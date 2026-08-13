https://ukraina.ru/20260813/predsedatel-vrachebnoy-komissii-ttsk-priznavshaya-invalida-godnym-priobrela-avtomobil-i-kvartiru-1082468442.html
Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру - 13.08.2026 Украина.ру
Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
Председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, которая признала годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T20:31
2026-08-13T20:31
2026-08-13T20:31
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У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.Ранее руководитель Закарпатского областного военкомата на западе Украины был отстранен от должности по решению главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Представители офиса омбудсмена неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя военкомата. Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата - На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Украина, Киев, Закарпатская область, ТЦК, Новости
Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
Председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, которая признала годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.
Ранее руководитель Закарпатского областного военкомата на западе Украины был отстранен от должности по решению главнокомандующего Вооружённых сил Украины.
Представители офиса омбудсмена неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя военкомата.
Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата - На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.