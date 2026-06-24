Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей - 24.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260624/ekonomika-ukrainy-i-voyna-rost-zhd-tarifov-zhiruyuschie-deffektivnye-menedzhery-i-konkurentsiya-s-polshey-1080542588.html
Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей
Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей - 24.06.2026 Украина.ру
Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей
Нацбанк Украины (НБУ) признал профнепригодным эксцентричного главу "Укрпочты" Игоря Смилянского, "Укрзалызница" всё же решила повысить тарифы на перевозку грузов, а менеджеры ГП "Леса Украины" выписали себе миллионные зарплаты
2026-06-24T06:20
2026-06-24T06:20
эксклюзив
марчук
кароль навроцкий
украина
польша
европа
укрпочта
ес
андрей ермак
нбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076357634_0:103:1328:850_1920x0_80_0_0_8e613f312c5a6a9e0ad3935e82ff6672.jpg
Спасай дороги, губи производство"Укрзалызница" обнародовала проект приказа по пересмотру грузовых тарифов и инициировала их индексацию впервые за четыре года. В качестве обоснования компания указывает на существенный рост затрат на электроэнергию, инфляцию и накопленные убытки из-за замороженных тарифов и российских ударов по инфраструктуре и подвижному составу.Первый этап индексации должен вступить в силу с 1 августа 2026 года и ознаменуется ростом тарифа на грузовые перевозки на 30%. Также планируется унификация тарифов на перевозку пустых вагонов. Второй этап индексации будет рассматриваться менеджерами отдельно, ориентировочно с 1 января 2027 года.Планы по повышению тарифов не скрывались и новостью, как таковой, не являются: УЗ в долгах как в шелках и единственный способ улучшить её финансовое состояние — повысить тарифы, а заодно избавиться от пассажирского подразделения, которое из года в год — в силу непроведенных вовремя реформ — генерирует убытки. Но повышение тарифов в случае с украинским экспортом означает перекладывание денег из карманов металлургов и с/х производителей в карман госмонополии. Зерно, руды и металлы являются биржевыми товарами, цены на которые определяются балансом спроса и предложения на мировом рынке. Поэтому рост тарифов "съест" часть маржи экспортёров, у которых нет возможности поднять стоимость своих товаров. Следовательно, повышение тарифов приведёт к сокращению объёмов грузоперевозок.Но руководству УЗ деваться некуда.Профнепригодный СмелянскийНацбанк во главе с желающим переименовать копейки в шаги Андреем Пышным признал профнепригодным главу "Укрпочты" Игоря Смилянского, обязав госкомпанию заменить его на посту директора в пятидневный срок. Решение стало следствием выявленных нарушений, ответов и объяснений, которые Смилянский давал в ходе собеседования с ним на Квалификационной комиссии НБУ.Почему НБУ пришёл к такому выводу сейчас — неясно. Занятно, что сам Пышный, как креатура Андрея Ермака, сам находится в шаге от отставки.Для стороннего наблюдателя профнепригодность Смилянского не была секретом, равно как и месячная зарплата в районе 1 млн гривен и растущая задолженность компании. Только к 31 декабря 2024 года "Укрпочта" была должна кредиторам и другим организациям 4,14 млрд гривен, из которых 3,8 млн гривен составляла задолженность перед иностранными почтовыми операторами, а общая долговая нагрузка подобралась к отметке в 98% от стоимости активов компании.На фоне растущей задолженности Смилянский страстно желал и упорно добивался от НБУ права купить банк, чтобы превратить ещё одну умирающую госмонополию в финтех-компанию по образу и подобию частной "Новой почты". Бизнес-модель должна была свестись к прожиганию собираемых с граждан на вклады денег. Видимо, от такой хуцпы (чрезвычайная наглость) возмутились в НБУ и решили остановить Смелянского.Как видно, с банком не срослось, а теперь и пост принуждают оставить. Впрочем, ещё не факт, что Смилянский уволится. А о злоключениях "Укрпочты" можно узнать из отдельного материала.К слову, Смилянский не единственный, кто выписал себе миллионную зарплату: за 2025 год шесть топ-менеджеров ГП "Леса Украины" задекларировали 92 млн гривен, а это означает, что каждый из них получал з/п свыше 1 млн гривен в месяц (от 20 до 35 тыс. долларов в зависимости от должности).