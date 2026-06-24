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В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных

В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных - 24.06.2026 Украина.ру

В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных

Очередные преступные эпизоды насильственной мобилизации на Украине дошли до суда. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T19:33

2026-06-24T19:33

2026-06-24T19:33

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мобилизация на украине

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В суд передано дело трёх вознесенских военкомов, которые в 2024 году пять дней держали в подвале и избивали многодетного отца, воспитывающего пятерых детей и имеющего проблемы со здоровьем.Две воинские части отказались принимать мужчину из-за проблем со здоровьем. Тогда сотрудники ТЦК закрыли его в подвале, требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать документы об отсутствии претензий.У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, инфицированные раны от связывания."Как расчеловечить самих себя и обвинить во всём Россию", - обозначили проблему авторы тг-канала.Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.Тем временем: Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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