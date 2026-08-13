https://ukraina.ru/20260813/predsedatel-vrachebnoy-komissii-ttsk-priznavshaya-invalida-godnym-priobrela-avtomobil-i-kvartiru-1082468442.html

Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру

Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру - 13.08.2026 Украина.ру

Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру

Председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, которая признала годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T20:31

2026-08-13T20:31

2026-08-13T20:31

украина.ру

украина

киев

закарпатская область

тцк

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082371706_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b61d362cd62eea8f9b5c29dfccadb8d5.jpg

У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.Ранее руководитель Закарпатского областного военкомата на западе Украины был отстранен от должности по решению главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Представители офиса омбудсмена неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя военкомата. Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата - На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

закарпатская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, киев, закарпатская область, тцк, новости