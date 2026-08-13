Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру - 13.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260813/predsedatel-vrachebnoy-komissii-ttsk-priznavshaya-invalida-godnym-priobrela-avtomobil-i-kvartiru-1082468442.html
Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру - 13.08.2026 Украина.ру
Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
Председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, которая признала годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T20:31
2026-08-13T20:31
украина.ру
украина
киев
закарпатская область
тцк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082371706_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b61d362cd62eea8f9b5c29dfccadb8d5.jpg
У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.Ранее руководитель Закарпатского областного военкомата на западе Украины был отстранен от должности по решению главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Представители офиса омбудсмена неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя военкомата. Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата - На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
закарпатская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082371706_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b45fc24ac074ee6de053fc7edaf17d69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, украина, киев, закарпатская область, тцк, новости
Украина.ру, Украина, Киев, Закарпатская область, ТЦК, Новости

Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру

20:31 13.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ ТЦК против омбудсмена: в Закарпатье военкомы фабрикуют дело на правозащитника
‼ ТЦК против омбудсмена: в Закарпатье военкомы фабрикуют дело на правозащитника - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, которая признала годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.
Ранее руководитель Закарпатского областного военкомата на западе Украины был отстранен от должности по решению главнокомандующего Вооружённых сил Украины.
Представители офиса омбудсмена неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя военкомата.
Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата - На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руУкраинаКиевЗакарпатская областьТЦКНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:46Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
21:20Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
21:15Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области
20:55Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези
20:50Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам
20:34За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России
20:31Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
20:12Украинские необандеровцы борьбой с советским и русским подтверждают актуальность задач СВО - МИД РФ
19:46Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО
19:37"Криминальный беспредел": дипломаты присмотрелись к антиправославным гонениям киевского режима
19:3413 августа 2026 года, вечерний эфир
19:16Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи
18:58"Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов
18:33В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ
18:15Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке
18:10Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ
18:06Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском
17:55"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского
17:42Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ
17:37Эксперт: Войскам беспилотных систем нужна компьютеризация и единая система управления боем
Лента новостейМолния