Зарплаты в миллион гривен стали для Украины нормой после 2014 года, когда на фоне "европейских" реформ чиновники решили, что имеют право получать столько же, сколько руководители частных компаний. Аргументация сводилась к тому, что лишь так получится привлечь в корпоратизируемые госкомпании квалифицированных руководителей, сделав их эффективными и успешными. В итоге под этим предлогом, по сути, легализовали коррупцию: зачем брать взятки, если можно назначить роскошную зарплату не только себе, но и другим уважаемым людям? А так как среди таких людей полно и различных персонажей из Европы — они назначаются в совет директоров и наблюдательные советы как "независимые" представители — то под комплексные проверки госкомпании попадают крайне редко (кто рискнёт проверять уважаемых людей), то за такие "шалости" не наказывают. Не наказывают и за воровство на тендерах и закупках.И в закрытие темы дефективных менеджеров.Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил о планах киевской власти восстановить к началу отопительного сезона 2026/27 годов 6,2 ГВт мощностей энергогенерации. В ремонте уже находится 4 ГВт мощности, ещё 2 ГВт планируют восстановить до холодов. В связи с накопленными проблемами будет крайне интересно спустя полгода оценить готовность украинской энергосистемы к холодам. Если она будет не готова, то тогда окажется, что за такими заявлениями скрывается освоение денег под прикрытием патриотического пиара.Украина как конкурент ПольшиПрезидент Польши Кароль Навроцкий вновь напомнил полякам о нежелательности приёма Украины в Евросоюз, так как она является конкурентом Польши на с/х рынке. Поэтому свою задачу Навроцкий видит в защите польского с/х рынка и интересов фермеров от украинской продукции.К слову, нужно отдать должное польским властям, как нынешним, так и предыдущим: они последовательно защищают внутренний рынок — чего только стоит бунт 2023 года против украинского зерна, ввоз которого Польша запретила и даже сколотила под это коалицию в противовес странам Западной Европы и евробюрократии.А вот освоение украинского рынка польским продовольствием, за пределами сегмента мясомолочной продукции, является мифом.Понять это можно благодаря погружению в статистику.В 2021 году у Польши и Украины был сбалансированный товарооборот общим объёмом порядка 10 млрд евро. В 2022 году товарооборот резко растёт (Польша становится поставщиком разной продукции для Украины, в том числе и военного назначения), а Украина отгружает с/х продукцию в ЕС без квот. Как следствие, украинский экспорт в Польшу прибавляет 27% в деньгах, следом начинается бунт польских фермеров при поддержке правительства с закрытием границ для украинского продовольствия.Поэтому в 2023–2024 годах украинский экспорт в Польшу сокращается в объёме до показателей до начала СВО, а вот польский продолжает расти и достигает 7 млрд евро. Как следствие, украинская торговля с Польшей становится дефицитной (-2,3 млрд евро). В 2025 году тенденция сохранилась: экспорт из Польши на Украину превышал импорт, а польское сальдо было стабильным и положительным.В целом, польский экспорт превышает 50 млрд евро, с 2022 года поставки товаров на Украину выросли почти в 2 раза, но на них приходится около 2% от общего объёма.Главным экспортным товаром является топливо, а вот доля продовольствия незначительна. Понять это легче всего в сравнении: к 2023 году по сравнению с 2021 годом объём экспорта минеральных продуктов (в том числе и топлива) вырос с 260 млн евро до 2,18 млрд евро. За это же время поставки готовой еды увеличились с 400 до 600 млн евро, продуктов животноводства сократилось с 230 до 200 млн евро.Как видно, Польша стала выгодополучателем от войны, но освоение с/х рынка идёт лишь в сегменте животноводческой продукции.И в продолжение продовольственной темы.Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук прогнозирует летний рост цен на молочные и мясные продукты в диапазоне от 8 до 20%, хлеба в районе ещё 12–15% (по итогам года цены вырастут на 25%). Овощи, как отмечает Марчук, будут дешёвыми только в сезон.Ничего удивительного в прогнозе Марчука нет. Поголовье коров на Украине сокращается, на рынке сыров украинскую продукцию теснит польская, адаптация к европейским стандартам обойдётся молочникам в миллионы гривен, которых у них нет. На мясопереработчиков и хлебопеков давит дорогая энергия, овощи за пределами сезона Украина импортирует, так как неспособна — нет хранилищ с регулируемой газовой средой — их сохранить, урожай косточковых пострадал от холодной весны.Дорогой белок и клетчатка означают, что в рационе граждан Украины и дальше будут превалировать углеводы.Прочие новостиРумынский город Тимишоара передал Украине четыре генератора общей мощностью 100 кВт. Важен не столько данный факт, сколько системность поддержки Украины в части поставок разного оборудования для тепло- и электроэнергетики.