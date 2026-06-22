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Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента

Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента - 22.06.2026 Украина.ру

Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента

Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с польским президентом Каролем Навроцким, заявил пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T19:19

2026-06-22T19:19

2026-06-22T19:19

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Заявления Зеленского о том, что Навроцкий "не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени „Героев” УПА*, не находят покрытия в фактах", констатировал Леськевич.Он рассказал своим подписчикам в соцсети, что скандал вокруг присвоения почётного именования подразделению ВСУ в Киеве изначально желали обсуждать. "Сначала украинская сторона предложила провести телефонный разговор двух президентов", - сообщил Леськевич.Он отметил, что разговор не состоялся из-за отсутствия реакции Зеленского. Со стороны коллег украинского политика также появилось предложение о встрече на президентском уровне, были назначены дата и время - этого тоже не произошло, так как "Владимир Зеленский отказался от встречи"."Это означает, что со стороны властей Украины не было готовности переименовать воинскую часть, носящую имя преступников под знаком УПА*. Это была исключительно игра на время. Таковы факты", - подытожил пресс-секретарь польского президента.Парламент Польши признал геноцидом массовые убийства поляков бандформированиями УПА* во время Второй мировой войны. После госпереворота 2014 года на Украине, поддержанного официальной Варшавой, к власти были приведены идейные наследники ОУН-УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация.Новости на эту тему: Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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