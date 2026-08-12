Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/ukrainskiy-fpv-dron-ubil-zhitelya-kurskoy-oblasti--1082433651.html
Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области
Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области - 12.08.2026 Украина.ру
Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области
Скорбные вести из приграничья: FPV-дрон атаковал автомобиль в Курской области - погиб мирный житель. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Александр Хинштейн
2026-08-12T19:00
2026-08-12T19:00
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
мирные жители
курская область
украина
хинштейн
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060836981_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_5eff6cf79e3ece425b46eaea40347809.jpg
"Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина", - проинформировал губернатор области.Он выразил соболезнования родным и близким. "Я вновь настоятельно прошу каждого соблюдать все меры безопасности, - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. - Враг продолжает атаки по нашей территории. Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте понапрасну! Это может стоить жизни!"В июле Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060836981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39a66cadee574b4e1a3cca6c09609d1a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, мирные жители, курская область, украина, хинштейн, военные преступления
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, мирные жители, Курская область, Украина, Хинштейн, Военные преступления

Украинский FPV-дрон убил жителя Курской области

19:00 12.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Скорбные вести из приграничья: FPV-дрон атаковал автомобиль в Курской области - погиб мирный житель. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Александр Хинштейн
"Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина", - проинформировал губернатор области.
Он выразил соболезнования родным и близким.
"Я вновь настоятельно прошу каждого соблюдать все меры безопасности, - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. - Враг продолжает атаки по нашей территории. Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте понапрасну! Это может стоить жизни!"
В июле Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОмирные жителиКурская областьУкраинаХинштейнВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:51Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
08:12Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
08:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией. 85 лет с момента применения советских авиаматок
07:49Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
07:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
06:39Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
06:16Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
06:00США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
05:45"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
05:33Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
05:30"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
05:15"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
05:07Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины
05:00"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
04:45"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
04:42"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками
04:30"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
04:10Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
03:42Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге"
Лента новостейМолния