Армия России наступает на Сумском направлении
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Обстановка на Сумском направлении складывается не в пользу ВСУ. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал военного обозревателя Юрия Котенка
Подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают наступление на северном (Юнаковском) и Краснопольском участках, пишет Юрий Котенок.
🟥 Российские войска, развивая наступление с опорой на Корчаковку и лес южнее, продолжают расширять вклинение в оборону противника на рубеже Хотень – Марьино;
🟥 Подразделения ВС РФ взяли под контроль Иволжанское, форсировав реку Олешня, создав плацдарм на её левом берегу и заняв позиции противника в северной части лесного массива, простирающегося до северо-восточных окраин областного центра Сумы;
🟥 Контратаки противника через его же минные поля отражены;
🟥 ВС РФ ведут бои на левом берегу р. Олешня в Новой Сечи и продвигаются на правом в Писаревке. Через последнюю проходит трасса Н-07 на Сумы;
🟥 Восточнее – ожесточённые бои в лесу у дороги Марьино – Могрица и в районе Садков. ВСУ здесь тоже контратакуют, стремясь не допустить выхода российских войск через Могрицу и урочища в тыл гарнизону Большой (Великой) Рыбицы;
🟥 На Краснопольском участке российские войска продвигаются в лесной зоне в окрестностях Большой Рыбицы от Горнали Мирополья и Запасёлья;
🟥 Южнее наиболее активные стрелковые бои – в урочищах и балках у Михайловки и Краснополья, вдоль ж/д юго-восточнее последнего;
🟥 От Рясного подразделения ВС РФ продвигаются в окрестностях Лесного и Майского.
🟥 Подразделения ВС РФ взяли под контроль Иволжанское, форсировав реку Олешня, создав плацдарм на её левом берегу и заняв позиции противника в северной части лесного массива, простирающегося до северо-восточных окраин областного центра Сумы;
🟥 Контратаки противника через его же минные поля отражены;
🟥 ВС РФ ведут бои на левом берегу р. Олешня в Новой Сечи и продвигаются на правом в Писаревке. Через последнюю проходит трасса Н-07 на Сумы;
🟥 Восточнее – ожесточённые бои в лесу у дороги Марьино – Могрица и в районе Садков. ВСУ здесь тоже контратакуют, стремясь не допустить выхода российских войск через Могрицу и урочища в тыл гарнизону Большой (Великой) Рыбицы;
🟥 На Краснопольском участке российские войска продвигаются в лесной зоне в окрестностях Большой Рыбицы от Горнали Мирополья и Запасёлья;
🟥 Южнее наиболее активные стрелковые бои – в урочищах и балках у Михайловки и Краснополья, вдоль ж/д юго-восточнее последнего;
🟥 От Рясного подразделения ВС РФ продвигаются в окрестностях Лесного и Майского.
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