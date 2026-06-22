Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента - 22.06.2026 Украина.ру
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Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента
Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента - 22.06.2026 Украина.ру
Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента
Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с польским президентом Каролем Навроцким, заявил пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T19:19
2026-06-22T19:19
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владимир зеленский
кароль навроцкий
украина.ру
вооруженные силы украины
переговоры по украине 2026
итоги переговоров
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Заявления Зеленского о том, что Навроцкий "не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени „Героев” УПА*, не находят покрытия в фактах", констатировал Леськевич.Он рассказал своим подписчикам в соцсети, что скандал вокруг присвоения почётного именования подразделению ВСУ в Киеве изначально желали обсуждать. "Сначала украинская сторона предложила провести телефонный разговор двух президентов", - сообщил Леськевич.Он отметил, что разговор не состоялся из-за отсутствия реакции Зеленского. Со стороны коллег украинского политика также появилось предложение о встрече на президентском уровне, были назначены дата и время - этого тоже не произошло, так как "Владимир Зеленский отказался от встречи"."Это означает, что со стороны властей Украины не было готовности переименовать воинскую часть, носящую имя преступников под знаком УПА*. Это была исключительно игра на время. Таковы факты", - подытожил пресс-секретарь польского президента.Парламент Польши признал геноцидом массовые убийства поляков бандформированиями УПА* во время Второй мировой войны. После госпереворота 2014 года на Украине, поддержанного официальной Варшавой, к власти были приведены идейные наследники ОУН-УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация.Новости на эту тему: Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, украина.ру, вооруженные силы украины, переговоры по украине 2026, итоги переговоров, международная политика, польша, ес, украина-ес, скандал, оун-упа
Новости, Киев, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Переговоры по Украине 2026, итоги переговоров, Международная политика, Польша, ЕС, Украина-ЕС, скандал, ОУН-УПА

Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента

19:19 22.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru соцсети / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Кароль Навроцкий вручил Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни» во время визита украинского лидера в Варшаву, сообщает польская газета Wiadomości
Президент Польши Кароль Навроцкий вручил Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни» во время визита украинского лидера в Варшаву, сообщает польская газета Wiadomości - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с польским президентом Каролем Навроцким, заявил пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Заявления Зеленского о том, что Навроцкий "не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени „Героев” УПА*, не находят покрытия в фактах", констатировал Леськевич.
Он рассказал своим подписчикам в соцсети, что скандал вокруг присвоения почётного именования подразделению ВСУ в Киеве изначально желали обсуждать.
"Сначала украинская сторона предложила провести телефонный разговор двух президентов", - сообщил Леськевич.
Он отметил, что разговор не состоялся из-за отсутствия реакции Зеленского. Со стороны коллег украинского политика также появилось предложение о встрече на президентском уровне, были назначены дата и время - этого тоже не произошло, так как "Владимир Зеленский отказался от встречи".
"Это означает, что со стороны властей Украины не было готовности переименовать воинскую часть, носящую имя преступников под знаком УПА*. Это была исключительно игра на время. Таковы факты", - подытожил пресс-секретарь польского президента.
Парламент Польши признал геноцидом массовые убийства поляков бандформированиями УПА* во время Второй мировой войны. После госпереворота 2014 года на Украине, поддержанного официальной Варшавой, к власти были приведены идейные наследники ОУН-УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Новости на эту тему: Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня
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