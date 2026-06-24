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Армия России наступает на Сумском направлении

Армия России наступает на Сумском направлении - 24.06.2026 Украина.ру

Армия России наступает на Сумском направлении

Обстановка на Сумском направлении складывается не в пользу ВСУ. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал военного обозревателя Юрия Котенка

2026-06-24T20:00

2026-06-24T20:00

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Подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают наступление на северном (Юнаковском) и Краснопольском участках, пишет Юрий Котенок.🟥 Российские войска, развивая наступление с опорой на Корчаковку и лес южнее, продолжают расширять вклинение в оборону противника на рубеже Хотень – Марьино;🟥 Подразделения ВС РФ взяли под контроль Иволжанское, форсировав реку Олешня, создав плацдарм на её левом берегу и заняв позиции противника в северной части лесного массива, простирающегося до северо-восточных окраин областного центра Сумы;🟥 Контратаки противника через его же минные поля отражены;🟥 ВС РФ ведут бои на левом берегу р. Олешня в Новой Сечи и продвигаются на правом в Писаревке. Через последнюю проходит трасса Н-07 на Сумы;🟥 Восточнее – ожесточённые бои в лесу у дороги Марьино – Могрица и в районе Садков. ВСУ здесь тоже контратакуют, стремясь не допустить выхода российских войск через Могрицу и урочища в тыл гарнизону Большой (Великой) Рыбицы;🟥 На Краснопольском участке российские войска продвигаются в лесной зоне в окрестностях Большой Рыбицы от Горнали Мирополья и Запасёлья;🟥 Южнее наиболее активные стрелковые бои – в урочищах и балках у Михайловки и Краснополья, вдоль ж/д юго-восточнее последнего;🟥 От Рясного подразделения ВС РФ продвигаются в окрестностях Лесного и Майского.Тем временем В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанныхБольше новостей представлено в дайджесте Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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