Депутаты Луцкого облсовета пересмотрели тариф на воду и водоотведение. Теперь "куб" воды будет в два раза дороже, по тому же пути пойдут в Кременчуге. В Ивано-Франковске вода станет дороже на 132%, а в Днепропетровске на 176%. Тем временем в Николаеве завершили строительство новой системы водоснабжения города.OSTCHEM впервые за 7 лет отгрузила карбамид из порта Ильичевска (Черноморск) странам Средиземноморского бассейна. При этом ВКС продолжают наносить регулярные удары по сухогрузам и портам, повышая издержки морского экспорта товаров с Украины, равно как и по терминалам "Новой почты" — 17 июня два БПЛА прилетели по объекту компании в Сумах.Кабмин решил ограничить военнослужащим доступ к легальным онлайн-казино с помощью интеграции их внутренних систем контроля реестрами Минобороны. В целом, логика действий в части онлайн-казино у киевской власти максимально либеральная и людоедская: не имея желания бороться с ними, власти пошли по пути легализации, а теперь защищают отдельные категории граждан, которые пристрастились к азартным играм.Институт экономических исследований (ИЭД) провел опрос среди 469 промышленных предприятий и выяснил, что с дефицитом кадров столкнулись 69% компаний, а в Запорожской и Днепропетровской областях и вовсе 80%. К слову, о дефиците кадров на примере коммунального хозяйства: штат водоканалов, предприятий теплокоммунэнерго и УК укомплектован лишь на 35%. На втором месте в перечне проблем значится рост цен на сырье и материалы, хотя этот показатель несколько снизился с 56% до 49%. Третью позицию четвертый месяц подряд удерживает фактор безопасности. Опасность работы беспокоит 44% бизнесов после 46% в апреле.Экономика Украины и война: удары по сортировочным хабам, железной дороге и портам
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
украина
польша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076357634_0:67:1328:1063_1920x0_80_0_0_86b023cbe42b702ed587acfdc05199bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, марчук, кароль навроцкий, украина, польша, европа, укрпочта, ес, андрей ермак, нбу
Эксклюзив, Марчук, Кароль Навроцкий, Украина, Польша, Европа, Укрпочта, ЕС, Андрей Ермак, НБУ

Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей

06:20 24.06.2026
 
© Украина.руЭкономика Украины и война
Экономика Украины и война - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Нацбанк Украины (НБУ) признал профнепригодным эксцентричного главу "Укрпочты" Игоря Смилянского, "Укрзалызница" всё же решила повысить тарифы на перевозку грузов, а менеджеры ГП "Леса Украины" выписали себе миллионные зарплаты
Спасай дороги, губи производство
"Укрзалызница" обнародовала проект приказа по пересмотру грузовых тарифов и инициировала их индексацию впервые за четыре года. В качестве обоснования компания указывает на существенный рост затрат на электроэнергию, инфляцию и накопленные убытки из-за замороженных тарифов и российских ударов по инфраструктуре и подвижному составу.
Первый этап индексации должен вступить в силу с 1 августа 2026 года и ознаменуется ростом тарифа на грузовые перевозки на 30%. Также планируется унификация тарифов на перевозку пустых вагонов. Второй этап индексации будет рассматриваться менеджерами отдельно, ориентировочно с 1 января 2027 года.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Планы по повышению тарифов не скрывались и новостью, как таковой, не являются: УЗ в долгах как в шелках и единственный способ улучшить её финансовое состояние — повысить тарифы, а заодно избавиться от пассажирского подразделения, которое из года в год — в силу непроведенных вовремя реформ — генерирует убытки.
Но повышение тарифов в случае с украинским экспортом означает перекладывание денег из карманов металлургов и с/х производителей в карман госмонополии. Зерно, руды и металлы являются биржевыми товарами, цены на которые определяются балансом спроса и предложения на мировом рынке. Поэтому рост тарифов "съест" часть маржи экспортёров, у которых нет возможности поднять стоимость своих товаров. Следовательно, повышение тарифов приведёт к сокращению объёмов грузоперевозок.
Но руководству УЗ деваться некуда.
Профнепригодный Смелянский
Нацбанк во главе с желающим переименовать копейки в шаги Андреем Пышным признал профнепригодным главу "Укрпочты" Игоря Смилянского, обязав госкомпанию заменить его на посту директора в пятидневный срок. Решение стало следствием выявленных нарушений, ответов и объяснений, которые Смилянский давал в ходе собеседования с ним на Квалификационной комиссии НБУ.
Почему НБУ пришёл к такому выводу сейчас — неясно. Занятно, что сам Пышный, как креатура Андрея Ермака, сам находится в шаге от отставки.
