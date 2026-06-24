https://ukraina.ru/20260624/moskva-ne-vidit-smysla-v-razgovorakh-s-vassalami-latviyu-gotovyat-k-voyne-s-rossiey-glavnoe-k-etomu-1080600333.html

Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу

Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу - 24.06.2026 Украина.ру

Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу

Латвию вооружат под русофобским предлогом, а приехавших с Украины в Польшу отправят домой. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T19:45

2026-06-24T19:45

2026-06-24T19:45

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"Нет смысла говорить с вассалами", — заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о диалоге России с Украиной.По его мнению, обсуждать что-либо "нужно с сюзереном, с хозяином". "Киевская клика за очень большие деньги отдала страну в аренду внешним силам под военный плацдарм", - уточнил Медведев.И коротко о других новостях:🟦 Вертолет Ми-2 упал при обработке полей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в экстренных службах. Пилот вертолёта погиб, сообщает МЧС региона. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники;🟦 Суд Москвы признал бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова виновным в распространении фейков о ВС РФ и назначил ему наказание — 7 лет лишения свободы. Круглов занимал пост заместителя председателя партии "Яблоко";🟦 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии;🟦 Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал соглашение о кредитовании для покупки военной техники в рамках подготовки к войне с Россией. Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, что сопоставимо с четвертью годового бюджета страны;🟦 Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины за внедорожник для врио комбрига. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры;🟦 Свыше ста поездов отменены в Бельгии из-за жары, поскольку в составах отсутствуют кондиционеры, сообщила национальная железнодорожная компания SNCB. В Бельгии сегодня температура достигла рекордных для июня 37 градусов, к концу недели метеорологи допускают её повышения до 40 градусов;🟦 Сенаторы от Демократической партии в Конгрессе США требуют проверки расходов на проект печати банкноты номиналом $250 с портретом Трампа, сообщает Axios. Министр финансов Скотт Бессент ранее заявил, что выпуск банкноты возможен только с одобрения Конгресса. Если банкнота всё-таки появится, Трамп станет первым за 150 лет человеком, чье изображение будет на американской банкноте при жизни;🟦 Силы Центрального командования ВС США нанесли авиаудар на северо-западе Сирии и ликвидировали одного из главарей ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Али Хусейна аль-Улайви, сообщил CENTCOM;🟦 Возврат мигрантов на Украину обсуждают парламентарии Польши."Всех украинцев надо вернуть из Польши домой: пришло время", - заявил польский депутат Януш Ковальский. 25 тысяч человек уже поддержали его идею.

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