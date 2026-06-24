В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных - 24.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260624/v-nikolaevskoy-oblasti-budut-sudit-lyudolovov-za-pytki-zaderzhannykh-1080600124.html
В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных
В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных - 24.06.2026 Украина.ру
В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных
Очередные преступные эпизоды насильственной мобилизации на Украине дошли до суда. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T19:33
2026-06-24T19:33
новости
николаевская область
россия
тцк
украина
черниговская область
владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/19/1078295199_0:243:329:428_1920x0_80_0_0_0450b5e47bb5aa0d449dab634cbaf1ea.jpg
В суд передано дело трёх вознесенских военкомов, которые в 2024 году пять дней держали в подвале и избивали многодетного отца, воспитывающего пятерых детей и имеющего проблемы со здоровьем.Две воинские части отказались принимать мужчину из-за проблем со здоровьем. Тогда сотрудники ТЦК закрыли его в подвале, требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать документы об отсутствии претензий.У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, инфицированные раны от связывания."Как расчеловечить самих себя и обвинить во всём Россию", - обозначили проблему авторы тг-канала.Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.Тем временем: Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
николаевская область
россия
украина
черниговская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/19/1078295199_0:191:329:438_1920x0_80_0_0_52ff80b7236731f2e9a379f3c20ce755.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николаевская область, россия, тцк, украина, черниговская область, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, пытки, ситуация на украине
Новости, Николаевская область, Россия, ТЦК, Украина, Черниговская область, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, пытки, ситуация на Украине

В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных

19:33 24.06.2026
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейТЦК схватили украинца
ТЦК схватили украинца - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
Очередные преступные эпизоды насильственной мобилизации на Украине дошли до суда. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
В суд передано дело трёх вознесенских военкомов, которые в 2024 году пять дней держали в подвале и избивали многодетного отца, воспитывающего пятерых детей и имеющего проблемы со здоровьем.

Две воинские части отказались принимать мужчину из-за проблем со здоровьем. Тогда сотрудники ТЦК закрыли его в подвале, требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать документы об отсутствии претензий.

У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, инфицированные раны от связывания.

"Как расчеловечить самих себя и обвинить во всём Россию", - обозначили проблему авторы тг-канала.
Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.
Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.
Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.
Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.
Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.
Тем временем: Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиНиколаевская областьРоссияТЦКУкраинаЧерниговская областьВладимир ЗеленскийУкраина.руВооруженные силы Украинымобилизация на Украинепыткиситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных
19:26Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
19:19Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России
19:04Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью
18:52В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии
18:5024 июня 2026 года, вечерний эфир
18:50"Списывают на несчастные случаи": Mash о гибели пяти тысяч иностранных наемников ВСУ
18:36Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
18:26Проклятая Ї. Восстановление
18:26МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи
18:25Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все
18:18Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме
18:15Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться
18:11Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?
18:07Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО
17:55Пыточная "библиотека" и клеймо для мирных: Лантратова о преступлениях ВСУ
17:45Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"
17:44"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
17:41Бомбардировка Славянской ТЭС, ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ на Москву. Новости СВО
17:35"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО
Лента новостейМолния