Для стороннего наблюдателя профнепригодность Смилянского не была секретом, равно как и месячная зарплата в районе 1 млн гривен и растущая задолженность компании. Только к 31 декабря 2024 года "Укрпочта" была должна кредиторам и другим организациям 4,14 млрд гривен, из которых 3,8 млн гривен составляла задолженность перед иностранными почтовыми операторами, а общая долговая нагрузка подобралась к отметке в 98% от стоимости активов компании.
На фоне растущей задолженности Смилянский страстно желал и упорно добивался от НБУ права купить банк, чтобы превратить ещё одну умирающую госмонополию в финтех-компанию по образу и подобию частной "Новой почты". Бизнес-модель должна была свестись к прожиганию собираемых с граждан на вклады денег. Видимо, от такой хуцпы (чрезвычайная наглость) возмутились в НБУ и решили остановить Смелянского.
Как видно, с банком не срослось, а теперь и пост принуждают оставить. Впрочем, ещё не факт, что Смилянский уволится. А о злоключениях "Укрпочты" можно узнать из отдельного материала.
К слову, Смилянский не единственный, кто выписал себе миллионную зарплату: за 2025 год шесть топ-менеджеров ГП "Леса Украины" задекларировали 92 млн гривен, а это означает, что каждый из них получал з/п свыше 1 млн гривен в месяц (от 20 до 35 тыс. долларов в зависимости от должности).
Зарплаты в миллион гривен стали для Украины нормой после 2014 года, когда на фоне "европейских" реформ чиновники решили, что имеют право получать столько же, сколько руководители частных компаний. Аргументация сводилась к тому, что лишь так получится привлечь в корпоратизируемые госкомпании квалифицированных руководителей, сделав их эффективными и успешными.
В итоге под этим предлогом, по сути, легализовали коррупцию: зачем брать взятки, если можно назначить роскошную зарплату не только себе, но и другим уважаемым людям? А так как среди таких людей полно и различных персонажей из Европы — они назначаются в совет директоров и наблюдательные советы как "независимые" представители — то под комплексные проверки госкомпании попадают крайне редко (кто рискнёт проверять уважаемых людей), то за такие "шалости" не наказывают. Не наказывают и за воровство на тендерах и закупках.
И в закрытие темы дефективных менеджеров.
Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил о планах киевской власти восстановить к началу отопительного сезона 2026/27 годов 6,2 ГВт мощностей энергогенерации. В ремонте уже находится 4 ГВт мощности, ещё 2 ГВт планируют восстановить до холодов. В связи с накопленными проблемами будет крайне интересно спустя полгода оценить готовность украинской энергосистемы к холодам. Если она будет не готова, то тогда окажется, что за такими заявлениями скрывается освоение денег под прикрытием патриотического пиара.
Украина как конкурент Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий вновь напомнил полякам о нежелательности приёма Украины в Евросоюз, так как она является конкурентом Польши на с/х рынке. Поэтому свою задачу Навроцкий видит в защите польского с/х рынка и интересов фермеров от украинской продукции.
К слову, нужно отдать должное польским властям, как нынешним, так и предыдущим: они последовательно защищают внутренний рынок — чего только стоит бунт 2023 года против украинского зерна, ввоз которого Польша запретила и даже сколотила под это коалицию в противовес странам Западной Европы и евробюрократии.
А вот освоение украинского рынка польским продовольствием, за пределами сегмента мясомолочной продукции, является мифом.
Понять это можно благодаря погружению в статистику.
В 2021 году у Польши и Украины был сбалансированный товарооборот общим объёмом порядка 10 млрд евро. В 2022 году товарооборот резко растёт (Польша становится поставщиком разной продукции для Украины, в том числе и военного назначения), а Украина отгружает с/х продукцию в ЕС без квот. Как следствие, украинский экспорт в Польшу прибавляет 27% в деньгах, следом начинается бунт польских фермеров при поддержке правительства с закрытием границ для украинского продовольствия.
Поэтому в 2023–2024 годах украинский экспорт в Польшу сокращается в объёме до показателей до начала СВО, а вот польский продолжает расти и достигает 7 млрд евро. Как следствие, украинская торговля с Польшей становится дефицитной (-2,3 млрд евро). В 2025 году тенденция сохранилась: экспорт из Польши на Украину превышал импорт, а польское сальдо было стабильным и положительным.
В целом, польский экспорт превышает 50 млрд евро, с 2022 года поставки товаров на Украину выросли почти в 2 раза, но на них приходится около 2% от общего объёма.
Главным экспортным товаром является топливо, а вот доля продовольствия незначительна. Понять это легче всего в сравнении: к 2023 году по сравнению с 2021 годом объём экспорта минеральных продуктов (в том числе и топлива) вырос с 260 млн евро до 2,18 млрд евро. За это же время поставки готовой еды увеличились с 400 до 600 млн евро, продуктов животноводства сократилось с 230 до 200 млн евро.
