https://ukraina.ru/20260624/ekonomika-ukrainy-i-voyna-rost-zhd-tarifov-zhiruyuschie-deffektivnye-menedzhery-i-konkurentsiya-s-polshey-1080542588.html

Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей

Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей - 24.06.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей

Нацбанк Украины (НБУ) признал профнепригодным эксцентричного главу "Укрпочты" Игоря Смилянского, "Укрзалызница" всё же решила повысить тарифы на перевозку грузов, а менеджеры ГП "Леса Украины" выписали себе миллионные зарплаты

2026-06-24T06:20

2026-06-24T06:20

2026-06-24T06:20

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Спасай дороги, губи производство"Укрзалызница" обнародовала проект приказа по пересмотру грузовых тарифов и инициировала их индексацию впервые за четыре года. В качестве обоснования компания указывает на существенный рост затрат на электроэнергию, инфляцию и накопленные убытки из-за замороженных тарифов и российских ударов по инфраструктуре и подвижному составу.Первый этап индексации должен вступить в силу с 1 августа 2026 года и ознаменуется ростом тарифа на грузовые перевозки на 30%. Также планируется унификация тарифов на перевозку пустых вагонов. Второй этап индексации будет рассматриваться менеджерами отдельно, ориентировочно с 1 января 2027 года.Планы по повышению тарифов не скрывались и новостью, как таковой, не являются: УЗ в долгах как в шелках и единственный способ улучшить её финансовое состояние — повысить тарифы, а заодно избавиться от пассажирского подразделения, которое из года в год — в силу непроведенных вовремя реформ — генерирует убытки. Но повышение тарифов в случае с украинским экспортом означает перекладывание денег из карманов металлургов и с/х производителей в карман госмонополии. Зерно, руды и металлы являются биржевыми товарами, цены на которые определяются балансом спроса и предложения на мировом рынке. Поэтому рост тарифов "съест" часть маржи экспортёров, у которых нет возможности поднять стоимость своих товаров. Следовательно, повышение тарифов приведёт к сокращению объёмов грузоперевозок.Но руководству УЗ деваться некуда.Профнепригодный СмелянскийНацбанк во главе с желающим переименовать копейки в шаги Андреем Пышным признал профнепригодным главу "Укрпочты" Игоря Смилянского, обязав госкомпанию заменить его на посту директора в пятидневный срок. Решение стало следствием выявленных нарушений, ответов и объяснений, которые Смилянский давал в ходе собеседования с ним на Квалификационной комиссии НБУ.Почему НБУ пришёл к такому выводу сейчас — неясно. Занятно, что сам Пышный, как креатура Андрея Ермака, сам находится в шаге от отставки.Для стороннего наблюдателя профнепригодность Смилянского не была секретом, равно как и месячная зарплата в районе 1 млн гривен и растущая задолженность компании. Только к 31 декабря 2024 года "Укрпочта" была должна кредиторам и другим организациям 4,14 млрд гривен, из которых 3,8 млн гривен составляла задолженность перед иностранными почтовыми операторами, а общая долговая нагрузка подобралась к отметке в 98% от стоимости активов компании.На фоне растущей задолженности Смилянский страстно желал и упорно добивался от НБУ права купить банк, чтобы превратить ещё одну умирающую госмонополию в финтех-компанию по образу и подобию частной "Новой почты". Бизнес-модель должна была свестись к прожиганию собираемых с граждан на вклады денег. Видимо, от такой хуцпы (чрезвычайная наглость) возмутились в НБУ и решили остановить Смелянского.Как видно, с банком не срослось, а теперь и пост принуждают оставить. Впрочем, ещё не факт, что Смилянский уволится. А о злоключениях "Укрпочты" можно узнать из отдельного материала.К слову, Смилянский не единственный, кто выписал себе миллионную зарплату: за 2025 год шесть топ-менеджеров ГП "Леса Украины" задекларировали 92 млн гривен, а это означает, что каждый из них получал з/п свыше 1 млн гривен в месяц (от 20 до 35 тыс. долларов в зависимости от должности).Зарплаты в миллион гривен стали для Украины нормой после 2014 года, когда на фоне "европейских" реформ чиновники решили, что имеют право получать столько же, сколько руководители частных компаний. Аргументация сводилась к тому, что лишь так получится привлечь в корпоратизируемые госкомпании квалифицированных руководителей, сделав их эффективными и успешными. В итоге под этим предлогом, по сути, легализовали коррупцию: зачем брать взятки, если можно назначить роскошную зарплату не только себе, но и другим уважаемым людям? А так как среди таких людей полно и различных персонажей из Европы — они назначаются в совет директоров и наблюдательные советы как "независимые" представители — то под комплексные проверки госкомпании попадают крайне редко (кто рискнёт проверять уважаемых людей), то за такие "шалости" не наказывают. Не наказывают и за воровство на тендерах и закупках.И в закрытие темы дефективных менеджеров.Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил о планах киевской власти восстановить к началу отопительного сезона 2026/27 годов 6,2 ГВт мощностей энергогенерации. В ремонте уже находится 4 ГВт мощности, ещё 2 ГВт планируют восстановить до холодов. В связи с накопленными проблемами будет крайне интересно спустя полгода оценить готовность украинской энергосистемы к холодам. Если она будет не готова, то тогда окажется, что за такими заявлениями скрывается освоение денег под прикрытием патриотического пиара.