https://ukraina.ru/20260812/ukrainskiy-fpv-dron-ubil-zhitelya-kurskoy-oblasti--1082433651.html

Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области

Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области - 12.08.2026 Украина.ру

Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области

Скорбные вести из приграничья: FPV-дрон атаковал автомобиль в Курской области - погиб мирный житель. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

2026-08-12T19:00

2026-08-12T19:00

2026-08-12T19:00

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"Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина", - проинформировал губернатор области.Он выразил соболезнования родным и близким. "Я вновь настоятельно прошу каждого соблюдать все меры безопасности, - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. - Враг продолжает атаки по нашей территории. Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте понапрасну! Это может стоить жизни!"В июле Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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