Как видно, Польша стала выгодополучателем от войны, но освоение с/х рынка идёт лишь в сегменте животноводческой продукции.
И в продолжение продовольственной темы.
Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук прогнозирует летний рост цен на молочные и мясные продукты в диапазоне от 8 до 20%, хлеба в районе ещё 12–15% (по итогам года цены вырастут на 25%). Овощи, как отмечает Марчук, будут дешёвыми только в сезон.
Ничего удивительного в прогнозе Марчука нет. Поголовье коров на Украине сокращается, на рынке сыров украинскую продукцию теснит польская, адаптация к европейским стандартам обойдётся молочникам в миллионы гривен, которых у них нет. На мясопереработчиков и хлебопеков давит дорогая энергия, овощи за пределами сезона Украина импортирует, так как неспособна — нет хранилищ с регулируемой газовой средой — их сохранить, урожай косточковых пострадал от холодной весны.
Дорогой белок и клетчатка означают, что в рационе граждан Украины и дальше будут превалировать углеводы.
Прочие новости
Румынский город Тимишоара передал Украине четыре генератора общей мощностью 100 кВт. Важен не столько данный факт, сколько системность поддержки Украины в части поставок разного оборудования для тепло- и электроэнергетики.
Депутаты Луцкого облсовета пересмотрели тариф на воду и водоотведение. Теперь "куб" воды будет в два раза дороже, по тому же пути пойдут в Кременчуге. В Ивано-Франковске вода станет дороже на 132%, а в Днепропетровске на 176%. Тем временем в Николаеве завершили строительство новой системы водоснабжения города.
OSTCHEM впервые за 7 лет отгрузила карбамид из порта Ильичевска (Черноморск) странам Средиземноморского бассейна. При этом ВКС продолжают наносить регулярные удары по сухогрузам и портам, повышая издержки морского экспорта товаров с Украины, равно как и по терминалам "Новой почты" — 17 июня два БПЛА прилетели по объекту компании в Сумах.
Кабмин решил ограничить военнослужащим доступ к легальным онлайн-казино с помощью интеграции их внутренних систем контроля реестрами Минобороны. В целом, логика действий в части онлайн-казино у киевской власти максимально либеральная и людоедская: не имея желания бороться с ними, власти пошли по пути легализации, а теперь защищают отдельные категории граждан, которые пристрастились к азартным играм.
Институт экономических исследований (ИЭД) провел опрос среди 469 промышленных предприятий и выяснил, что с дефицитом кадров столкнулись 69% компаний, а в Запорожской и Днепропетровской областях и вовсе 80%. К слову, о дефиците кадров на примере коммунального хозяйства: штат водоканалов, предприятий теплокоммунэнерго и УК укомплектован лишь на 35%. На втором месте в перечне проблем значится рост цен на сырье и материалы, хотя этот показатель несколько снизился с 56% до 49%. Третью позицию четвертый месяц подряд удерживает фактор безопасности. Опасность работы беспокоит 44% бизнесов после 46% в апреле.
Экономика Украины и война: удары по сортировочным хабам, железной дороге и портам
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивМарчукКароль НавроцкийУкраинаПольшаЕвропаУкрпочтаЕСАндрей ЕрмакНБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:55Захарова объяснила, зачем Лондон решил поставлять уран Киеву
08:48В Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс рублей для резервистов, при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник будут платить по 100 тыс рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко
08:26Главное за ночь 24 июня
08:00Русская пропаганда со знаком качества: 85 лет с момента создания Совинформбюро
07:57ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией
07:24Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану
07:00Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр
06:40"Церковная Буча": трагедию Лавры используют для новой атаки на УПЦ
06:30Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории
06:20Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей
06:10Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине
06:06О туманном будущем
06:00"Гарнизон спасти уже невозможно": ВС РФ обнуляют логистику ВСУ на Осколе — Алехин
05:57Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:45Подготовка к войне: успеет ли НАТО достичь полной боеготовности к 2030 году — мнение Гриняева
05:30"Решение ими уже принято": Ищенко объяснил, как Британия толкает Европу к большой войне
05:18Пентагон более чем в два раза увеличил контракт на производство ракет для HIMARS
05:15"Трамп выскочил из иранского капкана ободранным, но живым" — эксперт о возвращении США к Украине
05:00"Сдерживание через обнаружение": Гриняев про милитаризацию Арктики и угрозы для России
04:54Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен
Лента новостейМолния