на условиях, озвученных Путиным на совещании в МИД в 2024 году и, самое главное, - реалий на земле."Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью - создать для себя благоприятные условия в случае начала, или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому", - сказал Путин.Российский лидер прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского, в котором тот ранее в хамской манере пытался склонить Кремль к организации личной встречи лидеров двух стран."Вот он (Зеленский - ред.) направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать? Как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?" - сказал Путин.Роль ЗападаКак рассказал российский президент, страны Запада пока не идут на то, чтобы организовывать удары по РФ со своей территории."Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого", - отметил он.Россию во все исторические времена провоцировали, добавил Путин."Всегда ведь практически во все времена нас провоцировали, провоцировали, провоцировали. А когда мы начинали защищать свои интересы: "А, вот, Россия агрессивная". И тут же продолжали то, что задумали изначально", - подчеркнул глава государства.Россия и дальше будет двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность своих граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах РФ с опорой на то, что у страны происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил, подытожил он.О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.

https://ukraina.ru/20260623/elena-markosyan-poka-zelenskiy-igraet-protiv-polshi-i-belorussii-krym-stal-kostyu-v-gorle-zapada-1080506837.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру