Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Латвию вооружат под русофобским предлогом, а приехавших с Украины в Польшу отправят домой. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Нет смысла говорить с вассалами", — заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о диалоге России с Украиной.
По его мнению, обсуждать что-либо "нужно с сюзереном, с хозяином".
"Киевская клика за очень большие деньги отдала страну в аренду внешним силам под военный плацдарм", - уточнил Медведев.
И коротко о других новостях:
🟦 Вертолет Ми-2 упал при обработке полей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в экстренных службах. Пилот вертолёта погиб, сообщает МЧС региона. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники;
🟦 Суд Москвы признал бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова виновным в распространении фейков о ВС РФ и назначил ему наказание — 7 лет лишения свободы. Круглов занимал пост заместителя председателя партии "Яблоко";
🟦 Вертолет Ми-2 упал при обработке полей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в экстренных службах. Пилот вертолёта погиб, сообщает МЧС региона. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники;
🟦 Суд Москвы признал бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова виновным в распространении фейков о ВС РФ и назначил ему наказание — 7 лет лишения свободы. Круглов занимал пост заместителя председателя партии "Яблоко";
🟦 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии;
🟦 Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал соглашение о кредитовании для покупки военной техники в рамках подготовки к войне с Россией. Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, что сопоставимо с четвертью годового бюджета страны;
🟦 Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал соглашение о кредитовании для покупки военной техники в рамках подготовки к войне с Россией. Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, что сопоставимо с четвертью годового бюджета страны;
🟦 Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины за внедорожник для врио комбрига. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры;
🟦 Свыше ста поездов отменены в Бельгии из-за жары, поскольку в составах отсутствуют кондиционеры, сообщила национальная железнодорожная компания SNCB. В Бельгии сегодня температура достигла рекордных для июня 37 градусов, к концу недели метеорологи допускают её повышения до 40 градусов;
🟦 Сенаторы от Демократической партии в Конгрессе США требуют проверки расходов на проект печати банкноты номиналом $250 с портретом Трампа, сообщает Axios. Министр финансов Скотт Бессент ранее заявил, что выпуск банкноты возможен только с одобрения Конгресса. Если банкнота всё-таки появится, Трамп станет первым за 150 лет человеком, чье изображение будет на американской банкноте при жизни;
🟦 Силы Центрального командования ВС США нанесли авиаудар на северо-западе Сирии и ликвидировали одного из главарей ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Али Хусейна аль-Улайви, сообщил CENTCOM;
🟦 Свыше ста поездов отменены в Бельгии из-за жары, поскольку в составах отсутствуют кондиционеры, сообщила национальная железнодорожная компания SNCB. В Бельгии сегодня температура достигла рекордных для июня 37 градусов, к концу недели метеорологи допускают её повышения до 40 градусов;
🟦 Сенаторы от Демократической партии в Конгрессе США требуют проверки расходов на проект печати банкноты номиналом $250 с портретом Трампа, сообщает Axios. Министр финансов Скотт Бессент ранее заявил, что выпуск банкноты возможен только с одобрения Конгресса. Если банкнота всё-таки появится, Трамп станет первым за 150 лет человеком, чье изображение будет на американской банкноте при жизни;
🟦 Силы Центрального командования ВС США нанесли авиаудар на северо-западе Сирии и ликвидировали одного из главарей ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Али Хусейна аль-Улайви, сообщил CENTCOM;
🟦 Возврат мигрантов на Украину обсуждают парламентарии Польши.
"Всех украинцев надо вернуть из Польши домой: пришло время", - заявил польский депутат Януш Ковальский.
25 тысяч человек уже поддержали его идею.
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