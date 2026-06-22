https://ukraina.ru/20260622/neblagodarnyy-zelenskiy-provaly-vsu-stremlenie-kieva-k-mediapobedam-khronika-sobytiy-na-1300-22-iyunya-1080487493.html

Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня

Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня - 22.06.2026 Украина.ру

Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня

Польша напомнила о попрошайничестве Зеленского и указала на его неблагодарность. ВС РФ уничтожают противника и технику. Из-за поражений на фронте Киев стремится к медиапобедам

2026-06-22T13:00

2026-06-22T13:00

2026-06-22T14:18

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На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.В ответ Зеленский пригрозил Навроцкому, заявив, что риторика президента "может плохо для него закончиться".Также он высказал недовольство тем, что данным орденом в свое время наградили Муссолини, Екатерину II и Шрёдера, так и не лишив их этой награды, несмотря на якобы негативное отношение в Польше.В понедельник заместитель госсекретаря Канцелярии президента Польши Агнешка Енджак на платформе Х объяснила, почему так произошло.Она подчеркнула, что при правительстве Шредера в Германии "не было возведено ни одного памятника в честь Гитлера или Гиммлера", а ни одно подразделение Бундесвера не было названо именем так называемых "героев СС".Енджак также обратила внимание на то, что вышеуказанный факт не смутил Зеленского, когда он получал орден из рук бывшего президента Польши Анджея Дуды."Зеленский, который сейчас упрекает в том, что у Муссолини, Екатерины II и Шредера не отобрали орден, не жаловался на это, когда три года назад сам получал эту награду", - написала она.В свою очередь глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий напомнил Зеленскому, как тот просил о помощи."Представители украинской власти легкой рукой отдают польские награды, забывая, что те же руки были протянуты за помощью, и эта помощь пришла из польских рук: от польского правительства, местных органов власти, неправительственных организаций и миллионов поляков", - написал Богуцкий на платформе Х.Он процитировал стихотворение польского поэта XVIII-XIX веков Людвика Кропинского "О неблагодарности", приведя такие строки: "Мы оба имели бы большие заслуги перед Богом, если бы первый помнил, а второй забыл".В связи с этим конфликтом посольство России в Польше напомнило Навроцкому, что жертвами Волынской резни были в основном советские, а не польские граждане.Российское диппредставительство обратило внимание на то, что, оглашая решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла Навроцкий заявил, что для подавляющего большинства польского общества УПА* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики в годы Второй мировой войны."Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943-1944 годов были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина вошла в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР", - отметили в посольстве. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Провалы ВСУВзрывы раздавались в понедельник утром в Сумах, а также в Белополье Сумской области на фоне воздушной тревоги, писали украинские СМИ. Помимо этого, взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области.Российские военные били по целям врага в Одесской области, а также в Днепропетровской области и во временно оккупированном Запорожье.В нескольких районах Киева пропало электричество. Сообщается об отключениях в Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Также остановился фуникулер и часть троллейбусных маршрутов.Бойцы ВС РФ установили огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агромерации в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин."Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен", - отметил он.Также, по его словам, освобождение Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на Доброполье в ДНР.По его, словам, Доброполье является серьезным пунктом, который противник использует как логистический узел.Кроме прочего, Пушилин отметил, что формирование добровольческого подразделения "БАРС-Донецк" для борьбы с дронами ВСУ идет ускоренными темпами.Подразделение "БАРС-Донецк" было создано в июне. Целью подразделения является защита энергообъектов, дорог и других гражданских объектов на территории ДНР от атак беспилотников ВСУ.ВС РФ нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.Там же рассказали, что операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили тараном в воздухе несколько БПЛА R-18 подразделений ВСУ в районе Красного Лимана ДНР.Ведомство добавило, что артиллеристы 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке.Кроме прочего, расчеты противодействия БПЛА группировки войск "Центр" сбили более сотни гексакоптеров ВСУ на Днепропетровском направлении.А расчеты БПЛА группировки "Центр" уничтожили станции связи и дроны ВСУ на Добропольском направлении.ВСУ потеряли до 165 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск.Также они лишились более 50 военных и девяти авто в зоне действий группировки войск "Днепр".Кроме того, противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей в зоне действий группировки "Восток".И еще свыше 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север".Группировка "Центр" уничтожила более 335 военных ВСУ.Стремление Киева к медиапобедамЧлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько объяснил, что киевский режим терпит поражение на фронте и, как следствие, пытается нанести удары, которые даже при отсутствии существенного ущерба будут широко освещаться мировыми СМИ."Киев теряет территории, может медленнее, чем в прошлом году, но все равно теряет, терпит поражение на фронте и пытается компенсировать это нанесением ударов по российским регионам, которые могут хорошо отразиться в мировых медиа, но при этом они не наносят какого-то существенного ущерба", - сказал эксперт.По его словам, нанесение ударов вглубь страны по гражданским объектам - это один из инструментов, пока еще доступных для формирований киевского режима. Вторая цель Украины - вызвать недовольство среди российского населения.Возможно, добавил эксперт, еще одна цель атак – не допустить перемирия с Москвой."Для (Владимира - ред.) Зеленского и Запада война именно в таком формате - это спасение. Они готовятся к конфликту с Россией. Если Украина сейчас заключит перемирие с Россией, то тогда либо они попадают под удар, либо им нужно идти мириться с Россией, что для них неприемлемо", - отметил он.На прошлой неделе ВСУ совершили массированную атаку с помощью дронов на российские регионы. Тогда силы ПВО сбили над РФ более 500 беспилотников. В выходные ВСУ атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.В понедельник дрон ВСУ атаковал автобус в Краснояружском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался водитель, сообщили в региональном оперштабе.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.Подробнее о зверских ударах - в материале Старобельск: преступление и наказание на сайте Украина.ру.* Признана в РФ экстремистской и запрещена.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, польша, россия, киев, владимир зеленский, шредер, бенито муссолини, вооруженные силы украины, бундесвер, сс, орден, вс рф, конфликт, всу, удары, атака, украина.ру