Украина как конкурент ПольшиПрезидент Польши Кароль Навроцкий вновь напомнил полякам о нежелательности приёма Украины в Евросоюз, так как она является конкурентом Польши на с/х рынке. Поэтому свою задачу Навроцкий видит в защите польского с/х рынка и интересов фермеров от украинской продукции.К слову, нужно отдать должное польским властям, как нынешним, так и предыдущим: они последовательно защищают внутренний рынок — чего только стоит бунт 2023 года против украинского зерна, ввоз которого Польша запретила и даже сколотила под это коалицию в противовес странам Западной Европы и евробюрократии.А вот освоение украинского рынка польским продовольствием, за пределами сегмента мясомолочной продукции, является мифом.Понять это можно благодаря погружению в статистику.В 2021 году у Польши и Украины был сбалансированный товарооборот общим объёмом порядка 10 млрд евро. В 2022 году товарооборот резко растёт (Польша становится поставщиком разной продукции для Украины, в том числе и военного назначения), а Украина отгружает с/х продукцию в ЕС без квот. Как следствие, украинский экспорт в Польшу прибавляет 27% в деньгах, следом начинается бунт польских фермеров при поддержке правительства с закрытием границ для украинского продовольствия.Поэтому в 2023–2024 годах украинский экспорт в Польшу сокращается в объёме до показателей до начала СВО, а вот польский продолжает расти и достигает 7 млрд евро. Как следствие, украинская торговля с Польшей становится дефицитной (-2,3 млрд евро). В 2025 году тенденция сохранилась: экспорт из Польши на Украину превышал импорт, а польское сальдо было стабильным и положительным.В целом, польский экспорт превышает 50 млрд евро, с 2022 года поставки товаров на Украину выросли почти в 2 раза, но на них приходится около 2% от общего объёма.Главным экспортным товаром является топливо, а вот доля продовольствия незначительна. Понять это легче всего в сравнении: к 2023 году по сравнению с 2021 годом объём экспорта минеральных продуктов (в том числе и топлива) вырос с 260 млн евро до 2,18 млрд евро. За это же время поставки готовой еды увеличились с 400 до 600 млн евро, продуктов животноводства сократилось с 230 до 200 млн евро.Как видно, Польша стала выгодополучателем от войны, но освоение с/х рынка идёт лишь в сегменте животноводческой продукции.И в продолжение продовольственной темы.Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук прогнозирует летний рост цен на молочные и мясные продукты в диапазоне от 8 до 20%, хлеба в районе ещё 12–15% (по итогам года цены вырастут на 25%). Овощи, как отмечает Марчук, будут дешёвыми только в сезон.Ничего удивительного в прогнозе Марчука нет. Поголовье коров на Украине сокращается, на рынке сыров украинскую продукцию теснит польская, адаптация к европейским стандартам обойдётся молочникам в миллионы гривен, которых у них нет. На мясопереработчиков и хлебопеков давит дорогая энергия, овощи за пределами сезона Украина импортирует, так как неспособна — нет хранилищ с регулируемой газовой средой — их сохранить, урожай косточковых пострадал от холодной весны.Дорогой белок и клетчатка означают, что в рационе граждан Украины и дальше будут превалировать углеводы.Прочие новостиРумынский город Тимишоара передал Украине четыре генератора общей мощностью 100 кВт. Важен не столько данный факт, сколько системность поддержки Украины в части поставок разного оборудования для тепло- и электроэнергетики.Депутаты Луцкого облсовета пересмотрели тариф на воду и водоотведение. Теперь "куб" воды будет в два раза дороже, по тому же пути пойдут в Кременчуге. В Ивано-Франковске вода станет дороже на 132%, а в Днепропетровске на 176%. Тем временем в Николаеве завершили строительство новой системы водоснабжения города.OSTCHEM впервые за 7 лет отгрузила карбамид из порта Ильичевска (Черноморск) странам Средиземноморского бассейна. При этом ВКС продолжают наносить регулярные удары по сухогрузам и портам, повышая издержки морского экспорта товаров с Украины, равно как и по терминалам "Новой почты" — 17 июня два БПЛА прилетели по объекту компании в Сумах.Кабмин решил ограничить военнослужащим доступ к легальным онлайн-казино с помощью интеграции их внутренних систем контроля реестрами Минобороны. В целом, логика действий в части онлайн-казино у киевской власти максимально либеральная и людоедская: не имея желания бороться с ними, власти пошли по пути легализации, а теперь защищают отдельные категории граждан, которые пристрастились к азартным играм.Институт экономических исследований (ИЭД) провел опрос среди 469 промышленных предприятий и выяснил, что с дефицитом кадров столкнулись 69% компаний, а в Запорожской и Днепропетровской областях и вовсе 80%. К слову, о дефиците кадров на примере коммунального хозяйства: штат водоканалов, предприятий теплокоммунэнерго и УК укомплектован лишь на 35%. На втором месте в перечне проблем значится рост цен на сырье и материалы, хотя этот показатель несколько снизился с 56% до 49%. Третью позицию четвертый месяц подряд удерживает фактор безопасности. Опасность работы беспокоит 44% бизнесов после 46% в апреле.Экономика Украины и война: удары по сортировочным хабам, железной дороге и портам

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, марчук, кароль навроцкий, украина, польша, европа, укрпочта, ес, андрей ермак, нбу