Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу - 24.06.2026 Украина.ру
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Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу
Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу - 24.06.2026 Украина.ру
Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу
Латвию вооружат под русофобским предлогом, а приехавших с Украины в Польшу отправят домой. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T19:45
2026-06-24T19:45
новости
россия
латвия
бельгия
дональд трамп
мчс
ес
демократическая партия
украина
дмитрий медведев
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"Нет смысла говорить с вассалами", — заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о диалоге России с Украиной.По его мнению, обсуждать что-либо "нужно с сюзереном, с хозяином". "Киевская клика за очень большие деньги отдала страну в аренду внешним силам под военный плацдарм", - уточнил Медведев.И коротко о других новостях:🟦 Вертолет Ми-2 упал при обработке полей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в экстренных службах. Пилот вертолёта погиб, сообщает МЧС региона. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники;🟦 Суд Москвы признал бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова виновным в распространении фейков о ВС РФ и назначил ему наказание — 7 лет лишения свободы. Круглов занимал пост заместителя председателя партии "Яблоко";🟦 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии;🟦 Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал соглашение о кредитовании для покупки военной техники в рамках подготовки к войне с Россией. Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, что сопоставимо с четвертью годового бюджета страны;🟦 Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины за внедорожник для врио комбрига. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры;🟦 Свыше ста поездов отменены в Бельгии из-за жары, поскольку в составах отсутствуют кондиционеры, сообщила национальная железнодорожная компания SNCB. В Бельгии сегодня температура достигла рекордных для июня 37 градусов, к концу недели метеорологи допускают её повышения до 40 градусов;🟦 Сенаторы от Демократической партии в Конгрессе США требуют проверки расходов на проект печати банкноты номиналом $250 с портретом Трампа, сообщает Axios. Министр финансов Скотт Бессент ранее заявил, что выпуск банкноты возможен только с одобрения Конгресса. Если банкнота всё-таки появится, Трамп станет первым за 150 лет человеком, чье изображение будет на американской банкноте при жизни;🟦 Силы Центрального командования ВС США нанесли авиаудар на северо-западе Сирии и ликвидировали одного из главарей ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Али Хусейна аль-Улайви, сообщил CENTCOM;🟦 Возврат мигрантов на Украину обсуждают парламентарии Польши."Всех украинцев надо вернуть из Польши домой: пришло время", - заявил польский депутат Януш Ковальский. 25 тысяч человек уже поддержали его идею.
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новости, россия, латвия, бельгия, дональд трамп, мчс, ес, демократическая партия, украина, дмитрий медведев, совбез, совет федерации, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, внешняя политика, внешнее управление, украинские беженцы, мигранты, евроинтеграция, польша, украина-ес, прибалтика, бывший ссср
Новости, Россия, Латвия, Бельгия, Дональд Трамп, МЧС, ЕС, Демократическая партия, Украина, Дмитрий Медведев, Совбез, Совет Федерации, Переговоры по Украине 2026, международные отношения, Международная политика, внешняя политика, внешнее управление, украинские беженцы, мигранты, евроинтеграция, Польша, Украина-ЕС, Прибалтика, бывший СССР

Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу

19:45 24.06.2026
 
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Латвию вооружат под русофобским предлогом, а приехавших с Украины в Польшу отправят домой. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Нет смысла говорить с вассалами", — заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о диалоге России с Украиной.
По его мнению, обсуждать что-либо "нужно с сюзереном, с хозяином".
"Киевская клика за очень большие деньги отдала страну в аренду внешним силам под военный плацдарм", - уточнил Медведев.
И коротко о других новостях:

🟦 Вертолет Ми-2 упал при обработке полей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в экстренных службах. Пилот вертолёта погиб, сообщает МЧС региона. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники;

🟦 Суд Москвы признал бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова виновным в распространении фейков о ВС РФ и назначил ему наказание — 7 лет лишения свободы. Круглов занимал пост заместителя председателя партии "Яблоко";
🟦 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии;

🟦 Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал соглашение о кредитовании для покупки военной техники в рамках подготовки к войне с Россией. Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, что сопоставимо с четвертью годового бюджета страны;
🟦 Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины за внедорожник для врио комбрига. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры;

🟦 Свыше ста поездов отменены в Бельгии из-за жары, поскольку в составах отсутствуют кондиционеры, сообщила национальная железнодорожная компания SNCB. В Бельгии сегодня температура достигла рекордных для июня 37 градусов, к концу недели метеорологи допускают её повышения до 40 градусов;

🟦 Сенаторы от Демократической партии в Конгрессе США требуют проверки расходов на проект печати банкноты номиналом $250 с портретом Трампа, сообщает Axios. Министр финансов Скотт Бессент ранее заявил, что выпуск банкноты возможен только с одобрения Конгресса. Если банкнота всё-таки появится, Трамп станет первым за 150 лет человеком, чье изображение будет на американской банкноте при жизни;

🟦 Силы Центрального командования ВС США нанесли авиаудар на северо-западе Сирии и ликвидировали одного из главарей ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Али Хусейна аль-Улайви, сообщил CENTCOM;
🟦 Возврат мигрантов на Украину обсуждают парламентарии Польши.
"Всех украинцев надо вернуть из Польши домой: пришло время", - заявил польский депутат Януш Ковальский.
25 тысяч человек уже поддержали его идею.
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