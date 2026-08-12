https://ukraina.ru/20260812/ukrainskiy-fpv-dron-ubil-zhitelya-kurskoy-oblasti--1082433651.html
Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области
Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области - 12.08.2026 Украина.ру
Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области
Скорбные вести из приграничья: FPV-дрон атаковал автомобиль в Курской области - погиб мирный житель. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Александр Хинштейн
2026-08-12T19:00
2026-08-12T19:00
2026-08-12T19:00
спецоперация
сво
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курская область
украина
хинштейн
военные преступления
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"Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина", - проинформировал губернатор области.Он выразил соболезнования родным и близким. "Я вновь настоятельно прошу каждого соблюдать все меры безопасности, - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. - Враг продолжает атаки по нашей территории. Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте понапрасну! Это может стоить жизни!"В июле Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, мирные жители, курская область, украина, хинштейн, военные преступления
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, мирные жители, Курская область, Украина, Хинштейн, Военные преступления
Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области
Скорбные вести из приграничья: FPV-дрон атаковал автомобиль в Курской области - погиб мирный житель. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Александр Хинштейн
"Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина", - проинформировал губернатор области.
Он выразил соболезнования родным и близким.
"Я вновь настоятельно прошу каждого соблюдать все меры безопасности, - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. - Враг продолжает атаки по нашей территории. Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте понапрасну! Это может стоить жизни!"
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